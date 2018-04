Fer la compra sense generar cap residu ja és possible

“10 euros amb 41 cèntims, sisplau”. Quan marxa, a la bossa d’aquesta última clienta del supermercat Yes Future hi ha el bàsic per a un parell o tres de dies: una mica de pasta, llegums, cacau, sucre, sal, unes galetes i una mica de detergent. Ha triat les quantitats que ha volgut, perquè en aquest establiment tot es compra a granel. Fins i tot els líquids.

El següent client vol endur-se “una mica” de crema de sèsam, però no ha portat cap envàs de casa. “No passa res, pots agafar aquest envàs de vidre o aquest altre, que és d’un plàstic absolutament biodegradable, i tu mateix, agafa la quantitat que vulguis”, li explica Olga Rodríguez, una de les copropietàries de l’establiment ecològic que ha obert fa set mesos al barri de Sant Antoni de Barcelona. És el primer supermercat de residu zero de Barcelona i, segons els seus propietaris, probablement d’Espanya: “A nosaltres no ens consta cap altre negoci amb aquestes característiques”, explica Rodríguez.

L’Olga i el seu soci, Alejandro Martínez, van tenir la idea de negoci partint de la seva pròpia experiència. “Ens adonàvem que, just després de fer la compra, hi havia molts plàstics que acabaven a la brossa en menys de 10 minuts, i això no té cap sentit”, explica Rodríguez. Això va fer que pensessin a crear un nou supermercat, més enllà de les botigues a granel de tota la vida, on els clients poguessin comprar qualsevol cosa sense consumir cap plàstic inútilment durant el procés. Tenen més de 300 referències i intenten oferir productes nous cada setmana. “El que encara no hem pogut fer és la inversió en neveres per tenir producte fresc”, admet Rodríguez.

Aquesta manera de consumir afecta la cadena de valor i el preu final: “Intentem fins i tot que els nostres proveïdors ens portin els productes envasats sense plàstic”, assegura la propietària. “Es pot fer la compra de la setmana per a una persona sola per 25 o 30 euros, i a una família amb dos nens petits potser li puja fins a 70 euros”, calcula Rodríguez, que admet que els certificats de garantia ecològica encareixen el producte.

Alguns dels productes disparen el tiquet de compra, com la pasta de dents, que aquí costa 11,90 euros, o la barra de pa d’espelta, que val 7 euros. “Estem molt tranquils amb els preus perquè sabem que el producte és de qualitat i garanteix el residu zero”, confessa Rodríguez, que explica que alguns dels productes més cars s’importen perquè és l’única manera d’oferir una alternativa als clients. “A mesura que aquest tipus de consum es generalitzi i les comandes augmentin, els preus també baixaran”, raona l’empresària.

Aquesta lògica sembla que els funciona. Una tarda qualsevol entre setmana el supermercat és un degoteig de clients. L’Olga, que és qui està darrere del taulell, i l’Alejandro, el seu soci, venien d’un altre món professional. “No havia treballat mai en temes d’alimentació ni sostenibilitat; de fet, tots dos venim del món de la moda”, explica Domínguez. Volen demostrar que el consum sostenible també és rendible. “Si les coses segueixen com fins ara aconseguirem els objectius del nostre pla de viabilitat abans del previst”, admet Rodríguez. Aquests dos socis van fer una inversió inicial de 100.000 euros amb capital propi i bancari (gestionat a través de la banca ètica) i tot i que no tenen cap exercici tancat confien que aconseguiran una facturació que els permetrà reinvertir en el local i seguir ampliant un negoci que l’únic plàstic que permet -almenys de moment-és el de la targeta de crèdit.