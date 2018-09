Les plataformes de lloguer turístic proven de fer lobi sense Airbnb

Airbnb i polèmica són dues paraules que han anat lligades gairebé des del naixement de la plataforma als Estats Units a finals del 2008. Des d’aleshores, la companyia ha crescut arreu del món entrant en conflicte amb administracions públiques de tots els nivells, comunitats de veïns i sectors empresarials tan tradicionals com l’hoteler. Per això ha desenvolupat una estructura potent i complexa, amb la intenció de fer lobi internacionalment i ha destinat milions d’euros no només a contractar experts en polítiques públiques, sinó també a campanyes, agències de comunicació i tota mena d’iniciatives dedicades a influir en l’esfera de decisions.

Així, Airbnb té converses freqüentment amb administracions d’arreu. A Espanya, per exemple, s’asseu amb presidents, ministres, consellers i alcaldes, però això no li ha evitat estar al bell mig de la diana de les crítiques i retrets per l’escalada del preu del lloguer i la gentrificació.

Malgrat que és el focus de les crítiques, Airbnb no és l’única empresa que es dedica al lloguer turístic d’apartaments aprofitant internet. Hi ha altres plataformes al mateix negoci o, com a mínim, en un dels segments de l’oferta que té la nord-americana: HomeAway, Rentalia, Spain-Holiday i Niumba. Aquest estiu totes aquestes companyies han decidit organitzar-se sota el paraigua d’una associació per començar a fer lobi a Espanya. S’han batejat com Associació Espanyola de Plataformes de Lloguer Temporal (PAT) i la seva presidenta és Almudena Ucha, consellera delegada de Rentalia.

Per què Airbnb no forma part de la PAT? Ucha explica a l’ARA que l’associació ha convidat la companyia a unir-s’hi perquè, com l’associació, també forma part de la patronal d’empreses del sector digital ADigital. De moment Airbnb no s’ha pronunciat sobre aquest tema, però el fons de la qüestió és que les empreses d’aquesta plataforma s’allunyen de la reivindicació més històrica de l’empresa que van fundar tres joves emprenedors perquè no podien pagar el lloguer. Totes les empreses de la PAT es dediquen al lloguer turístic. Airbnb, en canvi, encara defensa la necessitat de regular el home sharing perquè els particulars puguin llogar habitacions de casa seva, o casa seva sencera, quan marxen de vacances. A més, recentment ha introduït experiències turístiques en la seva oferta.

Ucha explica que des que es va formar la PAT, a finals de juny, ja s’han reunit amb representants del govern espanyol, de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona, a més d’altres comunitats i ajuntaments. L’objectiu de qualsevol organització empresarial és influir en les decisions polítiques. Però les empreses de la PAT no compten amb la xarxa de lobistes amb el poder i les capacitats que té Airbnb.