Els circuits de Scalextric es fan més petits

Des que Scalextric va arribar a Espanya el 1962, el negoci de l’ slot ha tingut múltiples víctimes empresarials. L’iniciàtic Exin (primer llicenciatiari de Scalextric), Tyco, Tecnitoys... Tot i així, l’afició pels circuits de cotxes va anar creixent i van aparèixer noves empreses i marques que han anat convivint. Des de Carrera a Ninco, però també altres ensenyes blanques comercialitzades en grans superfícies. El que abans era un sistema universal s’ha acabat convertint en un sudoku difícil de quadrar, complex per les polítiques divergents de les diferents empreses.

Un estudi de mercat elaborat per la consultora NPD xifra en 14 milions d’euros el negoci a Espanya generat per la venda de circuits, cotxes i recanvis d’un subsector de les joguines carregat de nostàlgia. A aquestes vendes s’han d’afegir les exportacions. Tot plegat ha fet que, malgrat la febre de les consoles de videojocs, hi hagi empreses noves que vulguin apostar-hi. L’últim exemple es va produir la setmana passada: Educa Borras, que fins al desembre del 2017 havia comercialitzat la marca Scalextric, va adquirir la companyia Ninco, l’empresa degana a Espanya del negoci dels slots. Hi ha marques més antigues -com la mateixa Scalextric o Carrera-, però cap d’elles ha aguantat més dels 25 anys que té l’empresa catalana sense passar per la fallida.

Ninco no només es dedica als circuits de slot. En el seu catàleg de productes també conviuen els vehicles teledirigits, entre ells, els drons. Però la seva presència com a competidor de Scalextric complementarà una estratègia que va iniciar Educa Borras el 2012, quan va aprofitar el concurs de creditors de Tecnitoys (amb 12 milions d’euros de passiu) per quedar-se la llicència de Scalextric a Espanya. Ninco va vendre productes sota aquesta marca fins al desembre de l’any passat, quan els propietaris de la llicència -Winkler Internacional, de la família Arnau- van donar per acabat un contracte que ara acumula diversos litigis creuats al jutjat. Educa Borras ja no explota la marca original dels slots, però en cap cas s’ha oblidat d’aquest negoci. L’any passat va posar a la venda una categoria de circuits de carreres vinculades a WRC, el campionat mundial de ral·lis. I, en qüestió de tres setmanes, posarà a la venda circuits similars amb la llicència de la popular Hot Wheels. “La fabricació ja està feta i en poques setmanes ja es podran veure”, afirma Florenci Verbón, director general d’Educa Borras, que està convençut que aquest tipus de mercat serà cada cop més marquista.

Tots aquests circuits es venen amb una escala més petita (1:43) que la que era més popular fa unes dècades i la que acostumen a manar en els campionats de slot (1:32). Es tracta de fer prevaldre més el jugar que el pilotar un cotxe. S’introdueixen salts i loopings en els circuits, mentre que en moltes ocasions la imatge és la de marques que siguin més populars per al públic infantil. Perquè, en resum, les noves marques estan dirigint-se a públics cada cop més joves.

Aquesta estratègia no és nova. Carrera, una de les marques líders juntament amb Scalextric, fa anys que va aprofitar la tirada de la pel·lícula d’animació Cars per llançar uns circuits en què els protagonistes eren el Llamp McQueen i els seus companys de repartiment. L’escala era la mateixa, 1:43.

La mateixa estratègia estan seguint els propietaris de la llicència Scalextric, que a mitjans de l’any passat van constituir la societat Scale Competition Xtreme per rellançar la marca a Espanya. El catàleg de la companyia de la família Arnau (fundadors d’Exin, antics accionistes de Tecnotoys i ara un altre cop al mercat) ofereix actualment quatre circuits i tots són d’escala 1:43, més destinats a botigues de joguines tradicionals. Luis Arnau, conseller delegat de la companyia -que no va atendre les trucades d’aquest diari-, deia en una entrevista amb la publicació especialitzada Juguetes b2b que volen “refrescar la imatge Scalextric buscant uns codis més joves i actuals”.

Les companyies consideren que aquesta és la fórmula per aturar una caiguda de vendes produïda per l’acumulació de competència digital. L’any passat, sense anar més lluny, el sector va veure com perdia dos milions d’euros en facturació en un negoci en què Scalextric i Carrera s’han repartit històricament les vendes.