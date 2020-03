Els empresaris LGTBI es reconverteixen en cambra de comerç

Les celebracions de l’orgull LGTBI del 28 de juny passat van estar marcades per una doble polèmica. Per una banda, el veto de Pride a Ciutadans, que va comportar la dimissió del propietari d’Axel Hotels, Juan Julià, de la presidència de Pride Barcelona -organitzadora de l’esdeveniment- i de la patronal Acegal, que agrupa les empreses catalanes del col·lectiu LGTBI. I, per una altra, una protesta alternativa sota el lema “Capitalisme és LGTBIfòbia” durant el pregó del Pride va acabar amb contundents càrregues dels Mossos d’Esquadra, cosa que va motivar que diverses associacions de defensa dels drets del col·lectiu demanessin explicacions tant a la Generalitat com al mateix Pride.

Enmig d’aquestes tensions, el setembre passat es van celebrar eleccions a Acegal, en què va sortir elegida una nova junta presidida per Ferran Poca. El nou equip, format per setze persones, té un mandat de quatre anys. Poca recorda que Acegal ha estat marcada per uns “inicis turbulents” des de la seva creació fa deu anys i que, finalment, “l’abrupta dimissió de Julià” obliga a “una reinvenció o actualització” de l’entitat que passa per convertir Acegal en una cambra de comerç.

Poca creu que el canvi d’estatus permetrà equiparar l’entitat a la resta d’associacions empresarials LGTBI d’Europa i, en segon lloc, “posar-hi ordre” internament. “En la majoria d’entorns europeus, les empreses s’organitzen en cambres”, comenta Poca. “Una cambra tothom entén què fa”, assegura.

El canvi a cambra de comerç equipara Acegal a la resta d’ens empresarials LGTBI europeus

Segons el seu president, fins a la reconversió en cambra Acegal era “un poti-poti” que agrupava tant l’associació empresarial pròpiament dita com l’eix comercial Gaixample (que a curt termini canviarà de nom per fer-se més inclusiu) i l’organització de la rua del Pride Barcelona. Amb aquest canvi, doncs, es vol renovar la festa del Pride -que “és un referent a escala europea” i “mou molts recursos”, segons Poca-, gestionar l’eix comercial de l’Eixample barceloní i posar al dia l’entitat empresarial.

El president creu que la nova cambra ha de treballar per potenciar Barcelona i Catalunya com a hub d’empreses i per ajudar els negocis que, tot i no ser socis de l’entitat, vulguin “sortir de l’heteronormalitat”. No obstant això, a escala legal el canvi és “bàsicament un tràmit burocràtic”, comenta Poca, perquè “Acegal ja era una entitat amb avantatges fiscals” que “operava com una cambra”.