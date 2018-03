Els cimenters es queixen perquè els treuen l’electricitat subvencionada

El sector cimenter és un dels que més han patit la crisi. Però ara que comença a remuntar en el mercat interior es troba amb una nova dificultat. La política energètica del govern de Mariano Rajoy els ha encarit molt el cost de l’electricitat, i això ha fet perdre competitivitat en els mercats exteriors i ha provocat una caiguda de les exportacions. Així ho explica el conseller delegat de Ciments Molins, Julio Rodríguez, però és un problema que afecta tot el sector català i espanyol.

Les dades de la patronal catalana, Ciment Català, ho mostren. El consum de ciment a Catalunya el 2017 va augmentar un 17%, sobretot per l’impuls de la construcció d’habitatges, ja que l’obra pública continua sota mínims. Se’n van consumir 1,86 milions de tones. Però després de quatre anys seguits d’augments, el consum encara és un 77% inferior als màxims històrics d’abans de la crisi. Entre les causes que expliquen l’escassa recuperació del mercat del ciment a Catalunya destaca “la forta reducció de la inversió en obra pública”, segons l’anàlisi de Salvador Fernández Capo, president de Ciment Català, especialment la procedent del govern central. Però les exportacions, que durant la crisi van ser la taula de salvació del sector, van caure un 18% el 2017. I això afecta molt les cimenteres catalanes, ja que més de la meitat de la seva producció de ciment i clínquer es destina als mercats exteriors.

Al global espanyol la situació és similar. La patronal Oficemen va donar les dades del 2017. A tot l’Estat es van consumir 12,3 milions de tones, un 11% més. Però a l’exportació s’hi van destinar menys de 9 milions de tones, xifra un 10% inferior a la del 2016.

Les dues patronals, catalana i espanyola, apunten al ministeri d’Energia, que dirigeix Álvaro Nadal, com a causant de la pèrdua de les exportacions per una competitivitat més baixa provocada pels costos elèctrics. “Actualment la indústria suporta uns dels costos [elèctrics] més elevats a Europa, fins a un 30% més cars, un fet que penalitza la seva competitivitat exterior”, conclou Fernández Capo, de Ciment Català. Oficemen atribueix la caiguda de les exportacions a “la pèrdua de competitivitat del sector a causa de, principalment, l’increment dels costos elèctrics”. Espanya és el primer país exportador de ciment d’Europa i el vuitè del món.

Cal saber també d’on ve aquest encariment dels preus de l’electricitat. Les cimenteres són unes grans consumidores, motiu pel qual aquest tipus d’empreses es poden beneficiar d’una espècie de subvenció, l’anomenada interrompibilitat. Reben uns diners, els quals se subhasten entre els grans consumidors, a canvi d’acceptar que se’ls pugui tallar el subministrament durant un temps quan hi ha una punta de consum. Així, en cas de consums màxims es garanteix el subministrament a les llars per davant de la indústria. La primera subhasta d’aquest any, per al període de gener a maig, no augura una millora, ja que es van adjudicar 2.600 MW, un 13% menys que l’any anterior. Jesús Ortiz, president d’Oficemen, indica que la indústria cimentera espanyola té uns alts costos elèctrics i que “és insassumible mantenir la producció actual si es redueix la retribució a la interrompibilitat”.