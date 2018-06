La lluita de les elèctriques per donar llum verda a l’AVE

Les grans companyies elèctriques de l’Estat volen guanyar el concurs per subministrar energia elèctrica a Adif per als trens d’alta velocitat (AVE) i les estacions. La companyia pública d’infraestructures ferroviàries ha tret a licitació el subministrament per als anys 2019 i 2020, amb un preu de sortida de 507 milions d’euros. Fins a 10 empreses han presentat les seves ofertes, entre les quals les grans elèctriques, com Endesa, Iberdrola, Gas Natural i EDP, a més d’Acciona, que ja va subministrar energia a aquesta infraestructura l’any 2013. La novetat en aquest nou concurs és que tota l’energia subministrada haurà de ser 100% renovable.

És el primer gran concurs elèctric que posa aquesta condició. Hi ha un precedent, però menor, que només fregava els 80 milions d’euros, que és el de l’Ajuntament de Madrid. Actualment, el subministrament a Adif per a l’AVE se’l reparteixen Endesa i Iberdola, que van guanyar el concurs per als anys 2017 i 2018. Ara qui guanyi subministrarà els anys 2019 i 2020 i podria prorrogar el servei fins al 2021 en les mateixes condicions.

Adif, com és habitual, treu a concurs la seva factura de la llum repartida en 21lots, cadascun d’ells corresponents a les diferents zones geogràfiques. Les empreses poden competir per tots els lots o els que estimin convenients. Les companyies concurrents hauran de presentar ofertes basades en tres diferents modalitats d’obtenció del preu final de l’energia. Una d’elles serà a preu fix; una altra, indexat al mercat diari OMIE amb possibilitat de tancar períodes temporals a preu fix, i la tercera, amb un preu vinculat a diversos segments del mercat elèctric. D’entre les ofertes que rebi, Adif triarà la modalitat més avantatjosa i, a partir d’aquest moment, negociarà una millora.