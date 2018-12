Seat, d’aneguet lleig a punta de llança de Volkswagen al nord d’Àfrica

Durant anys Seat va ser l’aneguet lleig del grup Volkswagen. Era una marca del sud d’Europa que estava en pèrdues, que tenia uns productes amb poca entrada en els mercats internacionals i que havia necessitat importants ajudes públiques per tirar endavant. Però ara la situació ha canviat. L’automobilística va obtenir un benefici operatiu rècord de 237 milions d’euros des del gener fins al setembre, cosa que suposa un increment del 54% en comparació amb els 154 milions que va guanyar en el mateix període de l’exercici precedent.

La companyia de Martorell ha atribuït aquest increment al fet que entre el gener i el setembre va registrar el seu màxim volum de vendes, amb 415.600 vehicles comercialitzats, un 17% més que el mateix període de l’any anterior. La producció no augmenta més perquè falten motors, a causa de l’entrada en vigor del nou protocol WLTP d’emissions, reconeixen fonts de la companyia.

I el mercat de Seat ja no és només Espanya. Entre el gener i l’octubre la marca de Martorell va entregar 98.000 cotxes a Alemanya, mentre que a Espanya van ser 93.000, al Regne Unit 54.700, a França 26.000 i a Itàlia 17.600, amb creixements de dos dígits respecte a l’any anterior en tots aquests mercats. I el creixement s’expandeix cap al nord de l’Àfrica. Seat ja munta a la planta de Volkswagen a Algèria els models Ateca, León, Ibiza i Arona, i els resultats són prou clars: al país nord-africà la companyia ja ha venut més de 16.800 vehicles, una xifra que multiplica per quatre els lliuraments del mateix període de l’any passat, quan van ser 3.900 en total.

El bon funcionament de la companyia ha tingut la seva recompensa dins del grup. Aprofitant la retirada de l’històric màxim responsable del grup Volkswagen a Espanya, Francisco Javier García Sanz, el consorci alemany va decidir nomenar al president de Seat, Luca de Meo, president de Volkswagen a Espanya. No és una presidència purament nominal. De Meo s’ha guanyat la confiança del centre de decisió de Wolfsburg, que li ha donat més competències. De Meo supervisa totes les activitats del grup Volkswagen a Espanya, en un intent de la matriu de Seat de descentralitzar les seves decisions, segons ha reconegut el president del consorci alemany, Herbert Diess.

Realment, però, les responsabilitats són més àmplies i no es queden només a Espanya. La setmana passada De Meo estava signant un acord a Itàlia per impulsar el vehicle de gas natural comprimit en aquell país. Però, a més, la seva segona línia executiva també guanya pes. Des d’aquest mes, el que era director de comunicació de Seat, Christian Stein, ha ampliat les seves responsabilitats. Ara és director de comunicació i relacions institucionals de la marca de Martorell a tot el món, però a més ha assumit les relacions institucionals del grup Volkswagen a Espanya, Portugal i el nord d’Àfrica.

El nord del continent africà és un mercat que guanya importància per a les marques europees i el grup Volkswagen ha deixat en mans de Seat el seu lideratge. La decisió ja està donant fruits. “El pes de Seat en els projectes que el grup Volkswagen porta a terme a la península Ibèrica i al nord d’Àfrica han fet que Seat coordini els interessos del grup a la regió”, deia fa poc en un comunicat la marca de Martorell.

El lideratge de Seat en aquests projectes s’ha traduït en la seva implicació en la fàbrica d’Algèria. El juliol del 2017 el grup alemany va obrir una planta a Relizane, a Algèria, amb el seu soci local, Sovac. És una planta on s’acoblen models del grup, amb les peces que arriben de les diferents factories del consorci. Seat lidera el projecte i ja és la marca del grup amb més pes de producció en aquest centre. Des que es va inaugurar la factoria algeriana s’hi han completat 60.000 vehicles, dels quals 28.000 són de la marca Seat. S’hi munta l’Ibiza, el León, l’Arona i, des de fa uns dies, l’Ateca. A més dels models de la marca de Martorell també s’hi acoblen els Skoda Octavia i Rapid i els Volkswagen Polo, Golf, Tiguan, Passat i Caddy.

El vicepresident de producció i logística de Seat, Christian Vollmer, considera que la planta d’Algèria és un element clau perquè Seat lideri l’expansió del grup Volkswagen al nord d’Àfrica i destaca que, dins de l’estratègia de globalització de la marca catalana, “Seat ha d’utilitzar una xarxa global de producció” de la qual forma part la planta de Relizane. L’aposta ha donat resultats. L’Ibiza és el cotxe més venut a Algèria i en un any Seat ha multiplicat per quatre les vendes al país nord-africà. La implicació de Seat va més enllà del muntatge dels seus models o de les vendes al país: la marca catalana ha impartit també formació als empleats algerians per garantir que se segueixen els estàndards de qualitat de Volkswagen.

A més, Seat ha començat a liderar projectes per a tot el grup des del Metropolis:Lab, el centre d’innovació que té al BCN Tech City, i la filial Xmoba, que ja ha llançat el primer patinet elèctric. Des de Metropolis:Lab s’ha desenvolupat l’autobús sota demanda, que farà les primeres proves a Wolfsburg, la ciutat on té la seu central el grup Volkswagen.