La Rambla de Barcelona, territori Pepsi

“Una Coca-cola, siusplau”. És una petició que es repeteix milers de vegades al llarg del dia a Barcelona. Però a la Rambla, el centre neuràlgic de la ciutat, costa més aconseguir-ne una. La raó és que el gran competidor de la marca, Pepsi, s’ha convertit en la beguda de cola que comercialitzen més els bars i restaurants d’aquest carrer. L’ARA ha recorregut la Rambla des del carrer Pelai fins al Centre d’Arts Santa Mònica. Dels 53 bars, cadenes de menjar ràpid o restaurants que hi ha, 27 venen Pepsi (un 50%), i 20 Coca-cola (un 37%). Un bar té els dos productes, mentre que els set restants (un 13%) o estaven tancats, o feien obres, o no comercialitzaven cap de les dues marques, com és el cas de Starbucks, que té dos establiments a la Rambla.

Hi ha un tram, però, on el domini de Pepsi s’accentua: el que va de la Boqueria fins al Centre d’Arts Santa Mònica. Dels 30 establiments que tenen cola -entre els quals hi ha el que ven les dues marques-, 21 ofereixen Pepsi, mentre que només 10 s’inclinen per Coca-Cola. “És una qüestió de preu: Pepsi és més econòmica”, coincideixen diversos responsables dels locals.

Tot i que els preus poden baixar en cas que facin comandes molt grans, els restauradors paguen 26 cèntims per una llauna de Pepsi de 33 cl, mentre que una de Coca-Cola els costa 38 cèntims, segons les dades proporcionades pels mateixos establiments a aquest diari. En el cas de les ampolles de mig litre de plàstic, la de Pepsi val 45 cèntims, mentre que la de Coca-Cola puja fins a 64.

Les ampolles de vidre de Coca-Cola encara són més cares. Per cada unitat de 35 cl els restauradors paguen 80 cèntims. “El preu, però, pot baixar a 70 per als establiments que fan comandes més grans o pujar als 90 cèntims per als que les fan més petites”, explica la propietària de l’Amaya, un dels restaurants més emblemàtics de la Rambla.

A aquestes diferències de preu s’hi ha d’afegir que la majoria dels establiments que ofereixen Pepsi la comercialitzen a pressió. “Encara és més econòmic per als restauradors que les ampolles o les llaunes”, expliquen diversos cambrers. Ara bé, tot i el domini de Pepsi, els responsables de locals reconeixen que els clients demanen Coca-Cola. “El 90% volen aquesta marca, Pepsi és molt coneguda entre els països àrabs i a Austràlia”, diu un cambrer d’un restaurant de tapes. Al seu establiment, afegeix, tenen els dos productes, però només venen Coca-Cola quan el client insisteix que vol aquesta marca. Aquesta preferència del consumidor per Coca-Cola és extensible a tot Espanya. Segons l’informe Brand Footprint 2018 de la consultora Kantar, la marca amb seu a Atlanta és la preferida i més comprada entre els consumidors espanyols, mentre que Pepsi ocupa el lloc 34.

Que Pepsi ofereixi el seu producte més econòmic que Coca-Cola ha fet que cadenes com Pans & Company hagin canviat de marca fa poc més d’un any. Malgrat tot, els diners que s’estalvien els restauradors amb Pepsi no repercuteix directament en el consumidor: els preus de les dues coles de cara al públic són pràcticament iguals, de manera que els restauradors obtenen més marge de benefici si venen Pepsi. Per exemple, en dues cadenes de menjar ràpid com KFC i McDonald’s -la primera té Pepsi i la segona Coca-Cola- venen la cola petita a dos euros.

L’èxit de Pepsi a la Rambla de Barcelona trenca el monopoli que té Coca-Cola a la ciutat i a Catalunya. Segons la mateixa companyia, el 98% dels litres de cola que ven al sector de la restauració a Catalunya són de Coca-Cola. Les mateixes fonts creuen que aquest domini de Pepsi a la Rambla es deu al fet que el públic d’aquesta artèria de Barcelona és “molt efímer”, perquè la majoria són turistes, i això fa que els restauradors prioritzin el preu per sobre de la marca.

Per la seva banda, Pepsi manté que l’èxit que estan tenint entre els restauradors de la Rambla s’explica perquè el gust del seu producte agrada més. La companyia sosté que l’estiu passat van fer un test a cegues, validat per un auditor, a més de 23.000 persones de 16 ciutats d’Espanya i el 56% van preferir la seva marca per damunt de Coca-Cola.

L’altre motiu d’aquest domini, afegeix la multinacional, són les noves ampolles de vidre de 20 cl i 33 cl, pensades únicament per a la restauració. “Són una gran oportunitat per atreure nous clients sobretot en zones amb molt consum, com les turístiques”, diu Pol Codina, director comercial de PepsiCo.