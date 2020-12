L’home que ha fet que et compris un cotxe blanc

Sir Jonathan Paul Ive o, com el coneix tothom, Jony Ive, és un britànic llegendari. Ell és la cara més coneguda dels èxits d’Apple després de Steve Jobs, el seu gran mentor. Com a dissenyador va crear els productes més icònics de la companyia californiana des de finals dels 90 fins l’any passat, quan en va marxar. Després de participar juntament amb Norman Foster en el disseny de la nova seu d’Apple, en Jony, expliquen, se’n va cansar. Els últims quatre anys anava poc per l’oficina i de vegades ni tan sols es presentava a les reunions on s’havien de prendre decisions importants.

Així que Ive, amb 53 anys i una fortuna personal de 225 milions d’euros, segons les estimacions de The Times, va tancar la paradeta i n’ha obert una altra: LoveFrom, la seva pròpia firma de disseny, de la qual encara se sap molt poca cosa. Apple va assegurar que serà clienta de LoveFrom i que, per tant, Ive seguirà participant en els seus productes. Però la sorpresa va arribar a l’octubre, quan es va anunciar un acord entre Airbnb i LoveFrom. La seva serà una “col·laboració especial”, d’“uns anys” i que servirà per dissenyar “la nova generació de productes i serveis d’Airbnb”, va anunciar Brian Chesky, cofundador de la firma d’allotjaments.

Amb una fortuna de 225 M€, ha creat la seva pròpia empresa, però no està clar què farà exactament

El paper d’Ive en el disseny industrial ha transcendit Apple i s’ha escampat cap a altres facetes. S’entén perfectament amb aquesta història: en la seva primera etapa a Apple, el dissenyador va impulsar uns sorprenents ordinadors iMac de colors amb els quals trencava amb la clàssica imatge grisa dels PC. Però poc després Ive va fer un gir de 180 graus: els productes d’Apple havien de ser de color blanc. Blanc nuclear. “És brutalment simple”, defensava Ive. Steve Jobs s’hi oposava, potser perquè Apple s’havia fet famosa per tenir una imatge trencadora i el logotip d’una poma multicolor. Però Ive va aconseguir una cosa sorprenent: que Jobs canviés d’opinió. Els primers iPods només es van fer de color blanc, com també els ordinadors iMac. Fins i tot els cables dels aparells Apple van passar a ser d’aquest color, i així continua sent. De sobte, el blanc es va posar de moda, fins al punt que les vendes de cotxes d’aquest color van tornar a créixer.

Ho constaten des de BASF, empresa química que elabora cada any el Color Report, un estudi que mostra els colors que han estat més populars en les vendes de cotxes a tot el món. L’últim informe constata que quatre de cada deu cotxes venuts al món el 2019 eren blancs. “Certament, Apple va ser un precursor i va establir una tendència que podem apreciar en la indústria de l’automoció”, explica des d’Alemanya un portaveu de BASF. “Els nostres dissenyadors de colors ens ho expliquen, i han fet molta recerca. Abans el blanc s’utilitzava sobretot per a vehicles de transport”. Si ara et compres un SUV de color blanc potser és per Jony Ive.

Però què té a veure tot això amb Airbnb? Des de la companyia no volen donar més informació, però donen alguna pista: l’empresa, nascuda sota el paraigua de l’economia col·laborativa, està sotmesa cada cop a més pressió de les autoritats, que volen regular-la. El seu impacte en els preus de l’habitatge o el fet que permeti escampar el turisme sense el control de les autoritats ha elevat l’agressivitat de les administracions en contra seu.

El model de negoci d’Airbnb està amenaçat. Fa temps, de fet, que l’empresa ha intentat diversificar els seus ingressos oferint experiències per als viatges. Sense anar més lluny, el 2016 va comprar la catalana Trip4real, dedicada a aquesta especialitat. Però ara sembla que vol anar més enllà. Chesky afirma que Ive ajudarà a dissenyar els nous “productes i serveis” d’Airbnb, que aquesta setmana ha s’ha estrenat a borsa amb enormes pujades. La companyia ha començat a col·laborar amb promotors immobiliaris per fer apartaments propis on es puguin allotjar turistes. Ho ha provat a Florida i Tennessee, tot i que el contracte amb el promotor ha acabat als tribunals.

Un article recent a Quartz afirmava que Chesky està intentant una mutació a l’estil de la que va fer Netflix, que va passar de llogar DVDs per correu a reproduir els continguts per streaming. “No és improbable que la companyia passi a ser un proveïdor d’experiències inclusives, un Club Med del segle XXI”, explicava Oliver Staley a Quartz.

No està clar fins a quin punt Ive sap dissenyar experiències, però de productes ha quedat acreditat que sí. Si ha fet que et compris un cotxe blanc, et farà tornar a viatjar?