L’Spotify de videojocs que va néixer a la UPC

Pagar una subscripció mensual per accedir al contingut a través d’una sola aplicació. Aquest és el missatge que ha aconseguit vendre Spotify amb la música digital i que Netflix ha adaptat a les sèries i les pel·lícules. El següent objectiu del model de plataforma són els videojocs o, si més no, això és el que vol aconseguir l’empresa catalana Ludium Lab amb Sora Stream.

L’embrió d’aquest projecte va sorgir fa sis anys dins les aules de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els investigadors Álex Pajuelo i Javier Verdú van començar a plantejar la possibilitat d’inventar una manera per poder jugar a videojocs des del núvol. La fórmula va encaixar i van buscar ajuda institucional en el programa Innova del centre universitari per convertir la teoria en una empresa. “Sumant emprenedors i investigadors vam poder posar en marxa un model comercial”, explica el conseller delegat de l’empresa, Juan José Martín. Junts van constituir la societat Ludium Lab, que acull sota aquest paraigua un nou producte: la plataforma Sora Stream.

L’empresa va llançar aquest model dimecres amb l’aspiració de convertir-se en l’Spotify dels gamers. Tot i així, no només es dirigeix als jugadors més experimentats, sinó que vol convertir-se en una solució “per a tots els públics”. “Qui juga ara ho fa per distreure’s i desconnectar i potser ni tan sols ha tingut mai una consola. És una pota més de l’entreteniment que consumim”, afirma el conseller delegat de la companyia. Per arrencar el projecte, Sora Stream compta amb un catàleg d’una cinquantena de jocs, que van des de títols d’aventures o esports fins a clàssics de tota la vida com el Tetris o el Pacman. Per a Martín, el punt clau de la proposta és poder jugar des de qualsevol dispositiu descarregant només una aplicació. “Si jugues al Fortnite, l’has de descarregar al mòbil i actualitzar les noves versions. Si et baixes quatre o cinc jocs al telèfon ja comences a tenir problemes amb la memòria”, insisteix.

Segons l’emprenedor, el canvi de tendència ja no només passa pels smartphones, que comencen a desbancar els ordinadors i les consoles també en aquest segment de l’entreteniment. L’arribada de la casa connectada i de televisors cada cop més intel·ligents fa pensar que aquestes pantalles tindran una importància creixent per a la indústria dels videojocs. Els fabricants de Smart TVs ja venen comandaments similars als d’una consola que es connecten a aquests dispositius, de manera que l’experiència del videojoc depèn més dels continguts de la botiga d’aplicacions de torn que de la nova PlayStation. Tot i així, per fer servir Sora Stream a través d’un televisor intel·ligent els usuaris sí que han de comptar amb un Android TV per connectar-s’hi.

Precisament, en el cas de la plataforma de Ludium Lab, es vol convertir en una eina perquè els editors de jocs hi pengin les seves novetats, de manera que “estigui oberta a tothom que hi vulgui entrar”. Els usuaris poden jugar-hi amb connexió a internet o en mode offline, i també permet fer partides multijugador. La previsió de Martín és ambiciosa: esperen captar entre 200.000 i 300.000 usuaris en el seu primer any i assegura que la sensació durant la primera setmana al mercat és que van ben encaminats. “El primer llançament és a preu tancat, però anirem afegint noves modalitats segons la qualitat visual i el tipus de joc”, explica. Per ara, el preu de la subscripció són 9,99 euros al mes i la plataforma només està disponible a Espanya, encara que aspira a fer el salt internacional en un futur pròxim.

L’emprenedor prefereix no compartir xifres d’inversió inicial ni previsions d’ingressos. No obstant això, assegura que ja factura a través de l’altre negoci de Ludium: la companyia presta serveis a empreses que vulguin crear les seves pròpies plataformes de videojocs al núvol. És a dir, una marca blanca del seu producte principal. “La tendència de pagar per accedir a contingut està tenint molt d’èxit i creiem que aquí també té sentit”, raona Martín. Actualment són una plantilla de setze persones i ja fa temps que han canviat les aules de la UPC per unes oficines a l’Eixample.