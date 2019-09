La kombutxa catalana que ha donat carbassa a les grans empreses

La distracció dels tres fills de Núria Benet i Rogeli Gómez en el camí de l’escola a casa era comptar quants Ferrari i Porsche veien. Era l’any 2011 i la família vivia a Sant Cugat. Les ganes del matrimoni de voler fer un canvi de vida -treballaven en una empresa familiar de perfums i cosmètica-, sumades a l’oportunitat de donar a conèixer altres realitats als seus fills, van fer que la família fes les maletes i se n’anés a viure a Costa Rica. Mesos abans la parella havia fet una escapada de “prospecció” per conèixer mínimament el país. “No teníem plans, hi anàvem amb un petit coixí econòmic i a veure què passava”, recorda Benet.

El lloc on es van instal·lar, Nosara, el va decidir una posta de sol. “Quan la vam veure vam tenir clar que si volíem estar connectats amb la natura havíem de viure allà”, explica. Els primers dies van fer un reconeixement de la zona i van obrir una petita botiga de roba. Però quan van veure que hi havia molts turistes nord-americans i cap establiment que comercialitzés els típics bagels, un dels productes més consumits als Estats Units, van decidir obrir a la platja un local especialitzat en aquests panets. El negoci de seguida va funcionar i com que absorbia moltes hores van decidir tancar la botiga de roba. “Teníem molts nord-americans que ens demanaven kombutxa per beure, però no teníem ni idea del que era”, recorda Benet.

La van aprendre a elaborar mentre vivien a Costa Rica i l’han convertit en el seu negoci a Catalunya

El desconeixement es va acabar el dia en què va aparèixer la Belle, una canadenca que n’elaborava i que els va proposar que la comercialitzessin al seu restaurant. “És una beguda probiòtica feta amb te fermentat”, explica la Núria. En pocs dies les vendes van superar les de la Coca-Cola. “La gent se la prenia com a opció saludable en relació amb el refresc”, detalla. Els seus fills també “s’hi van enganxar” i, per no gastar la que compraven per al negoci, en van començar a elaborar a casa. “La fermentació del te es fa amb la combinació de quatre ingredients: aigua, te verd, un llevat anomenat scoby i sucre”.

A finals del 2016 el fill gran començava la universitat i va triar Barcelona per fer la carrera. “Anar a Costa Rica era un projecte familiar i, per tant, vam tancar l’etapa i tots vam tornar a Catalunya”. Aquest cop es van instal·lar a Pineda de Mar. “Vam tornar de la mateixa manera: sense un projecte clar”. La seva família havia liquidat el negoci de cosmètica i el matrimoni i la germana de Benet van decidir elaborar la kombutxa aquí. Primer van fer un petit estudi de mercat i van detectar que només hi havia una empresa a Catalunya que en feia, amb un negoci focalitzat en la salut.

Van agafar un obrador al mateix municipi de Pineda i l’abril del 2017 van començar a comercialitzar Vitae Kombucha. “Una de les nostres particularitats és que hi aportem sabor amb trossos de fruita”, explica Benet. Les vendes de seguida es van disparar. “Era el moment en què els productes probiòtics i ecològics començaven a anar a l’alça”, puntualitza. Durant aquests dos anys han tingut molts pretendents: una multinacional de refrescos, de la qual prefereixen no dir el nom, i algunes grans superfícies els han trucat perquè els elaborin la seva línia de kombutxa. L’empresa ha descartat totes les propostes perquè vol créixer de “manera orgànica”. “No volem que se’ns descontroli”, explica la Núria. Actualment els seus productes es comercialitzen a Bon Preu, Casa Ametller, Sorli Discau, en herboristeries especialitzades i al sector de la restauració, com a Buenas Migas, entre d’altres. A banda, també tenen el seu canal de comercialització online. Tot i que les vendes es concentren en l’àmbit de l’Estat, ja han començat a exportar a França i Itàlia. Cada any tripliquen la producció i la facturació: aquest 2019 preveuen tancar amb 400.000 euros i 80.000 litres. A més, l’obrador de Pineda ha quedat petit i es traslladen a una nau al polígon industrial del municipi. El pròxim pas és llançar un nou gust; en total en tindran set, entre els quals hi ha el Pura Vida. “És una picada d’ullet a on va començar tot”.