L’energia amb denominació d’origen ja és possible

El ‘Blockchain’, la tecnologia que s’ha fet famosa sobretot pel bitcoin, té molts altres usos. Un d’ells, potser un dels que ha entrat amb més força, es pot trobar en el mercat elèctric. Aquesta tecnologia de blocs permet posar a la pràctica allò que des de la teoria fa temps que se’n parla: les xarxes elèctriques intel·ligents - smart grids - i, com a segona derivada, els denominats prosumers, els productors-consumidors. En el fons, la potenciació de l’autoconsum. Diverses empreses ja s’han posat a treballar en el blockchain elèctric, que pot portar una revolució al mercat majorista, ara controlat per les cinc grans companyies del sector. Però fins i tot les grans elèctriques creuen en aquesta tecnologia.

Per al mercat és un repte, perquè la tecnologia blockchain pot facilitar l’intercanvi directe entre el productor i el consumidor. La consultora EY ho explicava fa poc en un informe, i posava un exemple concret, el de LO3 Energy de Nova York, que està revolucionant el sistema elèctric de la ciutat dels gratacels. LO3 utilitza el blockchain per fer funcionar una microxarxa virtual que connecta les instal·lacions fotovoltaiques de les teulades dels edificis residencials. La tecnologia permet que els propietaris dels habitatges puguin vendre directament l’energia que els sobri a altres membres de la microxarxa. El problema és casar l’oferta amb la demanda, cosa que fan ara els grans mercats elèctrics centralitzats. Però ja es busquen solucions. L’operador de xarxa europeu TenneT està treballant amb Sonnen, companyia especialitzada en sistemes d’emmagatzematge (bateries), per usar el blockchain també com a estabilitzador de la xarxa.

Un efecte afegit a l’ús d’aquesta tecnologia és certificar l’origen de l’energia consumida. El blockchain permet, per exemple, que si algú contracta electricitat 100% renovable es pugui certificar la procedència exacta de l’energia consumida, cosa que ara és impossible de fer a través del mercat.

A Espanya ja hi ha en marxa alguna experiència. A Madrid l’ start-up Klenergy ha desenvolupat una plataforma per a la compravenda d’electricitat sense intermediaris amb tecnologia blockchain, i ha arribat a un acord amb l’associació de comerciants del mercat de San Fernando. Un mercat que és consumidor, però també productor, amb plaques a la teulada. L’energia que li cal, o que li sobra, la compra o la ven a la cooperativa La Corriente. El resultat final, un estalvi del 20% en el rebut de la llum.

Que la tecnologia ha arribat per quedar-se és clar. Gas Natural i Endesa van aprofitar la fira E-World d’Essen (Alemanya) de compravenda d’energia emprant tecnologia blockchain, amb una transacció de 5,95 gigawatts hora (GWh) de gas natural. Cepsa, Repsol, Endesa, Gas Natural, Iberdrola i EDP, les grans energètiques espanyoles, són sòcies del consorci Alastria, una xarxa blockchain semipública d’abast estatal.

Segons el professor d’informàtica, multimèdia i telecomunicació de la UOC Víctor Garcia, el blockchain té avantatges i inconvenients. “Permet desar dades d’una manera segura, immutable, descentralitzada i transparent”, però encara “és un sistema lent, no escalable, amb una capacitat limitada d’emmagatzematge i que pot tenir problemes de privacitat”.