La catalana que té 25.000 màquines de crispetes repartides pel món

Si mai algú es troba una màquina de crispetes automàtica a Alemanya, França o el Pròxim Orient, és bastant probable que aquesta sigui d’origen català, concretament de Sant Fruitós de Bages. En aquesta petita localitat de la Catalunya central s’hi ubica Tecnologías Aplicadas del Maíz, una empresa dedicada a la comercialització d’aquests aparells, així com a la producció i la venda de blat de moro i cartrons per encabir-hi crispetes. Als anys 80, el fundador i actual president de l’empresa, Carlos Galceran, va decidir embarcar-se en aquest negoci i desenvolupar blat de moro amb gustos ja incorporats, sense necessitats d’afegir-hi additius. “Aquest va ser el valor afegit que ens va fer créixer”, recorda Galceran.

Durant tots aquests anys l’empresa ha anat desenvolupant diferents models de màquines i apostant per noves tecnologies de producció. “Al final cada màquina és un negoci”, exemplifica Galceran. El fundador del grup ha anat adaptant els diferents gustos de les seves crispetes a les preferències dels consumidors i alhora obrint noves línies de negoci per seguir creixent. La seva nova aposta es concentra ara en les màquines de crispetes per a particulars.

Tot i ser una empresa d’arrels catalanes, assegura que té més de 25.000 màquines repartides per tot el món, concentrades sobretot a Europa. No obstant això, el seu objectiu és seguir eixamplant horitzons. De cara a l’any vinent, la marca posarà en marxa una planta de fabricació als Estats Units i una de conreu de blat de moro a Mèxic o Colòmbia. Fruit d’aquesta expansió, l’empresa ha passat de facturar 900.000 euros el 2017 a preveure uns ingressos de dos milions aquest exercici. “El sector del blat de moro és enorme”, diu Galceran, i el seu projecte vol seguir creixent amb ell.