Per què Catalunya no té cap gran grup hoteler?

El turisme és un dels principals sectors econòmics de Catalunya: aporta directament un 12% del PIB català, segons l’Idescat, i va aguantar millor que d’altres la crisi, fins al punt que actualment genera més riquesa a Catalunya que la construcció.

No només això, sinó que, a més, Catalunya encapçala el turisme a Espanya, un dels líders mundials en la recepció de turistes. El turisme a Catalunya aporta més d’una quarta part de tot el sector a Espanya, ja que el 2018 va rebre més de 19 milions de turistes estrangers (curiosament, tot i que això va ser un 0,1% menys que l’any anterior, la despesa que van fer va augmentar en un 7,2%).

Però, tot i ser una comunitat líder en el sector turístic, fins i tot per davant d’altres destinacions reconegudes com les Balears o les Canàries, Catalunya no té empreses del sector que se situïn en el podi espanyol del sector.

Quan es mira el rànquing del sector hoteler que cada any fa Hosteltur, no hi ha cap companyia catalana entre les tres primeres ni per nombre d’habitacions, ni per establiments, ni en facturació. Si es mira el rànquing d’establiments, l’encapçala Meliá, amb 321 hotels a tot el món i gairebé 81.000 habitacions. La segueix NH, que té més hotels (385) però menys habitacions (59.682). Els primers llocs els completen les cadenes Barceló, Riu i Iberostar, i cal anar al sisè lloc per trobar la primera cadena catalana, Eurostars, del grup Hotusa que lidera Amancio López. El grup Hotusa, malgrat que manté la seva seu operativa a Catalunya, va traslladar la seu social a Madrid el novembre del 2017, després del referèndum de l’1-O.

La causa d’aquest domini en els primers llocs de cadenes d’origen balear cal buscar-la en raons històriques, segons Bruno Hallé, expert en el sector hoteler de la consultora Cushman & Wakefield. “Hi ha una tradició de les famílies que van començar el negoci a les Balears i es van especialitzar en turisme vacacional”, explica. Així, quan aquestes cadenes van decidir expandir-se “van optar primer per les Canàries i després van anar al Carib”. Això explica la forta expansió d’algunes cadenes com Meliá, Barceló i Riu a destinacions de l’Amèrica Central.

En canvi, explica Hallé, les cadenes catalanes tenien una temporada estiuenca més curta i, quan van decidir fer l’expansió, ho van fer més amb hotels urbans. H10 o Catalonia serien exemples d’aquest procés. Tot i tenir una important presència en destinacions vacacionals, tant a Espanya com a fora, el seu fort són les ciutats. És el cas de Catalonia, empresa propietat de la família Vallet que és líder en establiments a Barcelona i que després va anar expandint-se a altres ciutats de la Península i d’Europa, i també al Carib, amb vuit complexos turístics a la República Dominicana i a Mèxic.

Una prova d'aquesta diferent expansió que han seguit les cadenes balears i les catalanes queda palesa quan es mira el rànquing d’establiments i habitacions a Espanya. Meliá i NH, gegants del sector, continuen al capdavant, però en aquesta llista Eurostars es col·loca al quart lloc, just per darrere de Barceló, mentre que H10 se situa en el setè lloc i Catalonia en el desè.

Això és una mostra que les cadenes catalanes van fer la primera expansió en zones urbanes de l’Estat, com destaca el consultor turístic Domènec Biosca. “Són empreses familiars que no van optar en els seus orígens per fer grans companyies, sinó pel negoci familiar”, explica Biosca en referència a les corporacions catalanes del sector.

Però, a més, la prova que no hi ha cap cadena catalana entre els gegants del sector a Espanya està en el rànquing per facturació. Hosteltur situa Meliá al capdamunt de la llista (2.980 milions), seguida d’Iberostar i Barceló, i cal anar al setè lloc per trobar H10 (590 milions) i al novè per trobar Eurostars (489 milions). Al lloc número 11 hi ha la reusenca Princess, especialitzada amb establiments a Barcelona, les Canàries i el Carib, amb 377 milions, i al lloc 19 hi ha el grup Selenta (presidit per Jordi Mestre, que fins aquesta setmana era vicepresident esportiu del Barça), amb 130 milions.

El que està clar, però, és que el negoci hoteler a Espanya és bàsicament familiar, i al podi s’hi situen unes quantes famílies... de les Balears, esclar. Hoteles.com va fer un rànquing de les principals famílies que dominen el sector. Els Escarrer, fundadors de Meliá el 1956, encapçalen aquest rànquing, per davant de la família mallorquina Barceló, que va obrir el seu primer hotel a Mallorca el 1954. Els segueixen els germans Riu, de la cadena també mallorquina que du el seu cognom, i els Fluxá, d’Iberostar, que també van iniciar-se en el negoci a les Balears el 1960.

A Catalunya també dominen les famílies. El grup Hotusa, d’Amancio López, ocupa el cinquè lloc entre les cadenes hoteleres familiars de l’Estat, i el sisè lloc del rànquing és per a la família catalana Espelt, propietària d’H10. El novè lloc és per als Vallet, propietaris de Catalonia, i el desè per als Cabrera, propietaris de Princess.