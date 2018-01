El dia que cinc catalans van seduir el rei noruec de l’energia

Tìpica història d'una start-up nord-americana: un grup d’amics estudiants universitaris amb vambes i samarreta tenen una idea que s’acaba convertint en un negoci d’èxit. Més o menys, aquest va ser l’inici de GreenPowerMonitor, una empresa que quan va néixer no tenia cap mena de relació amb els Estats Units, però que ara, des de l’Eixample de Barcelona, fa negocis amb 60 països d’arreu del món, també als Estats Units. Mentrestant, ha sigut capaç de cridar l’atenció d’un dels gegants més antics del sector dels serveis d’explotació marítima, de gas i petroli i d’energies renovables d’Europa, DNV GL, d’origen noruec. Per això, de start-up ja en tenen ben poc. Fa prop de deu anys que el negoci està en marxa, tenen uns 115 treballadors repartits pel món i l’any passat van facturar 15 milions.

GreenPowerMonitor es dedica a oferir sistemes de gestió i emmagatzematge de dades en les explotacions d’energies renovables. Concretament, es van especialitzar en el sector de la fotovoltaica, un negoci que prometia eclosionar a Espanya poc després que els cinc estudiants de doctorat de La Salle decidissin començar un negoci tecnològic que després es va convertir en aquesta empresa. “Vam començar com una tecnològica genèrica”, explica ara Juan Carlos Árevalo, conseller delegat i un dels cinc fundadors. Però les circumstàncies i el fet que Espanya se situés com una de les potencials reines de la fotovoltaica els van fer especialitzar en aquest sector.

Però aviat van veure que aquí les coses per al negoci de l’energia solar es torçaven i, per sort, ja havien començat a internacionalitzar-se. Van començar per Itàlia el 2009 i a partir d’aquí el negoci no va parar d’expandir-se a marxes forçades. “Sempre hem mirat d’invertir els beneficis obtinguts en un país a obrir mercat en un altre, i així hem arribat a obrir una oficina a Califòrnia”, diu Arévalo. També tenen oficines a l’Índia, Dubai, Xile i Austràlia.

El que també li agrada destacar com a diferència del concepte més usual de start-up al seu conseller delegat, Juan Carlos Arévalo, és que GreenPowerMonitor no ha necessitat mai finançament extern. “Mai hem tingut una visió d’anar a buscar inversors, sempre vam tenir clar que aniríem avançant amb el que teníem”, assegura, a més d’insistir que el seu objectiu no ha sigut mai vendre l’empresa. Però, tot i això, van fer-ho. El 2016 el gegant noruec DNV GL va adquirir GreenPowerMonitor però com un negoci independent dins el grup, mantenint la seva pròpia marca. DNV GL és una empresa amb més de 150 anys d’història, uns 3.000 milions d’euros de facturació anual i 15.000 treballadors repartits arreu del món. El negoci d’aquest colós nòrdic està centrat en l’explotació marítima, de gas i de petroli, però, en preveure que el sector aniria caient, van anar obrint camp en les energies renovables i aquí és on els cinc emprenedors catalans van cridar la seva atenció.

“Vam decidir després de rebre diverses ofertes acceptar la de DNV GL perquè ens permetia continuar amb plena autonomia, dins el projecte i amb la nostra marca”, insisteix Arévalo. Malgrat haver passat a formar part d’aquesta gran corporació, aquesta tecnològica catalana manté el gruix de la seva estructura a Barcelona, on hi ha l’equip tècnic que va crear i que desenvolupa una tecnologia que ja ha fet la volta al món. El seu conseller delegat fa servir la metàfora del fill per explicar la decisió de vendre: “No hem volgut abandonar el nostre bebè, simplement vam adonar-nos que era hora de portar-lo a l’escola perquè havia d’aprendre coses que nosaltres ja no li podíem ensenyar”.

Però el que sí que ha quedat petit és el mercat espanyol, que suposa menys d’un 5% d’un negoci que no para de créixer però amb els ulls posats a l’exterior.