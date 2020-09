Les hipoteques reconcilien les immobiliàries amb Housfy

L’anunci de Housfy que tractava les agències immobiliàries tradicionals de dinosaures va aixecar ampolles en el sector, que veia com apareixia una competència nova nascuda de la digitalització i la tecnologia, les denominades proptech (tecnològiques del sector immobiliari). Però sembla que els enfrontaments no són per sempre. Housfy ha entrat amb força en el negoci de la intermediació hipotecària i ara té entre els seus principals clients moltes de les agències immobiliàries que se li havien tirat a sobre.

“En el mercat d’hipoteques vam començar amb Housfy dins del mercat online, però ara altres petites immobiliàries ja són clients nostres”, explica Albert Bosch, conseller delegat i cofundador de Housfy. El negoci de la intermediació hipotecària, en el qual la proptech va entrar com a complement als seus serveis online, s’ha establert amb tanta força que aviat serà la meitat de tot el negoci. Housfy té uns 120 empleats, i la meitat, 60, ja es dediquen al negoci hipotecari, que actualment aporta un 40% de la facturació.

La companyia d’Albert Bosch assegura que ja té un centenar d’immobiliàries que són clients seus en aquest negoci. La intermediació d’hipoteques deixa una comissió, que Housfy es reparteix amb aquestes agències. “Una petita agència no renuncia a guanyar 5.000 o 10.000 euros més a l’any”, explica Bosch, per justificar aquesta aliança amb els que fins ara eren els seus enemics.

La venda d’hipoteques per una comissió ha impulsat el negoci l’any en què ha caigut la venda de pisos

El negoci hipotecari de Housfy sorgeix d’haver detectat que cada cop més gent busca hipoteques a internet, una tendència que s’ha accentuat des del confinament. L’avantatge és el seu coneixement de les ofertes dels bancs, en molts casos adaptades a les necessitats de la mateixa Housfy, amb “productes fets a mida”, diu Bosch. Segons explica el fundador de la tecnològica, la companyia treballa amb gairebé totes les entitats bancàries, excepte CaixaBank, i busquen la hipoteca en funció de les necessitats del comprador.

El personal que es dedica a la intermediació hipotecària ha d’estar format i necessita l’autorització del Banc d’Espanya. El sistema no es correspon a l’habitual d’un cercador o un comparador d’internet. Els bancs fan productes específics per a Housfy i, quan un client vol comprar un pis, se’n fa un perfil i es miren les seves necessitats de capital, de termini d’amortització, de necessitat de finançament sobre el total del preu i altres paràmetres, i en funció d’aquestes circumstàncies s’escull la hipoteca que millor s’hi adapta entre l’oferta per a Housfy de les diferents entitats.

Les dades del creixement del negoci hipotecari, en el qual Housfy va entrar l’any passat, són destacables. Segons l’empresa, s’estan intermediant uns 200 préstecs al mes. Això portaria a unes 2.400 a l’any, una xifra que significaria una quota de mercat al voltant del 7% de tot el mercat espanyol d’intermediació hipotecària. Albert Bosch creu que aquest negoci serà una de les palanques de creixement de la companyia, perquè a Espanya són molt poques les hipoteques que es contracten per aquesta via, quan en altres països la intermediació té un pes molt més important, com és el cas de França, on el 60% dels crèdits hipotecaris es contracten per aquesta via, o els Estats Units, on el percentatge arriba al 80%.

L’any del covid el negoci hipotecari ha sigut per a Housfy una palanca de creixement, tenint en compte l’impacte en el negoci immobiliari pur. Segons Albert Bosch, després de l’aturada provocada pel confinament, el més de juny va anar molt bé, però a partir de la tercera setmana de juliol el mercat es va relaxar. “Durant les vacances vam fer el mateix negoci que els mateixos dies de l’any passat”, indica Bosch, que assenyala que, tot i no haver-hi una caiguda, sí que és una mostra de la caiguda de les operacions al mercat, ja que Housfy venia de creixements continus mes rere mes. El confinament ha fet que molta gent es plantegi canviar de casa. Això es veu en l’augment de visites a la web. “Hi ha molta gent interessada, però es compra menys que abans”, assegura.

Les seves estimacions són que en el conjunt de l’any la compravenda de pisos caurà entre un 20% i un 30%, però no preveu importants baixades de preus.