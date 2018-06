Les asseguradores truquen a la porta de les funeràries

El sector funerari a Espanya va viure l’any passat una de les operacions més quantioses dels últims anys. El fons canadenc Ontario Teachers va desemborsar prop de 450 milions d’euros per comprar la funerària Mémora al fons britànic 3i. Tot i les dimensions de la xifra, l’operació va confirmar l’atractiu que senten els inversors pel negoci funerari. Les grans corporacions opten per adquirir els petits negocis que caracteritzen el negoci i, així, augmentar cada cop més la seva quota de mercat.

Una de les companyies que recentment ha adoptat aquesta estratègia és Grup Catalana Occident, l’asseguradora controlada per la família Serra Farré. L’empresa va començar la seva aventura l’any 2016, quan va decidir comprar el Grupo Previsora Bilbao per 74 milions d’euros. L’objectiu de la companyia era clar: volia assolir una quota de mercat del 5% en les assegurances de decessos -aquelles que presten els serveis necessaris per a l’enterrament o indemnització dels familiars en cas de defunció- i superar la xifra del milió de clients en aquesta activitat.

Però la batalla de Catalana Occident no va acabar aquí, i enguany ha protagonitzat dues operacions més per tal de fer créixer els seus ingressos en aquesta àrea de negoci. En un espai de menys de dos mesos -entre abril i maig-, la companyia asseguradora va tancar la compra de 13 tanatoris i quatre funeràries a la Comunitat de Madrid. Amb aquestes dues adquisicions, l’empresa ja dona per completat el seu pla estratègic inicial. L’adquisició de serveis funeraris li permet tancar el cercle en determinades zones: l’assegurança cobreix els costos dels serveis, mentre que les mateixes funeràries els oferiran. És com si una asseguradora de cotxes tingués un servei de grues i de taller. Segons la mateixa firma, la quota de mercat que posseeix dins l’àrea de decessos és del 5,2%.

La comoditat per als clients és, sens dubte, un dels aspectes que genera més valor afegit. “Les assegurances de decessos es caracteritzen per cobrir per complet els serveis funeraris [...], així que els familiars no han de preocupar-se ni per l’economia ni per la burocràcia”, comenten des del grup.

A aquest aspecte també cal sumar-hi l’evolució d’aquest tipus de pòlisses: pel que fa als ingressos, l’àrea dels decessos és la que augmenta a més bon ritme a Catalana Occident. Segons dades de la mateixa empresa, la facturació l’any 2017 referent només a aquest ram assegurador va ser de 128 milions d’euros, un 39% més que l’any anterior. En només quatre anys, el volum de facturació en aquest camp ha registrat un augment del 80%. Aquest comportament contrasta amb la resta d’assegurances incloses dins el paraigua d’assegurances de vida, que registren creixements gairebé plans o, fins i tot, negatius. El volum de facturació pel que fa a les assegurances de vida va disminuir més d’un 6% al llarg del 2017.

Tot i que l’empresa no ha volgut revelar si té intencions de seguir expandint-se a altres zones d’Espanya mitjançant la compra de més tanatoris, no sorprendria veure com les assegurances de decessos van guanyant pes sobre el total de la facturació de la companyia. Ara mateix, les assegurances d’automòbils acaparen la part més important del negoci (un 26%), seguida de les multiriscos (generalment destinades a protegir imprevistos que sorgeixen a les empreses, amb un 25%). L’àrea de decessos suposa només un 5% dels ingressos totals de Catalana Occident, però, juntament amb la d’automòbils, l’empresa assegura que són les dues àrees de negoci que creixen a més bon ritme. A totes aquestes dades també cal sumar-li el fet que, des d’una perspectiva financera, l’evolució d’aquest ram és estable. Segons Catalana Occident, quasi la meitat dels residents a Espanya (un 45%) estan protegits per una assegurança que cobreix els costos de l’enterrament. “Les xifres demostren la gran implantació d’aquest tipus d’assegurança”, comenten fonts de la firma. Tot i les recents adquisicions de Catalana Occident, no és l’únic grup que inverteix en funeràries. A tall d’exemple, Mapfre va desemborsar 20 milions d’euros el 2015 per obtenir pràcticament el control total de Funespaña, que compta amb 142 tanatoris, 25 crematoris i 41 cementiris arreu de l’estat espanyol.

Si es fa un cop d’ull a la dispersió del mercat, és probable que al llarg dels pròxims anys se segueixin tancant operacions similars a les que ha protagonitzat el grup presidit per Josep Maria Serra Farré. Segons la radiografia del sector funerari de l’any 2017 publicada per l’associació nacional de serveis funeraris Panasef, a Espanya hi ha un total de 1.404 operadors al mercat funerari. La gran majoria (1.360 empreses, que representen un 97% dels negocis totals) facturen menys de cinc milions d’euros anuals. Aquest col·lectiu acapara pràcticament la meitat dels ingressos totals del sector funerari i de decessos, una part del pastís que les grans companyies pretenen menjar-se.

De fet, i segons dades del grup Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA), sis de cada deu defuncions es cobreixen a través de pòlisses de companyies d’assegurances. Opinen que aquestes empreses s’estan integrant verticalment en el mercat d’empreses funeràries i apunten a un “increment progressiu i constant”. Just el moviment de Catalana Occident i Mapfre.-