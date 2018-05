Sacyr: una batalla entre accionistes que va més enllà del negoci del totxo

La constructora Sacyr és una de les principals empreses del sector a Espanya. Però els seus dos principals accionistes, els empresaris José Moreno Carretero i Demetrio Carceller, han entrat en una guerra oberta per controlar el consell d’administració de la companyia. Carceller, que també és president de Damm i de la petroliera Disa, és el principal suport que té el president de Sacyr, Manuel Manrique, per mantenir-se en el càrrec. Carretero, per la seva banda, reclama més presència en el consell d’administració.

En el fons, el que amaga la batalla és el control de Sacyr, però no només pel seu negoci de construcció o infraestructures. Al darrere hi ha una cosa més important. Sacyr és el segon accionista de la petroliera Repsol, amb un 8%. Manrique, considerat un home proper a Carceller, és el vicepresident segon de la petroliera, en representació de Sacyr. I a Carceller li interessa estar connectat amb Repsol, perquè al capdavall ell mateix té importants interessos en el negoci del petroli i els carburants a través de la seva companyia Disa.

Sacyr, a més, té un segon representant al consell d’administració de Repsol, José Manuel Loureda, que va ser fundador i president de la constructora i que ara té gairebé un 8% del capital.

La junta d’accionistes de Sacyr del dia 7 de juny haurà d’esvair els dubtes. Moreno Carretero reclama més representació en el consell d’administració de Sacyr i, a més, vol que l’actual president, Manuel Manrique, que ara té tot el poder executiu i que l’any que ve farà 65 anys, cedeixi funcions nomenant un conseller delegat. De moment, l’equip jurídic de Sacyr s’ha limitat a dir que ja treballen en l’elaboració d’un pla de successió de Manrique. Sacyr vol suprimir el límit dels 65 anys per mantenir funcions executives a la companyia, mentre que Moreno Carretero ha demanat que es mantingui aquest límit. A més, vol que una empresa de captació de talent sigui l’encarregada de buscar un nou conseller delegat, professional i jove.

Demetrio Carceller, que és el primer accionista de Sacyr, ja va dir en l’últim consell d’administració que estava disposat a elevar un 5% la seva participació per fer-se fort en l’accionariat i fer front a Moreno Carretero. L’escalada ja ha començat i ha aconseguit un 3,6% addicional amb instruments financers contractats amb Goldman Sachs, que té un 5% de la constructora. Amb aquests que ha aconseguit, Carceller ja té els drets polítics del 18,10% del capital (un 16,16% seu i la resta amb el pacte que té amb el grup canari Satocán).

Però José Moreno no s’ha retirat de la lluita. Al contrari: ha decidit plantar cara a Carceller. De moment ha començat a buscar aliances amb els fons d’inversió que estan a l’accionariat de Sacyr. El primer pas ha sigut demanar a la direcció de Sacyr la relació dels principals proxy advisors que normalment representen els grans inversors en la junta d’accionistes.

L’oferta de Moreno Carretero, a través de la seva empresa Beta Asociados, passa per fer una reunió a tres bandes, amb la direcció de Sacyr i aquests representants dels fons, per explicar les seves propostes de reforma dels estatuts. Els principals proxy advisors que operen a les empreses cotitzades espanyoles són Institutional Shareholder Services (ISS), Glass, Lewis & Co, Egan-Jones Proxy Services, Ivox i Proxinvest, segons els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

A Carceller l’aposta per continuar com a soci fort de Sacyr ja li ha costat força diners: uns 50 milions d’euros invertits en el 3,6% addicional que ha obtingut, xifra que podria augmentar sensiblement si vol arribar a créixer un 5% en el capital, tal com va anunciar fa uns dies.

La lluita accionarial no és només per mantenir el poder a Sacyr i, de retruc, entrar al consell d’administració de Repsol. Hi ha raons més prosaiques. Moreno Carretero, en les seves peticions a la junta d’accionistes de la constructora, també demana que el president de la companyia, Manuel Manrique, i José Manuel Loureda, retornin a l’empresa els 619.000 euros que han cobrat per representar Sacyr en el consell d’administració de Repsol.

També hi ha un altre aspecte. Moreno Carretero i Sacyr discrepen sobre quina és la participació d’aquest empresari en l’accionariat de la constructora. L’empresa només li reconeix el percentatge del 5,5% que té de manera directa, però Moreno Carretero sumaria un 16,1% de Sacyr en cas d’executar la participació indirecta que té en el grup a través de derivats i altres instruments financers.