Molt camí per recórrer per tenir un Íbex-35 verd

La sostenibilitat de les empreses és un factor que cada cop tenen més en compte en la seva relació amb l’entorn polític, social i econòmic, i s’està convertint en un factor que els inversors cada cop analitzen més a l’hora de posar els seus estalvis en una companyia. Fins i tot ja hi ha qui incorpora aquests factors en la retribució dels seus executius. Els acords sobre el canvi climàtic de la COP21 a París i la legislació, cada cop més estricta, tant a Europa com a Espanya, està animant les empreses de l’Íbex a millorar el seu comportament en qüestions com les emissions de gasos d’efecte hivernacle o el consum d’energies renovables per substituir les fòssils.

Els estudis principals conclouen una millora en el comportament de les empreses espanyoles més grans, les que cotitzen a l’Íbex. Carbon Clear, una de les principals consultores del món, amb seu a Londres, ha constatat el 2017 una millora de les empreses del selectiu espanyol. La companyia analitza 75 paràmetres de les empreses. En conjunt, el 2016 les empreses de l’Íbex-35 no aprovaven: obtenien un 49 sobre 100. El 2017 la millora ha sigut important, fins a arribar a un 56. En el podi, aquesta consultora col·loca Acciona en el primer lloc, Telefónica en el segon i Iberdrola en el tercer. Això sí, adverteix d’una “doble velocitat” de les companyies a l’hora d’afrontar el repte. Les capdavanteres són equiparables al nivell d’esforços i compromís de les empreses que cotitzen al FTSE 100 de Londres o al CAC 40 de París. Però les de la cua demostren una implicació molt més baixa de la que hi ha en altres països.

“Algunes organitzacions no han mostrat el nivell de compromís i d’ambició desitjat i han quedat exposades a les conseqüències de futurs riscos climàtics i amb un llarg camí per recórrer si volen competir amb les empreses líders de l’Íbex-35”, explica Cristina Raventós, responsable a Espanya de Carbon Clear. La consultora ajuda les empreses a aconseguir les fites de sostenibilitat i a reportar per a CDP, l’organització sense ànim de lucre que cada any recopila i distribueix la informació per als inversors, corporacions i governs.

Les renovables són una de les principals assignatures pendents de les grans empreses espanyoles. Segons Carbon Clear, només tres empreses de l’Íbex-35 s’han compromès a desinvertir en combustibles fòssils, per cinc del CAC francès i sis del FTSE britànic. No obstant això, es detecta una millora: dinou companyies de l’Íbex utilitzaven energia renovable el 2017, quatre més que un any abans.

Les emissions també són un cavall de batalla. Només una companyia de l’Íbex-35 ha arribat a la neutralitat de carboni (resultat net de zero emissions), i onze companyies compensen en part les seves emissions. La part positiva és que vint-i-vuit empreses han reduït les emissions respecte a l’any anterior.

El sector del petroli i l’energia és el que més millora, segons Carbon Clear. En canvi, el sector dels materials bàsics, indústria i construcció, que té un pes de només el 20% a l’Íbex, és responsable de la meitat de totes les emissions de gasos d’efecte hivernacle. No obstant això, aquest sector ha millorat, ja que ha passat d’una puntuació de 52 el 2016 a 57 el 2017. “L’ús de les renovables ha de ser una àrea de millora en aquest sector, ja que no s’han produït gaires progressos en aquest sentit respecte a l’any passat”, assenyala Raventós, que destaca que “només un 40% de les empreses d’aquest sector -el mateix percentatge que el 2016- han comprat energia renovable o se l’han autogenerat”.

Les empreses ja veuen la magnitud del problema. Un 97% de les companyies de l’Íbex reconeixen un factor de risc en el canvi climàtic. No és estrany, doncs, que moltes d’elles, a més de mesures concretes per utilitzar més renovables i reduir emissions, es plantegin lligar els sous dels seus executius (o almenys una part) a la sostenibilitat.