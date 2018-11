Ulleres perquè els cecs hi vegin mentre escolten el mar

Una remor semblant a la que fa l’oceà també pot servir perquè un cec sàpiga que té un objecte al davant. L’empresa de Castelló Eyesynth ha desenvolupat unes ulleres que converteixen la informació de l’entorn en sons per fer més fàcil la vida de les persones amb discapacitat visual. El dispositiu porta incorporades dues càmeres amb tecnologia 3D que reconeixen els espais i tradueixen aquestes dades a un sistema d’àudio que les persones cegues poden aprendre per guiar-se millor. Aquests senyals, que recorden el soroll del mar, arriben al crani de l’usuari a través d’uns auriculars especials que emeten el so a través de la pell, de manera que les orelles quedin lliures. “Amb dues hores al nostre despatx, els usuaris son capaços de reconèixer els espais d’una sala”, diu Antonio Quesada, conseller delegat de l’empresa. Després les ulleres es poden graduar per captar obstacles situats entre 80 centímetres i sis metres de distància.

Un dels amics de Quesada va tenir un fill que va néixer cec i en les converses que mantenien sempre arribaven a la mateixa conclusió: mai hi havia noves tecnologies per solucionar la mobilitat dels cecs. “Des del gos pigall i el bastó no s’ha creat res més”, indica l’emprenedor. La indignació el va portar a començar a treballar en un prototip, i quatre anys després les ulleres d’Eyesynth arribaran al mercat durant el primer trimestre del 2019. També hi va ajudar que fa deu anys Quesada descobrís què era la sinestèsia. “Sempre havia estat un melòman i era capaç de recordar seqüències musicals perquè cadascuna em suggeria una forma geomètrica”, diu el creador d’Eyesynth, spin-off de DEMbeta, l’empresa de tecnologies 3D on ja treballava.

Les seves ulleres costen 2.500 euros i l’empresa vol que estiguin disponibles a les botigues, de la mateixa manera que ha crescut una indústria dels audiòfons al voltant de la sordesa. De moment el prototip ja està homologat i en fase de fabricació. Quesada admet que el cost és elevat -“És tot un cavall de batalla” reconeix-, però defensa que el preu està per sota de la resta del mercat. Tot i així, el projecte està d’enhorabona: la setmana passada va ser reconeguda com la millor start-up social pels Startup Europe Awards, que organitza anualment la Comissió Europea. Quesada també explica que l’empresa està en converses amb fons de capital risc i inversors privats per captar una ronda de finançament que els permeti impulsar la distribució de les ulleres.