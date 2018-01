La nova vida digital i a dues rodes dels tallers Midas

Fa temps que la irrupció de la tecnologia en el sector de l’automoció no és només un trencaclosques per als fabricants de vehicles. El conjunt d’empreses que depenen del negoci del transport també treballen per encaixar en un nou paradigma en què els serveis són més valuosos que els béns. Un dels imprescindibles d’aquesta llista són els tallers Midas, una empresa nord-americana amb més de cinc dècades d’història que compta amb prop de 150 centres de reparació a Espanya. En els últims mesos la companyia ha optat per integrar el cotxe connectat als seus establiments a través de l’aplicació Midas Connect.

El director general de Midas a Espanya, Ramón Rueda, assegura que és la primera del seu sector que permet actualitzar el vehicle i localitzar-lo en temps real. L’empresa proposa un concepte semblant al que Amazon i Google han aplicat als televisors intel·ligents amb els dispositius FireStick i Chromecast: una plataforma que converteixi qualsevol cotxe matriculat a partir del 2002 en un vehicle connectat encara que la tecnologia del fabricant no sigui la més avançada. Concretament, Midas Connect informa el conductor constantment de l’estat del seu cotxe a través del telèfon mòbil. Per exemple, els pares poden saber a quina velocitat està conduint el seu fill quan li deixen el vehicle encara que ells no hi vagin. L’aplicació permetria establir un perímetre per rebre un avís quan el conductor el superi. Aquesta tecnologia també s’aplica als robatoris, perquè l’empresa pot seguir el vehicle a través de la geolocalització.

No obstant, per a Midas la tecnologia també s’aplica a altres aspectes més tècnics com ara l’estat del motor i avisa l’usuari de les revisions o operacions de manteniment que hi cal fer, com ara els canvis de l’oli i la càrrega de la bateria del cotxe. D’altra banda, registra si ha quedat alguna porta o llum oberts quan hem tancat el vehicle. “Tot i això són canvis inclosos dins el full de ruta del sector, començant per la digitalització dels tallers”, explica Rueda. El directiu de la multinacional afegeix que el 80% dels seus diagnòstics ja no es registren amb una llibreta i un boli, sinó a través de tauletes electròniques.

De fet, Rueda explica que molts d’aquests serveis també s’orienten a les flotes de vehicles de les empreses. La companyia no només ha hagut d’introduir serveis, sinó que vol obrir la seva base de clients a la nova mobilitat. És per això que la cadena ha empès la seva expansió en els tallers especialitzats per a motos, un element cada vegada més comú en el transport urbà, també en els models elèctrics. “Les grans ciutats estan imposant noves restriccions a la circulació per emissions i no podem deixar que això freni el nostre desenvolupament”, diu el director general de Midas a Espanya. En aquest sentit, l’empresa ha fet un rentat de cara als tradicionals vehicles de substitució i ofereix híbrids, motos i bicicletes elèctriques als usuaris.

Aquest 2017 la cadena de tallers va tancar l’exercici amb una facturació a Espanya de 55,9 milions d’euros, un creixement de gairebé el 8%. No obstant, el servei més popular de Midas continua sent l’anomenada revisió oficial -una posada al punt del vehicle seguint el manual del fabricant- i l’empresa haurà d’accelerar si vol aconseguir un negoci més divers.