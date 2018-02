Starbucks no es pot queixar si McDonald’s regala cafè cada dilluns

Cafè gratis cada dilluns. Es pot aconseguir fins a l’1 de maig a la majoria d’establiments que McDonald’s té a Espanya. Un espresso, un macchiato, un cafè amb llet tradicional o un latte petit. Des del 5 de febrer, aquestes són les possibilitats a escollir per emportar-se cada dilluns un cafè gratis fins i tot sense haver comprat res. McDonald’s ho deixa clar a la seva pàgina web: “Perquè els dilluns amb un somriure i un bon cafè són menys dilluns”. Però, ¿fins a quin punt és lícita aquesta promoció? De fet, ¿es pot considerar una promoció o oferta? ¿O regalar cafès podria entrar directament dins la categoria de venda a pèrdues?

Segons les autoritats que vetllen per la lliure competència als mercats, es tracta d’una oferta i no hi hauria d’haver cap problema a regalar un cafè cada dilluns encara que el McDonald’s que ho fa sigui veí d’un Starbucks. Així, ¿quan es produeix competència deslleial per venda a pèrdues? Com aclareix una portaveu de la CNMC, la llei de competència deslleial estableix que es donaria aquest cas si la transacció induís al dubte del consumidor sobre els preus d’altres productes o d’un altre establiment (per exemple, si fes pensar que el cafè en altres llocs també és gratis, o que acompanyar-lo d’un croissant surt més barat); si el seu objectiu és desacreditar la imatge d’un producte o d’un altre establiment, o si forma part d’una estratègia per eliminar un competidor del mercat. Segons la CNMC, no es dona cap d’aquestes tres circumstàncies. “A primera vista sembla una estratègia encaminada a acostumar el consumidor a anar al seu establiment”, aclareixen des d’aquest organisme regulador.

Però la regulació del comerç és una mica més complexa i encara més en un estat de les autonomies com Espanya. Per això, la CNMC aclareix que hi ha diverses lleis en relació a temes d’ofertes i promocions d’ordenació del comerç minorista que apliquen les comunitats autònomes i segons les quals aquesta conducta sí que podria ser il·legítima.

En aquest cas, doncs, seria l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) qui podria decidir fins a quin punt McDonald’s està fent competència deslleial a negocis com Starbucks. Segons un tècnic de l’ACCO, el cafè gratis de McDonald’s és un “descompte o reclam” i és legal. De fet, afegeix que és fins i tot positiu per als ciutadans perquè permet tenir accés a productes a millors preus o fins i tot sense cap cost. Des de l’ACCO recorden que l’octubre passat la justícia europea es va pronunciar sobre aquesta qüestió justament en un cas d’una empresa dedicada a l’alimentació que la comunitat de Múrcia va sancionar precisament per vendre sota preu de cost.

El TJUE va decretar que la llei espanyola de la venda a pèrdues és contrària al dret de la UE. Segons aquest tribunal europeu, les normatives dels estats membres no poden ser més restrictives que les de la mateixa Unió “ni tan sols amb la finalitat de garantir més protecció dels consumidors”.

Però, més enllà de l’àmbit penal, l’ACCO també coincideix amb la CNMC que no es dona cap de les tres circumstàncies que permetrien actuar en l’àmbit de competència. Insisteixen que si McDonald’s regala cafès cada dilluns és un reclam. En la majoria de casos, apunten des de la CNMC, seran pocs els consumidors que s’atreveixin a entrar al local i demanar només el cafè. El més probable és que comprin alguna cosa més per poder emportar-se l’ espresso o el cafè latte gratis.

L’estratègia de la cadena de menjar ràpid més famosa del món, doncs, no incompleix cap normativa i, de moment, no ha provocat cap baralla o cua quilomètrica com les que sí que es van produir als establiments de la cadena francesa Intermarché quan van posar a la venda pots de Nutella al 70% de descompte. Alguns locals van haver de trucar a la policia: hi va haver cops de puny i estirades de cabells i tampoc s’incomplia cap norma europea.