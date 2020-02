Els ninots Lego es queden orfes

“Jens Nygaard Knudsen ha mort. Tenia 78 anys. Deixa dona, tres fills, dos nets i uns 8.000 milions de petits ninots de plàstic”, diu un tuit. “Sense ell mai hauria trobat inspiració per fer les coses que faig avui”, diu un altre. Qui ho escriu és el vicepresident de l’equip de disseny de Lego. L’homenatjat, la persona que va humanitzar els ninots grocs de la popular empresa danesa.

Aquest inventor danès hi va entrar a treballar gràcies a un anunci en un diari local fa uns cinquanta anys. Primer va fer cotxes i després el parc de bombers, la caserna de policia i l’hospital, i cap als anys 70 els primers conceptes del que acabarien sent les figures de Lego tal com les coneixem avui. En paraules de Knudsen, recollides per Sarah Herman en un llibre sobre l’empresa: “La joguina necessitava més vida”. Aleshores la figura no tenia expressió facial ni extremitats i servia només per moure-la i encaixar-la. Va ser ell qui li va donar el color groc.

També va ser el creador del primer set ambientat a l’espai. Els dos invents, la construcció i el ninotet, van ser claus per a l’expansió de Lego a tot el món. La companyia va contractar aquell any 500 empleats més. I la fita li va valer ser nomenat cap de disseny, un càrrec que va ocupar fins que es va retirar de l’empresa, l’any 2000.

Del que ha fet després, poca cosa se’n sap. Només que tenia l’ELA, una malaltia neurodegenerativa que afecta el cervell i la medul·la espinal, i que havia ingressat en un centre per tractar-la, perquè ja estava en un estadi molt avançat. Aquesta va ser la seva trista paradoxa final: qui va fer que els ninots de Lego es poguessin moure ha mort amb la capacitat de moviments limitada.