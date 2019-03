Utopicus, el negoci presumptament ‘hipster’ de Colonial

Colonial, després de la gran recessió, va fer el salt per convertir-se en un dels líders europeus del mercat d’oficines. Però el mercat està canviant, i l’empresa d’origen català no vol perdre el tren dels nous models de negoci. Per això va decidir comprar la principal companyia espanyola de coworking, Utopicus. De fet, preveu invertir fins a 30 milions d’euros entre el 2018 i el 2020 per fer créixer l’empresa d’oficines compartides i mantenir així el lideratge a Espanya per davant de competidors multinacionals com WeWork i Spaces -filial de Regus-, que també aposten fort per aquest model de negoci.

Rafa de Ramón, conseller delegat d’Utopicus, va fundar la companyia el 2010 pràcticament per casualitat, quan va iniciar un projecte laboral i va haver de compartir l’espai. El 2017 Colonial va comprar un 80% de la companyia. L’entrada del gegant de les oficines va comportar canvis. “Però ara estem perfectament alineats”, diu De Ramón, que lloa el coneixement del mercat que tenen el president i el conseller delegat de Colonial, Joan Josep Brugera i Pere Viñolas, respectivament.

Colonial, diu De Ramón, aporta a Utopicus capacitat financera, “sang fresca” per a tota l’organització i “l’alliberament de nombrosos processos interns”.

Però el primer executiu d’Utopicus vol fugir del tòpic sobre els coworkings. “Ja no són espais de feina compartits per aquells que no es poden permetre una oficina pròpia, una cosa una mica hipster ”, explica, sinó un nou sistema de treballo que ha vingut per quedar-se. Entre els clients cada cop hi ha més empreses (més del 50%), fins i tot multinacionals, que busquen espais de treball flexibles i que volen fer “un canvi cultural en la seva organització”.

La tendència és global. Als Estats Units i al Regne Unit aquests espais flexibles ja representen un 15% de la superfície d’oficines, uns tres milions de metres quadrats. D’aquí l’aposta de Colonial, que no vol perdre aquest tren. Ara els coworkings són un 0,5% i un 1% de la superfície d’oficines a Madrid i Barcelona, respectivament, però en pocs anys s’espera arribar a xifres entre un 5% i un 10%.

El ritme de creixement és evident. Fins al 2017, la companyia tenia tres centres a Madrid, cadascun de 1.000 metres quadrats, però amb l’entrada de Colonial ha arribat als 11.500 metres quadrats entre Madrid i Barcelona, i espera multiplicar la superfície per tres, fins als 36.000 metres quadrats en poc més d’un any.

Ara Utopicus té oberts dos centres a Barcelona. El primer és a la ronda de Sant Pere, a tocar de plaça Catalunya, de 1.400 metres quadrats i que amb un 92% d’ocupació té capacitat per a 156 usuaris. El segon, Clementina, és a Gràcia i té 600 metres quadrats. Amb un 63% d’ocupació, té capacitat per a 86 persones.

Els mesos vinents Utopicus viurà a Barcelona un creixement exponencial, amb l’obertura de Parc Glòries, de 2002 metres quadrats, amb capacitat per a 232 persones, que ja està prellogat en un 15%, i la de Gal·la Placídia, a l’antiga seu d’Acesa, de 4.000 metres quadrats, amb capacitat per a 507 persones i que està prellogat en un 26%.