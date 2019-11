El fill pròdig que va saltar de la premsa rosa a la salmó

Contractar un avió per portar els 300 millors amics, entre els quals cares conegudes de la premsa rosa com Alfons de Borbó i Nicolás Vallejo-Nágera, per anar a veure una corrida a Nimes, on José Tomás s’enfrontava tot sol a sis toros. És una de les moltes excentricitats de Javier Hidalgo, fill del fundador i màxim accionista de Globalia i la seva participada, Air Europa, que semblava viure fins fa només quatre o cinc anys en un estiu perpetu de vacances permanents. Javier Hidalgo (Salamanca, 1972) s’ha revelat com un conqueridor. Conqueridor de dones, almenys en una fase de la seva vida, quan se’l va relacionar amb conegudes models com Malena Costa, però també de grans operacions empresarials, com va fer amb Pepephone i ara amb Air Europa, que ha acordat vendre per 1.000 milions d’euros a IAG, la matriu de companyies com British Airways, Iberia, Vueling, Level i Aer Lingus.

El seu pare, Juan José Hidalgo, és el típic exemple de l’empresari de classe humil que va aixecar un imperi del no res. Hidalgo pare, nascut el 1941, en plena postguerra, va treballar en diverses feines des de ben jove a la seva província natal, Salamanca, fins que va emigrar a Suïssa. Tornat a Espanya, de l’experiència suïssa en va néixer, a començament dels anys 70, Halcón Viajes, precisament per facilitar als emigrants els viatges entre Espanya i la Confederació Helvètica. L’agència de viatges va ser el fonament sobre el qual va créixer l’imperi Globalia, que el 1991 integrava Air Europa, la primera línia aèria privada espanyola que intentava trencar el monopoli d’Iberia, que ara l’acabarà controlant.

Qui anys enrere era perseguit per paparazzis ara és l’objectiu dels periodistes econòmics

El seu fill i les seves dues filles es van anar integrant a l’empresa. Javier Hidalgo va créixer com a directiu mentre Globalia i Air Europa també es feien grans. Però no era conegut per això. La seva imatge atlètica, amb el cabell ben llarg i el bronzejat etern, es va convertir en objectiu de les principals revistes del cor d’Espanya. Els paparazzis estaven pendents de tots els seus moviments. Festes a les Balears, viatges amb amics i els rumors que sempre envolten la jet set espanyola el van convertir en protagonista del paper cuixé. El 2016 va viatjar amb les seves dues germanes i les seves parelles, a més d’Alfons de Borbó i Eugenia Silva, a Kènia en un vol privat, per passar un Cap d’Any de luxe i exclusiu, que també va cridar l’atenció de la premsa més frívola. Les revistes roses van seguir al detall el seu enamorament i casament amb Sol González, amb qui va tenir una filla el 2014. El matrimoni es va acabar, però en va quedar una bona relació: l’exdona, ja separats, va ser inclosa en un dels multitudinaris viatges que munta Hidalgo al Carib per als seus amics.

Però, paral·lelament a aquesta vida regalada, Javier Hidalgo va iniciar els primers grans -i sorprenents- moviments empresarials, que incloïen un camí d’anada i tornada a l’empresa familiar. Hidalgo es va fer càrrec el 2012 d’un dels negocis del conglomerat, Pepephone. Un any després es va vendre el 5% que tenia al hòlding familiar Globalia al conegut empresari balear (i també exministre del PP) Abel Matutes. L’operació coincideix en el temps amb l’inici de la seva relació amb Sol González.

Fora de l’empresa familiar, es va bolcar en la gestió de Pepephone durant quatre anys, fins que el 2016, juntament amb el seu soci, Rosauro Varo, van vendre l’operadora per 158 milions d’euros.

Roda el món i torna al Born. Una dita que seria aplicable a Javier Hidalgo. Els diners obtinguts de la venda no els va dedicar a aquells comportaments que l’havien portat a la premsa rosa. Al contrari, va comprar la participació que el Santander i altres entitats tenien de Globalia. Primer va obtenir un 10% del capital del hòlding familiar, per arribar, després, a més del 17%.

Javier Hidalgo tornava a casa per la porta gran i es convertia en el conseller delegat de Globalia. Mentre el patriarca es retirava en una jubilació d’or a la República Dominicana -en va obtenir fins i tot la nacionalitat-, Hidalgo fill aconseguia el control del negoci. El 2016 Globalia tancava l’exercici amb pèrdues de 15 milions d’euros, però el 2017 ja obtenia beneficis, de 16,5 milions. Un any després els guanys nets ja superaven els 48 milions d’euros, després d’un exercici qualificat d’històric pel mateix Hidalgo.

Endreçada l’empresa i amb guanys que creixen, el conseller delegat de Globalia ha sorprès aquesta mateixa setmana amb l’anunci de la venda de la joia de la corona, Air Europa, a IAG, el hòlding hispano-britànic que controla Iberia, per 1.000 milions d’euros. La companyia que va néixer precisament per competir amb Iberia acaba a les seves pròpies mans, cosa que li dona el control quasi absolut d’alguns corredors, com el Barcelona-Madrid o els vols a les Balears, i un clar lideratge en les relacions entre Europa i l’Amèrica Llatina, a més de presència al Brasil. I de passada, la família Hidalgo haurà omplert encara més el calaix, ja que controla quasi tot el capital d’Air Europa.