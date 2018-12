L’‘impost matrimonial’ que els restaurants no t’expliquen

Qualsevol persona que s’hagi unit en matrimoni és coneixedora d’una veritat innegable: casar-se és molt car. Les celebracions de casaments acostumen a anar acompanyades, a part de molt d’estrès en els preparatius, de preus elevats. El principal cost és el del banquet, en què els preus s’inflen automàticament quan es pronuncia la paraula casament a l’hora de reservar un espai. Els preus d’un àpat varien ostensiblement en funció de si es tracta d’un casament o d’una celebració amb un àpat semblant, com per exemple un gran aniversari familiar.

L’ARA ha fet una tria aleatòria de sis establiments especialitzats en convits, i tots ofereixen menús que varien entre un 22% i un 90% en funció de si són per a un casament o per a un aniversari. Per comprovar-ho, aquest diari ha demanat als sis restaurants pressupostos per a aquests dos tipus de celebracions en les mateixes dates, horaris i amb el mateix nombre de convidats. Els menús només inclouen aperitiu i àpat, sense afegir-hi serveis addicionals com ara la cerimònia civil o religiosa, fotògraf, música o el lloguer de l’espai en si, que sempre tenen preus a banda, perquè en la majoria de casos els establiments tenen diverses sales disponibles en funció de la quantitat de gent que calgui acollir. Tampoc inclouen el cost del menjar del personal (que també s’ha de pagar, tot i que sempre a un preu inferior) ni els menús infantils.

Fetes les consultes, la diferència de preu per a una celebració de cent convidats adults és d’entre 2.000 i 5.000 euros (i en un cas fins i tot arriba als 8.000 euros de diferència) entre un aniversari i un matrimoni. Tenint en compte que el salari mitjà a Catalunya és d’uns 1.800 euros bruts al mes, la diferència de preu pot arribar a doblar el sou d’un mes.

Mas Tapioles, un hotel de Santa Cristina d’Aro on se celebren dotzenes de casaments cada any, ofereix banquets de noces entre 112 i 169 euros per persona. Quan se’ls demana per una celebració d’aniversari els preus es redueixen considerablement, fins a un ventall d’entre 67 i 89 euros per convidat, una diferència molt notable que, sumada, suposa entre 4.500 i els 8.000 euros. En la mateixa línia es mou Can Traver, a Bigues i Riells, on la diferència entre un casament i una festa d’aniversari se situa entre 3.750 i 4.150 euros. La resta d’empreses consultades ofereixen números semblants, amb el preu per convidat normalment per sota dels 100 euros quan es reserva un aniversari, i sempre per sobre d’aquesta xifra quan es tracta d’unes noces.

És el cas del Serrat del Figaró, a Taradell, propietat de l’empresa Jubany Events. En aquest cas la diferència entre un aniversari i un casament és d’entre 3.200 i 3.700 euros en conjunt. En el cas de Masia Rosàs, a Sant Cugat, l’establiment no elabora el banquet, sinó que té una llista d’empreses de càtering seleccionades que el client pot escollir, tant per a casaments com per a altres festes. Quan se’n contacta una, Esther Conde, també apareix una diferència important, d’entre 4.100 i 5.100 euros per a cent convidats, entre un aniversari i un casament.

El concepte de wedding tax (impost al casament) es va encunyar per referir-se a l’increment de preu en l’organització de casaments i va aparèixer per primer cop als Estats Units, on els casoris són esdeveniments encara més cars proporcionalment i, en un sentit social, més sonats que a Europa. De fet, és amb l’aparició dels wedding planners (organitzadors de casaments que s’encarreguen de convertir la celebració en l’esdeveniment perfecte) que la idea del casament de pel·lícula s’ha estès en l’imaginari de les parelles nord-americanes. Diversos mitjans i acadèmics dels Estats Units i d’altres països han comprovat des de fa anys que molt sovint les empreses carreguen un preu més elevat pel mateix servei quan es tracta d’un casament. Aquesta tendència al sobrepreu també apareix a casa nostra.

La discriminació de preus, o sigui el fet d’oferir preus diferents per a un mateix servei, és totalment legal. De fet, és un fenomen que trobem en molts àmbits, tant pel que fa a discriminacions positives -per exemple, descomptes en funció de l’edat al transport públic, o el carnet de família nombrosa- com negatives, com seria aquest cas, en què el tipus de celebració suposa un preu més elevat tot i ser en condicions molt similars, si no idèntiques.

Julio Panizo, professor de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra especialitzat en protocol i relacions institucionals, assegura que actualment, amb l’aparició dels wedding planners també a Europa, la tendència nord-americana de celebrar el casament perfecte ha creat un “nínxol de negoci” molt gran. Com explica el professor de la UPF, “qui es planteja casar-se té un pressupost més alt” que qui celebra, per exemple, un aniversari, perquè “casar-se no és una cosa que se celebri anualment” i, per tant, el client “està disposat a gastar-s’hi més diners”. És a dir, “les circumstàncies no són les mateixes” i les empreses ho saben aprofitar. Des del punt de vista oposat, les sales de convits es veuen obligades a mantenir preus baixos en qualsevol altra celebració, perquè “a preu de casament no la faria ningú”, segons Panizo.

En alguns casos hi ha establiments que només accepten casaments i es neguen a organitzar qualsevol altre tipus d’esdeveniment, o es limiten a bodes i celebracions per a empreses. Un exemple és El Castell de Tamarit, a uns 14 quilòmetres del centre de Tarragona. Quan se’ls demana un pressupost per a una celebració d’aniversari per a cent comensals, directament deriven la petició a Casa Joan Miret, un restaurant amb jardí del centre de Tarragona especialitzat en celebracions propietat del mateix grup empresarial, AG Planning. De fet, a més de celebracions com aniversaris o esdeveniments corporatius, Casa Joan Miret també organitza casaments i, com la resta d’establiments consultats, ofereix preus diferents, més elevats per als convits de noces.

L’atenció que ofereixen als nuvis els establiments especialitzats en casaments és més completa que quan es vol organitzar una festa més senzilla. Gairebé sempre el preu inclou la visita a les instal·lacions del restaurant, catàlegs, atenció més personalitzada i la possibilitat de fer un menú degustació per a diverses persones perquè la parella, acompanyada de familiars o amics, pugui decidir els plats del convit.

Des de Jubany Events, propietaris del local de convits Serrat del Figaró, sostenen que “la qualitat és la mateixa en tots el menús i la diferència és en la manera com vestirem la data”, que pot ser “amb una proposta més informal o tota a taula” en un aniversari, o “amb un muntatge, segurament amb una benvinguda” més elegant si hi ha un matrimoni.

Una de les raons per explicar que el preu sigui més alt, segons Pere Molina, director de Mas Tapioles, és la durada del servei. Mentre que una festa d’aniversari dura entre quatre i sis hores, una celebració de matrimoni pot durar-ne deu (esclar que llavors s’hi inclouen altres serveis, com la barra lliure de begudes). Amb tot, algunes empreses limiten a cinc hores la durada del convit de noces, però d’altres no hi posen límits. A més, es defensen, una celebració de casament comporta costos més elevats, perquè és un esdeveniment “més voluminós” i que demana “més decoració”. Segons Molina, Mas Tapioles rep cada any unes 500 peticions de celebracions de casament, una xifra que suposa més d’un 90% del total de celebracions per a les quals reben reserves cada any. En aquest sentit, les celebracions més petites es cobreixen amb personal “de la casa”, segons Molina, mentre que els casaments requereixen contractar més personal extern.

Els establiments on se celebren banquets -de noces o d’altres tipus- acostumen a treballar “amb molt poc personal fix”, explica Panizo, ja que són negocis estacionals: els matrimonis i algun altre tipus de celebració (com ara batejos o comunions) es concentren al final de la primavera i principis d’estiu, fins abans de l’agost, o també al setembre. Perquè, per molt més car que sigui, tothom vol celebrar el casament perfecte.