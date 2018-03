Els contractes elèctrics no volguts entren per la porta

Un avi de 81 anys i amb problemes d’audició. És el cas real d’una víctima de mala praxi en la contractació energètica. No va donar el consentiment per al canvi de companyia, però l’hi van fer igualment. El seu fill va trigar mesos a revertir la situació. La pràctica, més que dubtosa, la fan majoritàriament companyies subcontractades per les grans energètiques, que volen guanyar cada cop més clients als quals facturar. Els avis són la víctima propiciatòria més clara. A porta freda, personal d’aquestes companyies subcontractades per a la captació de clients -i que molts cops cobren en funció dels nous usuaris que capten- venen el nou contracte com un estalvi. Si obtenen una factura aconsegueixen totes les dades sobre el titular del servei i sobre el punt de subministrament, amb les quals poden fer el contracte nou.

La situació s’agreuja amb la contractació telefònica. Encara és més fàcil obtenir les dades i cal més control per certificar el consentiment de l’usuari al canvi de contracte.

No és un tema menor. A Espanya cada any hi ha més de tres milions de canvis de subministradora elèctrica i més de 900.000 canvis d’empresa de gas. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), conscient de les males pràctiques a l’hora de captar clients, ha volgut monitoritzar com es fa. I ha arribat a la conclusió, després d’analitzar una àmplia mostra durant un any, que un 3% dels canvis de companyia elèctrica es van fer sense consentiment de l’usuari, i en un 11% dels casos hi ha dubtes. Això significa irregularitats en uns 40.000 canvis de companyia elèctrica. En el cas del gas, els casos sense consentiment de l’abonat es redueixen al 0,9%, i els dubtes s’estenen a un 4% dels casos. En conclusió, 4.000 canvis de companyia sense consentiment. Hi ha un fet especialment sagnant. Un 11% dels canvis de subministradora elèctrica que es van fer sense consentiment van comportar per a l’abonat la pèrdua del bo social, és a dir, el descompte del 25% sobre la tarifa regulada que tenen les famílies especialment vulnerables.

Endesa i Iberdrola són les dues companyies més incomplidores, segons l’estudi que ha fet Competència. Les sancions que ha imposat l’organisme que presideix José María Marín Quemada durant el 2017 per aquestes pràctiques ho corroboren. Endesa s’ha endut cinc sancions que, en total, sumen 100.000 euros. Iberdrola ha sigut multada amb 30.000 euros, Viesgo amb 15.000 i Gas Natural amb 10.000.

Competència, a més, explica que molts casos els deriva als organismes de consum de les comunitats autònomes. En el cas de Catalunya, l’Agència Catalana de Consum va informar que Endesa va ser la companyia que va rebre més reclamacions dels consumidors durant l’any 2017, 1.435 en total. I Gas Natural, l’altra gran energètica amb més presència a Catalunya, ocupa el cinquè lloc, amb 396 reclamacions. En el rànquing d’empreses que reben més reclamacions dels consumidors també hi ha les tres grans empreses de telecomunicacions -Orange, Vodafone i Telefónica-. Iberdrola ocupa el vuitè lloc, amb 132 reclamacions dels consumidors.

La delegació catalana de Facua té en les elèctriques el cinquè gran bloc de reclamacions dels seus associats, per darrere dels bancs, els transports (pel Dieselgate), les telecomunicacions i les línies aèries. Unes reclamacions contra les elèctriques i les gasistes “per irregularitats en les factures i fraus en la contractació”. “Els enganys dels comercials que visiten els consumidors porta a porta continuen a l’ordre del dia, provocant el canvi de companyia o de tarifa contractada”, indiquen fonts d’aquesta organització de consumidors.

El director d’Energia de la CNMC, Fernando Hernández, va arribar a plantejar al govern espanyol la possibilitat de prohibir el porta a porta per evitar aquestes males pràctiques. “Esclar que es pot prohibir el porta a porta, però nosaltres no ho podem fer”, va dir. Però el ministeri que dirigeix Álvaro Nadal no ha fet res. “S’ha d’evitar la captació de clients a través de canals de venda domiciliària”, diu la CNMC en les seves recomanacions a les energètiques, i també destaca que s’ha d’evitar la contractació telefònica en el cas de persones vulnerables, “com la gent gran”, diu.

Les companyies energètiques, per la seva banda, atribueixen aquestes pràctiques a les empreses de captació de clients que tenen subcontractades i asseguren que han augmentat els controls. Però Competència considera que la baixa quantitat de les multes que pot imposar no són prou dissuasòries. “Les empreses haurien d’incrementar els controls als agents de venda”, indica la CNMC en les seves recomanacions a les elèctriques.