La beguda que suposa el 40% de les vendes dels bars*

Del famós "Mediterràniamet" d’Estrella Damm al “Somos gente de barra ” de Cruzcampo. La cervesa ja s’ha consolidat com un element més en l’imaginari col·lectiu tant a Catalunya com a Espanya, i el negoci no ha parat de créixer al llarg dels últims anys. El 2017 el consum de cervesa a l’estat espanyol va batre nous rècords, i la indústria treu pit davant aquests resultats. Segons l’informe socioeconòmic publicat recentment per Cerveceros de España, l’any passat es van consumir gairebé 40 milions d’hectolitres d’aquesta beguda a l’Estat, una dada sense precedents.

La bona climatologia, la recuperació econòmica i, sobretot, l’auge del turisme, són els culpables de la bona marxa del sector. De fet, sis de cada deu estrangers que trepitgen Espanya per vacances provenen de països amb una gran tradició cervesera -Alemanya i Gran Bretanya sobretot-. A banda, el preu d’una gerra a l’estat espanyol és inferior de la del centre i nord d’Europa. Tot i la millora en el consum, l’estudi apunta que Espanya continua sent un dels països on menys cervesa es beu per habitant -48 litres anuals enfront d’una mitjana europea de 76-. “Nosaltres no busquem alcohol, ens fixem més en el gust”, apunta Jacobo Olalla, director general de Cerveceros de España. “Beure cervesa és una activitat que es du a terme en un context social sota unes pautes moderades”, assenyala el directiu. De fet, Espanya també destaca per ser el líder en l’àmbit europeu pel que fa al consum de cervesa sense alcohol. Aquest tipus de beguda representa un 15% del total de litres consumits.

Ara mateix, la desaparició de la cervesa suposaria una autèntica catàstrofe per a l’economia espanyola. Segons apunta l’informe, el consum d’aquesta beguda pot suposar fins al 40% de la facturació total dels bars de menys de deu treballadors. Cerveceros de España també vaticina que el turisme es veuria greument perjudicat: “El 90% dels estrangers majors d’edat han consumit cervesa almenys una vegada quan han visitat Espanya”, indica Olalla.

Malgrat les bones xifres que es van registrar l’any passat, l’exercici actual “ha arrencat amb certa preocupació”, confessa el directiu. La Setmana Santa s’ha celebrat més aviat que de costum, fins i tot abans que es produís el canvi horari. Aquest fet ha comportat una reducció de les hores de llum en uns dies festius on el consum té més marge per créixer. A banda, l’associació considera que el turisme ja ha tocat sostre a Espanya.

El Mundial de futbol podria haver maquillat els números, però la selecció espanyola no va arribar gaire lluny. “No hi ha res que s’identifiqui més amb el nostre estil de vida que veure un partit de futbol amb una cervesa i aperitius”, comenta Olalla. “Que ens hagin eliminat a vuitens no és una bona notícia”, lamenta.