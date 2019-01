Un nou enemic dels taxistes entra a la cadena de muntatge

El sector del taxi barceloní ha aconseguit aquesta última setmana una gran victòria davant els VTC, especialment pel que fa a les dues plataformes d’intermediació entre conductor i client més importants d’Espanya: Uber i Cabify. De moment, la decisió del Govern de concedir als alcaldes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona la potestat d’augmentar a una hora el temps previ per a la contractació d’un VTC mantindrà allunyat el perill de noves col·lisions en el sector.

Però la victòria del col·lectiu que lidera Tito Álvarez, sens dubte un dels grans noms de la setmana que avui acaba, podria convertir-se en pírrica si durant els pròxims anys prosperen els diferents projectes de cotxe autònom que la majoria dels fabricants estan desenvolupant i assajant de manera més o menys secreta. Tot i que la legislació té encara molt a dir sobre això -especialment després de l’accident el 2016 d’un Tesla S conduït de manera autònoma, que va acabar estimbant-se contra un camió a Florida, i l’atropellament el març passat d’un vianant per part de Volvo XC90 autònom d’Uber en fase de proves-, a Califòrnia, per exemple, les autoritats ja fa un any que van autoritzar les proves en trànsit real.

Això podria significar que, en menys de cinc anys, no només els usuaris domèstics sinó també les grans corporacions de taxis podrien adquirir cotxes que funcionen sense conductor i posar-los a treballar. Si ara en una flota de taxis el conductor contractat cobra un 70% del que factura en una jornada, quan arribin els cotxes autònoms, és a dir, sense conductor, el propietari del cotxe i la llicència se’n quedaran el 100%.

Què passarà llavors amb el taxista? Tot i que és difícil de predir la velocitat dels esdeveniments, el futur pinta bastant cru per als assalariats que no tinguin llicència pròpia. La pròxima guerra dels taxistes, especialment els que treballen per compte aliè, no serà només contra Uber, sinó també, segurament, contra els seus caps o els amos de flotes més o menys grans, capaços de fer funcionar incansablement els vehicles autònoms 24 hores al dia i set dies a la setmana sense reivindicacions de millors horaris o sous, perquè els robots no es queixen.

El cas és que aquest futur, gens favorable per als taxistes, és ara més a prop que mai. Per començar, Elon Musk, l’amo de Tesla, va prometre l’any passat un vehicle autònom 100% més segur que els de conducció humana per al 2019. No és segur que pugui complir la seva promesa, però sí que ho és que ha aconseguit reduir el nombre de col·lisions i atropellaments en els seus cotxes en mode autoconducció molt per sota de la conducció humana.

El maig del 2016, després de l’accident de Florida, la taxa de risc ja era un 70% més baixa i l’objectiu era que arribés al 90% respecte a la conducció humana. És a dir, que quan els cotxes autònoms surtin als carrers des de les cadenes de muntatge, després de la paüra inicial ens trobarem que la taxa d’accidents en traçat urbà i a la carretera disminueix dràsticament.

Segons explicava en una entrevista recent al bloc tecnològic Xataka el conseller delegat de Ford Autonomous Vehicles -la divisió de cotxes autònoms de Ford-, Sharif Marakby, el gegant del motor planeja tenir en circulació als Estats Units els seus primers models el 2021. Marakby explica que porten bastants mesos d’assajos tant en circuit tancat com en conducció real, però que, de tota manera, en el cas dels cotxes autònoms, l’analítica de dades de conducció de cada ciutat o cada estat, així com la topografia o el traçat de carrers pesen tant com les proves de camp. Al llarg de l’entrevista assegura que totes aquestes dades estaran dins de cada cotxe, que, a més, serà capaç de processar les noves dades que se li vagin introduint. És a dir que més que de vehicles, convé parlar d’ordinadors amb rodes.

Però Ford o Tesla no són els únics fabricants que aposten fort pel cotxe autònom. Volvo ja col·labora amb Uber a les proves del seu Volvo XC90. De moment, el resultat de milers d’hores de proves en trànsit ha sigut un accident el 2017 i un atropellament l’any passat, probablement molt menys del que s’esperaria de proves en conducció humana. Uber també té acords amb Toyota. La companyia japonesa s’ha compromès a invertir 500 milions de dòlars per al desenvolupament de taxis autoconduïts per a la companyia.

Google també juga la partida amb el seu projecte Waygo, tot i que se sap poc de l’evolució del seu prototip. Precisament és motiu de l’enemistat manifesta entre Uber i la companyia del cercador, ja que aquesta última va acusar l’any passat un dels seus enginyers, Anthony Levandowski, d’espiar els seus desenvolupaments per a l’empresa de VTC. El cas va acabar en judici -que es va tancar amb un acord d’indemnització de 245 milions de dòlars per part d’Uber- i amb l’enginyer acusat fundant, atenció, la Santísima Església de la Intel·ligència artificial, per eludir la presó.