Un hotel apte per a persones amb al·lèrgies

La proliferació del turisme a Catalunya ha obligat el sector hoteler a esprémer l’enginy per diferenciar-se de la competència i captar un públic determinat. Dormir en cabanyes dalt d’arbres, en carruatges de circ o en pavellons construïts només amb vidre són algunes de les peculiaritats que es poden trobar a les comarques catalanes. A aquesta llista d’hotels singulars s’hi va afegir recentment el Calipolis, situat al municipi de Sitges (Garraf). Aquest establiment amb 55 anys d’història opta des de l’any passat pel concepte allergy friendly: ofereix habitacions aptes per a persones que tenen diversos tipus d’al·lèrgies i aposta alhora per una gastronomia que s’adapta a les intoleràncies dels clients.

Segons el Centre Europeu de la Fundació per a la Investigació de les Al·lèrgies (ECARF), a tot Espanya hi ha 14 milions de persones amb algun tipus d’al·lèrgia. Aquesta xifra equival a un 30% de la població, i l’estudi elaborat per ECARF conclou que la tendència continuarà augmentant. L’organisme preveu que el 2020 un de cada dos europeus tindrà algun tipus d’al·lèrgia.

El director de l’Hotel Calipolis, Josep Maria Mori, es va adonar d’aquesta tendència després d’acollir diverses convencions sobre el sector hoteler amb una forta presència de ciutadans del nord d’Europa. “Cada vegada que els rebíem i escollien el menú també ens detallaven totes les seves intoleràncies”, recorda Mori. “En aquest tema [adaptar instal·lacions a les persones que tenen al·lèrgies], els habitants del nord d’Europa ens porten deu anys d’avantatge”, reconeix.

A partir d'aquí, l’Hotel Calipolis va decidir oferir habitacions aptes per a aquest col·lectiu. Ara bé, Mori vol deixar clar que a l’hotel hi poden conviure persones amb al·lèrgies i persones sense. “No som un hospital”, remarca, i afegeix que les habitacions no compten amb cap aparell estrambòtic. “De fet, com menys objectes hi hagi a les habitacions millor”, assegura. Als espais adaptats, els llits porten fundes de coixí antial·lèrgiques, així com fundes especials per als matalassos i els llençols. Per netejar les habitacions s’utilitzen aspiradors que funcionen a partir d’un sistema antiàcars i disposen d’un filtre que atrapa pràcticament totes les partícules dels espais, tant comuns com privats. A més, les habitacions no tenen moqueta. A part, l’establiment ofereix productes especials als clients que tenen al·lèrgies a la pell. Les plantes a l’interior de l’hotel són de plàstic i l’únic sistema de ventilació que hi ha és natural -a través de finestres que s’obren manualment-. Això sí, cal que els clients avisin la recepció amb uns dies d’antelació si volen reservar aquests serveis.

Més enllà de les instal·lacions, l’hotel també ha volgut donar facilitats a les persones amb intoleràncies alimentàries, identificant de manera clara què contenen els seus plats. A més, descarten els productes que poden contenir additius perjudicials per a certs clients. “Optem sobretot per productes ecològics, perquè d’aquesta manera t’assegures que no pots causar cap mal a ningú”, comenta Mori.

L’Hotel calipolis té 170 habitacions, 27 de les quals estan adaptades per a persones amb al·lèrgies. Ara mateix la direcció no té pensat ampliar l’oferta perquè considera que està prou adaptada a la demanda. De fet, la introducció del concepte allergy friendly no ha fet variar dràsticament els resultats de l’establiment. Des de l’Hotel Calipolis apunten que aquest any es preveu menys ocupació hotelera perquè “l’any passat va ser extraordinari”.

Un dels factors determinants per entendre aquest comportament és la recuperació dels mercats turístics com el nord de l’Àfrica i Turquia. La situació d’inestabilitat en aquestes zones ha anat baixant i, de moment, l’aposta de l’Hotel Calipolis no ha tingut un efecte notable. No obstant això, la direcció creu en el potencial de la iniciativa. “Malauradament, el nombre de persones que tindran al·lèrgies continuarà creixent”, apunta Mori.