Un competidor català en la cirurgia robòtica que gairebé no es veu

La primera operació en què Josep Amat va utilitzar un robot per ajudar un cirurgià es va fer el 1995. El doctor Laporte necessitava una eina que li aguantés la càmera mentre practicava una laparoscòpia i l’enginyer va dissenyar un aparell per facilitar la intervenció. Ara Amat voreja la vuitantena. Amb una carrera dedicada a la recerca en el camp de la robòtica quirúrgica, és catedràtic emèrit a la UPC i ha tancat el cercle de la mà del seu fill. El 2012 va crear Rob Surgical, una spin-off de la UPC i l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya. Amb dos investigadors d’un grup del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica -la catedràtica Alícia Casals i el professor Manel Frigola- va dissenyar un robot per a cirurgies mínimament invasives amb laparoscòpia. Aquest nou model s’explicava en convencions mèdiques, però el seu desenvolupament comercial estava parat, fins que el doctor Javier Magrina, de la prestigiosa Mayo Clinic d’Arizona (EUA), va plantejar a Amat: “Això no es pot quedar als congressos, s’ha de transferir al mercat”.

L’aparell, una base amb braços robòtics que acaben en un instrumentari molt precís, està connectat a una consola a través de la qual el cirurgià pot veure a escala augmentada l’artèria renal de dos mil·límetres que ha de suturar. Això permet assistir els metges en operacions que van des de la ginecologia i la urologia fins als tumors gàstrics. L’equip fundador era purament acadèmic i per això l’enginyer va fitxar el seu fill Jaume Amat per gestionar la part empresarial del projecte. Aquest emprenedor -i president de l’associació CataloniaBio & HealthTech- ja havia fundat Specific Pig, una companyia pionera en la recerca amb porcs nans. “La medicina robòtica és un sector creixent i serà molt dinàmic en els pròxims deu anys”, diu. La història de Rob Surgical és la del peix petit que es vol menjar el gros.

L’aparell permet assistir els metges en operacions difícils que requereixen molta precisió

El seu sector està controlat per l’omnipresent DaVinci, un equip creat a principis dels 2000 i que pràcticament s’ha quedat amb el monopoli de les intervencions mínimament invasives. Tot i així, tots dos estan segurs que el robot català iguala la seva tecnologia i el supera en eficiència. Començant pel cost, el preu del DaVinci pot fregar els dos milions de dòlars (uns 1,8 milions d’euros), mentre que el de Rob Surgical se situa al voltant dels 800.000 euros. “L’hem dissenyat com a plataforma oberta”, explica Josep Amat. El que vol dir amb aquest matís és que el seu aparell és compatible amb l’instrumental i els equipaments dels hospitals, siguin de la marca que siguin. En canvi, el DaVinci funciona com ho faria Apple, que només permet que els seus dispositius siguin compatibles amb accessoris de la mateixa empresa. “El nostre cost d’incorporació és molt més baix”, insisteix Jaume Amat.

D’altra banda, Rob Surgical reivindica que el seu robot quirúrgic és més accessible, ja que, a diferència del seu competidor nord-americà, el metge pot moure’s amb més llibertat i no està tan condicionat per les grans dimensions de l’aparell. La tecnologia està patentada i, assegura Amat fill, validada a nivell tècnic. El següent pas és aconseguir la certificació de la Comissió Europea i les autoritats dels Estats Units.

Per fer-ho l’empresa necessita finançament, un bé escàs en projectes de recerca. Fins ara ha aconseguit 3,6 milions d’euros d’inversors clau com la família Sánchez Lafuente (expropietaris del Gelocatil) i prepara una ronda de cinc milions d’euros amb nous socis. “No venim a substituir cap metge, però sí a donar-los més precisió”, recorden. Amat pare acaba amb una petició perquè més projectes com el seu no triguin tants anys a veure la llum: “Cal una universitat amb més recursos per portar el seu potencial al mercat”.