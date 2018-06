Sonnen: el Tesla alemany que vol ser l’elèctrica del futur

9.500 quilòmetres separen la ciutat californiana de Palo Alto i el poble alemany de Wildpoldsried. La primera és un dels màxims focus de talent del sector tecnològic de tot el món. Situada a l’extrem nord de Silicon Valley, compta amb la prestigiosa Universitat de Stanford i acull la seu d’una de les empreses amb el potencial de revolucionar l’aprofitament d’energia i la mobilitat global: Tesla. Wildpoldsried, per la seva banda, és un petit municipi al sud-oest de Baviera que no arriba als 2.500 habitants i està allunyat de les grans ciutats del país. Dos pols aparentment oposats, però amb una característica en comú. Com Palo Alto, aquest poblet alemany és el centre d’operacions d’una de les companyies destinades a revolucionar el model energètic actual: Sonnen.

Aquesta empresa, nascuda l’any 2010 i molt poc coneguda a casa nostra, també es dedica, com Tesla, a la fabricació de bateries per emmagatzemar energia elèctrica. El seu nínxol de mercat és a les cases particulars (no en fabrica per al sector de l’automoció). Però el que els fa especials no és el que comparteixen amb Tesla sinó el que els permet diferenciar-se d’Elon Musk i tota la resta d’empreses del sector. Sonnen vol ser la companyia elèctrica del futur, creada a còpia de ciutadans particulars que actuaran com un tot dins el mercat energètic. La clau d’aquesta estratègia es basa a interconnectar els seus clients a una xarxa intel·ligent. És el que també s’anomenen smartgrids.

El concepte és senzill: cada casa que pertany a la xarxa té una bateria que emmagatzema energia elèctrica generada a partir de plaques solars fotovoltaiques. En cas que, per exemple, al nord d’una regió falti energia perquè el temps no acompanya, les bateries del sud poden transmetre el seu excedent a través de la xarxa. El resultat d’aquesta unió permet a cada llar ser pràcticament autònoma: Sonnen assegura que cadascun dels habitatges que disposen d’una de les seves bateries té una autonomia superior al 90%. En el cas d’una família de quatre persones, una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i una bateria té un cost aproximat de 15.000 euros i es calcula que l’amortització s’assoleix al cap d’entre vuit i dotze anys. Malgrat tot, una minoria de clients també opten per instal·lar tan sols la bateria i connectar-la a la xarxa. D’aquesta manera poden carregar-la durant les hores que l’electricitat té un preu més reduït.

Segons dades del febrer d’aquest any aportades per Sonnen, l’empresa té sis comunitats -a Alemanya, Itàlia, Austràlia, Argentina, els Estats Units i Suïssa- que agrupen al voltant de 100.000 persones. D’aquestes, la més nombrosa és l’alemanya, on tenen una xarxa formada per 30.000 usuaris amb capacitat per generar i compartir 210 MW a l’any. A tall d’exemple, aquesta producció s’acosta a la de la instal·lació hidràulica del pantà de Riba-roja, a la comarca de la Ribera d’Ebre.

Per transmetre energia, l’empresa aprofita la xarxa existent a través d’acords que tanca amb els proveïdors d’electricitat de cada país. En el cas d’Alemanya, la cultura mediambiental i la relació entre empreses són les dues claus del projecte. A Alemanya hi ha unes 800 companyies elèctriques distribuïdores d’electricitat, moltes de les quals de propietat municipal. Segons Pep Salas, investigador i promotor del portal Smartgrid.cat, “això comporta que es creï una cultura de l’aprofitament molt diferent de la d’aquí”. És per això que la normativa del país permet que els habitatges que tenen una bateria Sonnen puguin compartir l’electricitat amb la resta de la comunitat. A Espanya la normativa encara impedeix que això sigui possible, però ja hi ha algunes empreses que es preparen per al futur.

És el cas de Webatt, una empresa amb seu a Olot que va néixer de la fusió de l’elèctrica Bassols i la instal·ladora Battia. Ells són els distribuïdors oficials a Espanya del producte estrella de Sonnen, i ja han instal·lat una cinquantena de bateries a tot Catalunya des d’aquest gener. Abans que s’acabi l’any tenen la intenció d’arribar a les 100, i de cara a l’any vinent volen triplicar aquesta xifra. Malgrat els impediments legislatius a Espanya, des de Webatt són optimistes. “S’han de començar a instal·lar bateries perquè els ciutadans liderin la transició energètica”, proclama Franc Comino, conseller delegat de Webatt. “Un cop la normativa espanyola permeti compartir energia, les bateries ja estaran a punt”, afegeix Comino.

Sonnen té ara mateix un 33% de la quota del mercat mundial pel que fa a les bateries elèctriques, un 5% més que l’any anterior. Precisament Tesla, un dels seus competidors, la segueix de prop. Les dues companyies lluiten per liderar la transició energètica, però des de dos enfocaments molt diferents. Una, americana, recorrent a grans campanyes de màrqueting i sota un focus mediàtic a vegades sobredimensionat. L’altra, alemanya, des de la discreció i la paciència. La cursa per ser el protagonista del canvi està en marxa.