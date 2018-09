Les marques de cotxes ja no ens podran enredar amb les emissions

Des d’ahir els fabricants de cotxes ho tenen una mica més complicat per mentir sobre els consums i les emissions dels automòbils, com van fer amb el Dieselgate. La nova normativa reguladora d’aquests paràmetres, el WLTP, promogut per l’Oficina Federal de Vehicles de Motor d’Alemanya i aplicada per la Unió Europea, els ho posarà molt difícil, sobretot si la comparem amb el protocol que hi havia abans.

A diferència del NEDC que fins ara aplicaven dinou estats membres de la UE, la nova metodologia no es basa només en les comprovacions fetes al laboratori, sinó sobretot en les que fan els conductors en condicions de circulació normals. El NEDC definia els valors de consum urbà, extraurbà i mixt, basant-se en un perfil de conducció teòric. En canvi el WLTP és totalment pràctic: analitza durant mitja hora quatre seccions de conducció fetes a velocitat baixa, mitjana, alta i molt alta en vies diferents: autopistes, autovies, carreteres secundàries i ciutats.

En cadascun d’aquests trams la prova inclou fases d’acceleració, frenada i aturada. Les marques diuen que el pas d’un mètode d’anàlisi a l’altre pot suposar en un mateix vehicle un augment de les emissions d’un 6%, i que un de cada quatre cotxes dels que venen actualment es pot veure afectat pel canvi de metodologia. De moment la normativa s’aplica a l’hora de matricular-los, però a partir del gener es faran les proves RDE (Real World Driving Emissions) a tots els cotxes de fabricació nova, que seran més estrictes perquè acotaran molt més la temperatura a què s’hauran de fer les comprovacions (de -7 ºC a +35 ºC) i l’alçada, un factor fonamental que condicionarà les emissions tant de CO 2 com de NO x . Diuen els productors d’automòbils que el WLTP pot fer pujar el preu dels cotxes. Alguns apunten que es podrien enfilar fins a un 9% en determinats models, però aquest increment sembla molt exagerat.

Segons explica Polo Satrústegui, director general de Hyundai Motor España, “la falta de claredat en la informació no només afecta els usuaris sinó també els fabricants, que anem una mica perduts sobre com haurem d’adaptar-nos i reaccionar a la nova situació”.

L’augment de preus repercutirà en el mercat, comenta Roger Solergibert, màxim responsable de la divisió d’automòbils d’Honda a Espanya: “Des de començaments d’any han crescut les automatriculacions. L’activitat comercial a escala global ha pujat aquest curs d’una manera artificial a causa de la liquidació dels vehicles que no podran complir el mètode nou d’homologació d’emissions, i això farà que la velocitat del mercat s’alenteixi i baixi notablement aquest últim trimestre de l’any”. Les automatriculacions són una operació “tramposa” habitual que fan les marques i els seus concessionaris. D’aquí venen els anomenats cotxes Km 0 i vehicles de gerència-demostració. Matriculen aquests cotxes a nom seu, com si els haguessin venut, i això permet a les botigues accedir a determinats rappels per volum de vendes.

Els fabricants ho fan per treure’s del damunt l’estoc de cotxes que, com que no compleixen la normativa WLTP, haurien de vendre amb una penalització fiscal molt elevada. Això justifica els descomptes d’escàndol d’aquest estiu.

Fins ara els cotxes que emetien menys de 120 grams de CO 2 per quilòmetre estaven exempts de l’impost de matriculació. Amb el WLTP pot ser que alguns models que no pagaven aquesta taxa d’ara endavant ho hagin de fer. Fins ara la pagaven un 20% dels cotxes que es venien, i ara això pot pujar fins al 70%. Si no hi ha una adaptació de la fiscalitat a la normativa nova, a Espanya l’aplicació del WLTP port suposar un ingrés addicional per a l’Estat d’uns 250 milions d’euros pels nous impostos de matriculació, i d’uns 600 més amb l’RDE, que se sumarien als 328 que van recaptar l’any passat per aquesta taxa.

El juliol les vendes d’automòbils a Espanya es van disparar un 19,3% respecte al mateix mes del 2017. Les automatriculacions i vendes per a flotes d’empreses de lloguer es van enfilar un 30%. A Catalunya el creixement va ser més contingut, només d’un 5,5%.

Però per a l’últim trimestre es parla d’una caiguda de vendes que podria ser de l’entorn d’un 10% perquè hi arribarem amb tot el peix venut. La situació, forçada per l’aplicació del nou protocol de control d’emissions i consums, pot suposar la millor oportunitat perquè les vendes de cotxes elèctrics facin aquest clic que tant està costant.

Algunes marques ho tenen clar, com KIA, que “aposta pels vehicles que gasten i emeten menys, com ho demostra el fet que el 2025 setze vehicles electrificats nous formaran la gamma de la marca: cinc 100% elèctrics, cinc híbrids, cinc híbrids endollables i un de pila de combustible”, diu Eduardo Dívar, director general de la filial ibèrica del fabricant coreà. Però els cotxes que patiran més els efectes del WLTP seran els SUV i els vehicles premium en general. Com més equipats, més pesants, i, per tant, amb més dificultats per superar els exigents controls del nou protocol de mesuraments.