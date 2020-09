Pallete prem el botó del 5G en plena tempesta borsària a Telefónica

"Estimats amics, avui comença una nova època”. El president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, es va avançar alguns mesos en la seva predicció sobre la següent etapa en la història de l’operadora. El novembre passat escrivia una carta als accionistes per explicar-los els seus plans per a la “nova Telefónica”. El consell aprovava aleshores un full de ruta per prioritzar els seus principals mercats, escindir la gestió de les filials llatinoamericanes i donar una empenta al negoci tecnològic. Des que va deixar aquests propòsits per escrit, Telefónica ha viscut una pandèmia, una operació històrica -la fusió amb Liberty Global al Regne Unit- i una tempesta a la borsa que encara no s’ha calmat.

Entre l’inici del 2020 i aquest dijous, les accions del grup de telecomunicacions acumulen una caiguda del 48%. Els títols s’estan negociant a un preu al voltant dels 3 euros i un informe de JP Morgan els situava aquesta setmana per sota d’aquesta xifra. La caiguda a la borsa ha sigut pràcticament una constant des del juny, però Pallete defensa que l’acció de Telefónica està infravalorada i seguirà el mateix rumb que s’havia marcat abans de la pandèmia. El directiu va insistir en aquest missatge a l’agost, després de comprar un nou paquet d’accions de la companyia per valor de més de 350.000 euros. De fet, malgrat la crisi provocada pel covid-19, el grup va optar per mantenir el mateix dividend per als accionistes.

El grup va tancar una macrofusió al Regne Unit al maig i manté el mateix dividend que l’any passat

En què confia Pallete? La setmana passada l’operadora va avançar una decisió que definirà els pròxims anys del sector. Telefónica va encendre la seva xarxa 5G per al 75% de la població espanyola i considera la nova normalitat com un bon moment per brillar. L’arribada de la nova generació de xarxes obrirà vies de negoci, però té la difícil missió d’erigir-se en salvavides a la borsa.