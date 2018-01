El ‘coworking’ ja no és només territori ‘hipster’

Els espais de coworking eren fins ara una solució per a autònoms i emprenedors que necessitaven un espai per treballar però que, per la falta de recursos, no podien accedir a una oficina pròpia de compra o de lloguer. Però el concepte ha canviat radicalment amb un nou model adaptat a la nova economia, i grans empreses del sector immobiliari hi han detectat un nou nínxol de negoci amb possibilitats de creixement i s’hi han apuntat. I Barcelona, una de les ciutats preferides a Europa per les start-ups i per instal·lar centres de disseny i de servei de grans multinacionals, ha entrat en el radar d’aquestes companyies, que veuen un negoci en aquests centres de treball.

La multinacional dels centres de negocis IWG, un dels líders mundials del sector amb centres de treball tradicionals amb la marca Regus, té una divisió dedicada a aquests nous espais de coworking, Spaces, que acaba d’obrir el seu primer centre al 22@, a Barcelona. Són 2.300 metres quadrats útils que poden acollir gairebé 500 persones. Han sigut dos milions d’euros d’inversió, però l’aposta no es queda aquí. La companyia ja té previst obrir d’aquí pocs mesos un segon centre a Barcelona, i a mitjà termini vol arribar a tenir-ne entre cinc i deu a la capital catalana, segons explica Philippe Jiménez, el seu responsable a Espanya. El centre del 22@ té espais d’oficines, llocs de treball en un espai obert, cafeteria, sales de reunions, una terrassa i, fins i tot, taula de ping-pong, un futbolí i una taula de billar. I, evidentment, hi ha serveis més tradicionals, com el de telefonista i secretaria, missatgeria, bicicletes i, esclar, wifi d’alta velocitat.

Però el seu centre és el denominat business club, un espai de trobada i d’interacció on es crea comunitat, explica Philippe Jiménez. Perquè la diferència d’aquests nous espais de coworking amb els centres tradicionals és el disseny, “que convida a connectar per impulsar la creativitat, la innovació i la formació d’un ecosistema de comunitat i col·laboratiu”, explica el responsable de Spaces.

L’aposta de Spaces no és única. Una altra gran multinacional del sector, WeWork, també aterra a Barcelona. La companyia ha llogat 7.000 metres quadrats al complex d’oficines Luxa -al 22@ i on també anirà Amazon-, en un edifici que va promoure el grup Castellví amb els fons Stoneweg i Global Danbury i que va acabar comprant Catalana Occident per 90 milions. La multinacional, amb seu a Nova York i que té centres a mig món, com Spaces, veu capacitat de creixement a Barcelona per a aquest nou model de negoci.

Però l’aterratge de companyies estrangeres també ha obert la gana per aquest negoci als inversors d’aquí. Colonial, la socimi de la qual és conseller delegat Pere Viñolas i que fins ara ha basat el seu negoci en la compra d’edificis d’oficines tradicionals a Barcelona, Madrid i París per millorar-los, renovar-los i obtenir millors rendes dels lloguers, ha decidit girar cap a les noves tendències. Colonial va fitxar l’estiu passat Aleix Valls, que era el president de la fundació Mobile World Capital, per impulsar la seva divisió de proptech (tecnologia aplicada al sector immobiliari). I a l’octubre va comprar una participació majoritària a l’empresa madrilenya de coworking Utopic_Us -que ara té 3.500 metres quadrats en tres oficines-, amb la idea d’impulsar la seva expansió a altres ciutats.

Nacho Castellà, propietari de Cat Real State, assegura que cada vegada té més clients que busquen espais per obrir aquesta mena de centres de treball a Barcelona. La sòcia directora d’Aguirre Newman a Barcelona, Anna Gener, destaca que a Barcelona tot just comença a implantar-se aquest model, que ja és madur en altres llocs com els Estats Units i el Regne Unit. Gener destaca que, a diferència dels anteriors espais de treball compartits, aquest nou model de coworking atrau no només emprenedors, sinó també empreses de gran dimensió i perfil corporatiu. Un aspecte en què coincideix Philippe Jiménez, que destaca que a l’Spaces del 22@ grans companyies multinacionals han decidit instal·lar-hi grups de treballadors. Això permet que empleats de grans companyies interactuïn amb emprenedors, cosa que beneficia la creativitat i la innovació. Entre altres coses perquè aquests nous espais posen l’èmfasi en el networking.

Com es pot definir el coworking? “És posar la persona en el centre de l’empresa”, explica Gener. Això té un efecte sobre la productivitat i facilita la retenció del talent. A més, indica, és important donar a l’empleat, en ciutats on els pisos són petits, un espai de treball agradable que convidi a quedar-s’hi, amb espais d’esbarjo i de trobada. I el proptech entra en aquesta funció. La tecnologia permet a aquestes companyies analitzar els comportaments dels usuaris per anar-se adaptant a les seves necessitats.