Zodiac: de les barques a socis americans de Fluidra

“A tots ens va passar el mateix: quan et diuen Zodiac tots pensem en barques pneumàtiques”, assegura un treballador de Fluidra. Però el grup Zodiac ja fa anys que és molt més que una empresa que ha donat nom a un tipus d’embarcació determinada. Les seves filials s’han fet grans i fins i tot s’han separat del grup. Aquesta setmana una d’aquestes antigues filials de la nord-americana, que encara manté el nom, i la catalana Fluidra (empresa cotitzada que es dedica a la construcció, manteniment i aplicacions de piscines i sector wellness) han explicat els detalls del seu acord de fusió.

L’empresa resultant mantindrà el nom de la catalana, la seva seu a Sabadell i seguirà dins de la borsa espanyola, com fins ara. A més, afegirà una altra seu a San Diego, als Estats Units, d’on és originari el nou soci. Entendre aquesta nova Zodiac implica oblidar-se de les barques pneumàtiques, però no de l’aigua.

La història de la companyia que s’ha fusionat amb Fluidra comença el 1896, i neix, efectivament, en el si d’una empresa francesa, enfocada a la construcció de vaixells a base d’aire, en lloc de rígids. “Es va fundar amb un esperit d’innovació que encara ens condueix avui”, assegura la companyia per argumentar els canvis. El 1909 l’empresa creix, es registra amb el nom de Zodiac i es passa pràcticament un segle innovant amb aquest tipus de llanxes ràpides que, fins i tot, serveixen a l’exèrcit francès el segon terç del segle XX.

El 1952 aconsegueixen una fita que els impulsa: aquell any el doctor Alain Bombard va creuar per primera vegada l’oceà Atlàntic a bord d’una barca Zodiac. L’expansió empresarial més forta, però, comença a partir del 2000 i fins al 2006. La companyia adquireix diverses empreses relacionades amb l’aigua, deshumidificadors, tractaments d’aigua, piscines i sanitaris. El 2007 aquesta filial, dedicada ara ja completament al sector de les piscines, és tan gran que el famós fons d’inversió The Carlyle Group (per on han passat nombrosos polítics nord-americans, entre ells George Bush -tant el pare com el fill-) decideix comprar-ne una part i convertir-la en una empresa independent.

La participació de Carlyle augmenta dos anys després, quan fa una oferta pel capital restant a la matriu del grup Zodiac. El grup ha seguit creixent fins a controlar bona part de la quota de mercat del sector de les piscines als Estats Units. Fa tot just un any, el fons Rhone Capital, també dels Estats Untis, va prendre el relleu a Carlyle i des de l’octubre del 2016 controla la companyia que ara es fusiona amb la catalana.

La unió de Zodiac amb Fluidra -que ja opera a 45 països a través de 160 delegacions i compta amb 4.300 treballadors- crearà un grup líder mundial en el seu sector. Segons les dues companyies, la facturació conjunta anual arribarà als 1.300 milions d’euros, i el resultat brut abans d’impostos, amortitzacions i interessos, l’ebitda, superarà els 210 milions d’euros.

Durant la trobada formal amb la premsa, l’actual president de la catalana, Eloi Planes, va explicar que l’operació representa “una gran oportunitat per a la creació de valor” i permet entrar en un mercat, el nord-americà, amb un gran recorregut de creixement. De fet, els mercats de les dues companyies, són, segons Planes, absolutament complementaris: Zodiac aporta la seva presència indiscutible als Estats Units i l’experiència centrada en piscines residencials, mentre que Fluidra és el referent a Europa, Austràlia, Àsia, l’Amèrica del Sud i l’Àfrica, a més d’aportar una cartera de productes que inclou tant piscines comercials com residencials.

“Això farà que Fluidra sigui molt més resilient davant dels canvis de cicles”, insisteix també el director general de la companyia, Xavier Tintoré. Segons aquest executiu, el mercat de les piscines i el wellness és altament atractiu i la fusió entre aquestes dues companyies de referència farà que puguin avançar cada any entre un 1% i un 1,5% en la quota de mercat.

La convergència, a més, sumarà un miler de treballadors als que fins ara tenia Fluidra. “En total hi haurà al voltant de 5.500 treballadors”, va explicar Planes. Segons les direccions de les dues companyies, les sinergies “no passen en cap cas” per la reducció de personal. De fet, la nova companyia vol centrar-se també en el futur destinant part dels treballadors a desenvolupar aplicacions tecnològiques i de l’internet de les coses (IoT per les seves sigles en anglès) per aportar encara més valor i competitivitat a la companyia.

Pel que fa a l’estructura empresarial, el president executiu de Fluidra, Eloi Planes, seguirà com a president executiu del consell d’administració, mentre que el director general de Zodiac, Bruce Brooks, serà el conseller delegat de la companyia. Tot i que la companyia manté la seva catalanitat i la seu a Sabadell, a les oficines el canvi és evident. “Ens hem de posar les piles amb l’anglès -confessa una treballadora-, this is it ”.