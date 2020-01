L’arqueòleg que triomfa amb la seva reconversió en botiguer

Canviar de vida a certa edat no és fàcil, sobretot quan es té una feina estable a l’administració. Però això va fer Xim Raurich: arqueòleg i historiador, tenia una bona feina al Museu d’Arqueologia de Catalunya però, com diu ell, va arribar un moment que “per circumstàncies familiars” va decidir fer el tomb i dedicar-se a l’empresa. El Xim es va formar en finances, recursos humans i organització empresarial, i va entrar a treballar al grup empresarial de la seva família, Nova Tramuntana.

Des de petit havia viscut a casa el món de l’empresa. Així, no és estrany que quan va endinsar-se en el grup familiar li entrés l’esperit emprenedor, i això s’ha convertit en realitat amb la cadena de botigues de conveniència Wolala, on es venen productes de tota mena, des de petits electrodomèstics o accessoris per al mòbil fins a articles de viatge. Aquesta empresa, que té Xavier Artigas com a director general, ha fet una ràpida expansió i ja disposa de 42 botigues, bàsicament a Catalunya, el País Valencià, l’Aragó, Navarra, el País Basc i, des del 2019, a Madrid, on ha obert set locals.

Des del principi, el 2012, Wolala ha anat creixent amb una inversió acumulada d’uns 15 milions d’euros, explica Artigas. I ara està prevista una nova onada d’obertures, amb un pressupost de 15 milions més i la intenció d’acabar l’any 2020 amb uns 70 locals oberts. Una onada d’obertures que en un principi se centrarà en capitals de província com Zamora, Palència, Salamanca, Lleó, Osca i Lugo. Són llocs on les botigues poden ser rendibles més aviat per la poca competència que hi ha i per l’atracció que genera la novetat entre el públic, indica Artigas, que ja ho ha comprovat en ciutats com Tudela (Navarra).

El creixement ha sigut important, com a mínim en vendes. El 2018 la facturació va créixer un 68%, segons el Registre Mercantil, i el 2019 el creixement s’haurà tancat al voltant del 70%, prop dels 10 milions d’euros, diu Artigas. Però l’empresa encara presenta números vermells. “En un màxim de tres anys hauríem d’arribar al punt d’equilibri”, assegura el director general, que no obstant això indica que ja hi ha botigues amb beneficis.

El creixement de l’empresa ha anat lligat a l’experimentació de quins productes vol el públic. Ara l’empresa ho té més clar. “Productes pràctics amb un disseny acurat que solucionin problemes del dia a dia”, indica Artigas. “Hem fet un gran canvi per concentrar-nos en quatre eixos”, explica Raurich. Aquests eixos que marquen l’oferta són l’electrònica, el parament de la llar, la bellesa i la cura personal, i els articles de viatge.

Elevar el tiquet mitjà de les vendes és un dels objectius que es busquen amb la política de centrar-se en aquests quatre eixos. I s’està aconseguint, segons el director general.

L’empresa té una plantilla d’aproximadament 180 treballadors, i està previst que la xifra augmenti amb les noves obertures que hi haurà. La major part de la plantilla són els dependents de les botigues, uns locals que els directius de l’empresa volen que es converteixin en alguna cosa més que un aparador de productes. En concret, volen que sigui una experiència per al comprador, explica Xavier Artigas. Per exemple: si un comprador està rumiant comprar-se una espremedora o una batedora, que la pugui provar allà mateix.

El creixement de l’empresa ha obligat Wolala a comptar amb una segona nau logística a Vilamalla (Alt Empordà), des d’on es distribueixen els productes a tot l’Estat. La central de l’empresa és a prop, al Pertús, on es dissenyen i desenvolupen els productes i es porta tota la gestió. A més, l’empresa té a Hong Kong una sala de mostres perquè els clients majoristes puguin veure els productes i decidir si els incorporen als seus catàlegs.

Això és important de cara a una possible expansió internacional de la companyia en un futur. Els responsables de Wolala ja han mantingut contactes amb empresaris d’alguns països de l’Amèrica Llatina per explorar si s’hi pot reproduir el model comercial. Però de moment encara no hi ha botigues Woalala a fora, tot i que sí que s’ha engegat la internacionalització exportant determinats productes de les marques pròpies a Dinamarca i França, que es venen en botigues de tercers.

A Espanya l’expansió s’ha fet gairebé tota amb botigues pròpies -excepte algunes franquícies a la frontera de Navarra amb França i a Menorca-. Però Wolala ho té tot preparat per, si cal, franquiciar en un futur el seu model per poder créixer.