El petit ‘e-commerce’ també baixa al carrer

Obrir una botiga a internet significa no invertir en lloguers estratosfèrics per ser al carrer més transitat ni viure lligat a les lleis d’horaris comercials. Tot i així, cada vegada més negocis de l’entorn digital s’estan adonant que tenir un lloc de venda físic -encara que sigui un de sol o temporal- pot tenir avantatges quan una marca petita vol créixer. “Sembla que sigui anar a contracorrent però té sentit”, assegura l’expert en màrqueting digital i professor de l’escola universitària de comerç Escodi, Xavier Rivera. Un dels exemples més evidents d’aquesta tendència és l’estratègia que ha aplicat la marca d’ulleres de sol Hawkers.

El naixement i l’èxit d’aquesta start-up alacantina no es pot entendre sense el brogit a les xarxes socials, que l’ha dut a facturar 60 milions d’euros a l’any venent models low-cost a través d’internet. En un primer moment, la companyia va empènyer el negoci gràcies a campanyes amb celebritats que promocionaven les ulleres amb publicacions a Facebook i Instagram. Des de Leo Messi fins a l’actriu Paula Echevarría i el model Andrés Velencoso han lluït les creacions de Hawkers davant els seus milions de seguidors.

Tot i així, ara la companyia ha fet un gir en aquesta política d’expansió tan 2.0. El setembre de l’any passat va estrenar la seva primera botiga física en ple centre de Madrid, a uns quants metres de la Puerta de Sol. Val a dir que l’establiment té alguns tics de l’essència digital de la marca, com ara que no s’hi pot pagar en efectiu i que permet al client accedir a descomptes jugant a un videojoc. De moment, és l’únic punt de venda permanent de la companyia -en vol obrir un altre a Roma-, però durant aquest any obrirà botigues pop-up durant períodes de sis mesos en sis centres comercials arreu d’Espanya. “El client toca el producte, se l’emprova i si l’adquireix i li agrada ja comprarà per la pàgina web una altra vegada”, explica Rivera.

La moda de les botigues efímeres també va dur la start-up reusenca de productes cosmètics naturals i lliures de tòxics Freshly Cosmetics a passar de la web al carrer. La companyia va obrir una pop-up al Born de Barcelona just abans de la campanya de Nadal per esperonar les vendes a internet. “És una manera d’exposar els productes, fer recomanacions i que la gent vegi l’experiència de la marca”, explica una de les fundadores, Mireia Trepat. Encara que l’empresa no es planteja ara per ara obrir llocs de venda físics permaments, els agradaria repetir l’estratègia de les botigues pop-up. “El poder de marca és molt important”, destaca l’emprenedora. Tot i així, fins ara la companyia ha aconseguit facturar més d’un milió d’euros amb els seus xampús, gels i cremes hidratants sense químics nocius servint-se només de l’online. De fet, l’empresa ja envia els seus productes a altres mercats com Itàlia, França i Portugal.

Impulsar la marca amb una botiga a peu de carrer és el mateix que intenta la sastreria onlineBlackpier. El negoci fundat el 2012 va obrir a principis d’any la seva segona botiga física en format franquícia a Barcelona -ja en tenia una de pròpia a Lleida-, on exposa mostres dels teixits amb què treballa i els clients es poden prendre les mides per fer-se camises i vestits de negocis. Per a la companyia, aquesta expansió a peu de carrer ha d’anar en paral·lel amb el negoci digital, que continua creixent “a bon ritme i de forma orgànica”.

En aquest sentit, Rivera recorda que els grans noms del comerç electrònic com Amazon i Alibaba fa temps que busquen fer el mateix perquè el seu negoci multimilionari creixi encara més. Apunta que el moviment és semblant al que ha passat amb la publicitat: “Empreses com Wallapop i La Nevera Roja van començar anunciant-se a Google i han acabat fent publicitat a la televisió i els diaris”.