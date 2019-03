TCN recupera el seu ADN

Hi ha dissenyadors que tenen tanta força com les seves empreses. És el cas de Karl Lagerfeld -mort el 19 de febrer passat- amb Chanel, o de Donatella Versace amb la companyia que porta el seu cognom. En versió catalana i més modesta, també és el cas de Totón Comella amb TCN. El grup tèxtil Nath, que ha salvat a última hora TCN del tancament definitiu, ho sap, i per això ha convençut el binomi Comella i el seu marit, Josep Maria Donat, perquè tornin a la companyia que van crear el 1985 i que van abandonar el 2017 després de vendre les accions que els quedaven al fons barceloní Endurance Equity Partners.

Plegats faran la feina que va portar TCN a passarel·les de moda com Cibeles o la desapareguda Gaudí durant més de tres dècades, i que va aconseguir que models com Martina Klein o Camila Alves portessin les seves col·leccions. Comella serà la directora creativa. Donat, el director general. I tots dos, socis minoritaris.

“Farem tot el possible per tornar la marca al seu lloc natural”, assegurava Donat fa pocs dies quan es va fer pública la seva tornada. L’objectiu és ambiciós si tenim en compte que TCN va ser una de les capdavanteres del mercat de bany de luxe (biquinis o banyadors que superen els 180 euros) i va arribar a esgarrapar més d’un 10% de la quota de mercat a Espanya. La creativitat de Comella difícilment es veurà en la propera col·lecció d’estiu, tot i que no es descarta que pugui arribar a encabir-hi algun model. On sí que es desplegarà és en la de l’hivern que ve. El nou propietari de TCN té previst mantenir a banda del bany, la llenceria i la roba per a dona.

“La moda passa de moda: el que queda és l’estil; si vols ser algú, has de crear un estil”, assegurava Totón Comella en una entrevista a l’ARA el 2011. La importància de crear un estil propi la va mamar des de ben petita perquè la seva família es dedicava al tèxtil i amb només 10 anys ja improvisava qualsevol patró o estampat que li passés pel cap. Amb 22 anys ja va trobar el seu segell propi i va ser la primera dissenyadora del món que va crear una col·lecció de bany amb un nou teixit, la licra cotó, que va acompanyar amb un estil còmode i senzill. Un tret distintiu que des de llavors l’ha acompanyat a ella i a la seva marca.

El 1991 va aconseguir que la roba de bany fos una categoria pròpia dins del Saló Gaudí, i quatre anys més tard va ampliar la col·lecció incorporant-hi llenceria i roba d’estar per casa. El 2001 obria la seva primera botiga, la del carrer Mestre Nicolau de Barcelona, que ha aconseguit sobreviure a totes les crisis i que el nou propietari mantindrà oberta.

El matrimoni va anar abandonant progressivament l’empresa. El 2015, amb una facturació de cinc milions d’euros i unes pèrdues superiors al milió d’euros, van vendre la majoria d’accions a Endurance Equity Partners, que es va convertir en el soci majoritari de la companyia, i el 2017 es van vendre la resta. L’empresa va presentar el concurs de creditors a finals del 2018. El grup Simorra es va interessar dos cops per adquirir-la, però al final no hi va haver pacte.

Quan el matrimoni Comella-Donat va abandonar l’empresa, ella es va dedicar a donar un cop de mà a la seva filla, que té una empresa d’interiorisme, mentre que Donat també va decidir apartar-se de la primera línia del sector de la moda, al qual havia dedicat pràcticament tota la vida.

Donat, que venia de l’àmbit de la joieria, va entrar en el món de la moda directament amb la creació de TCN. En aquell moment tenia 27 anys. Al final de la dècada dels 90, i en paral·lel a la direcció de la companyia, va ser president d’Intimoda, el saló de moda i cotilleria, càrrec que va combinar amb el de tresorer i conseller delegat de la passarel·la Gaudí. L’any 2004 va desaparèixer la passarel·la Gaudí i l’empresari es va posar al capdavant de la Passarel·la Barcelona, promoguda per l’associació de creadors Gaudí, entitat que també presidia.

No és el primer cop que el grup tèxtil Nath rescata del tancament un empresa tèxtil. Ja ho va fer amb Ory (també dedicada a la roba de bany) i amb l’especialitzada en roba interior i pijames J&J Brothers, totes dues quan estaven en liquidació. Ory la va comprar l’estiu del 2015 per 720.000 euros. Nath, que té la seu a Saragossa, té instal·lacions a Amposta, Vigo i Burgos i té com a administrador únic Andrés Manuel Fernández Zaragoza. A diferència de Comella i Donat i TCN, ni Fernández ni el seu grup no són mediàtics. Però els números els avalen. La seva facturació el 2017 -l’última publicada- va ser de prop de 10 milions d’euros, un 10% més que en l’exercici anterior.

Amb l’adquisició de TCN, que mantindrà la seu a Arenys de Munt per 320.000 euros, Nath ha creat una nova societat, Goldmard Collection. TCN mantindrà obertes les tres botigues que hi ha a Catalunya, dues a Barcelona i una tercera a Sant Cugat del Vallès. La companyia, que el 2017 va facturar 5 milions i va perdre 400.000 euros, va acumular un deute de 5 milions, dos dels quals són a curt termini. Remuntar-la portarà feina. “Treballarem fort per tornar als nostres orígens. De fet, qui hagi treballat amb la Totón ja sap el pa que s’hi dona”, avisava Donat.