Nus, SMS i tabloides: les claus del divorci a la cúpula d’Amazon

Jeff Bezos passava per ser un home molt seriós i centrat, almenys des que fa 25 anys va fundar -al costat de la seva aleshores esposa Mackenzie- la principal botiga de comerç electrònic del món. L’empresari s’ha acabat convertint, a més, en un dels homes més rics i actualment encara és el número u de la llista de Forbes. Ara, després d’un breu període digne de la pitjor premsa rosa, que va començar al gener i es va tancar fa tot just una setmana, torna a ser considerat una persona seriosa, si bé amb 35.000 milions de dòlars menys.

Entremig, l’home que va comprar el mític diari Washington Post amb la intenció d’oposar-se al populisme del president Donald Trump ha protagonitzat un escàndol sexual que ha fet patir més d’un analista pel preu de les accions d’Amazon. Finalment, el valor de la companyia a la borsa s’ha mantingut ferm. Però el matrimoni de Bezos no ho ha aguantat i s’ha trencat després de 25 anys d’aparent felicitat conjugal i de compartir esforços per convertir Amazon en l’empresa de comerç electrònic més important del món. Després d’un quart de segle ha partit peres una de les parelles més poderoses del planeta, amb permís del matrimoni que ocupa la Casa Blanca. Entre tots dos compartien el 16% de la propietat d’Amazon.

Si li preguntessin a Jeff Bezos com es va trencar una parella tan sòlida, probablement diria que tot va començar al gener quan el tabloide pro-Trump The National Enquirer va publicar uns missatges de text d’alt voltatge suposadament compartits entre ell i l’empresària i presentadora Lauren Sánchez, molt popular a Hollywood. La resposta de Bezos no es va fer esperar, però va sorprendre tothom i va provocar un calfred a més d’un inversor.

El fundador va publicar a la plataforma digital Medium una carta oberta en què denunciava l’operació del tabloide per fer-li mal per motius polítics i afegia que el diari tenia, a més, fotografies comprometedores d’ell amb Sánchez nus i que exigiria una investigació sobre com les havia obtingut. El tema de les fotos no se sabia, però Bezos va preferir gestionar ell mateix l’escàndol sumant-hi l’amenaça de demanda. Així, les fotos mai es van fer públiques, però tothom va saber que tenia un afer amb Sánchez des de feia gairebé un any. Finalment es va acabar descobrint que el filtrador dels missatges havia sigut el germà de Lauren Sánchez.

El matrimoni compartia el 16% de les accions d’Amazon però al final ha arribat a un acord amistós

L’anunci del divorci del matrimoni Bezos va trigar tan sols unes setmanes, i el va fer Mackenzie Bezos per Twitter, afegint-hi que n’estaven discutint els detalls. Hi havia moltes coses a parlar, i als inversors i accionistes de la companyia els va entrar una suor freda que no es va aturar fins a la setmana passada. El motiu és que els Bezos ho compartien tot, almenys nominalment; és a dir, que les accions a Amazon -un 16% del total-, al Washington Post i a la resta d’empreses que posseïen eren de tots dos. Un mal divorci hauria sigut pitjor que un Brexit tirant pel dret, perquè semblava el preludi d’una guerra al consell d’administració on les emocions haurien pesat més que el cap. No obstant això, després de mesos de negociacions s’ha arribat a un acord bo per a tothom: per a Mackenzie, perquè es queda el 4% de les accions d’Amazon, cosa que li suposa una fortuna de 35.000 milions de dòlars i la converteix en la dona més rica dels Estats Units; per a Jeff, perquè la seva exdona li assegura per contracte la cessió de les accions del diari i la resta d’empreses, a més del control del vot sobre aquest 4%, que estarà a les seves mans. En cas que Mackenzie decidís vendre una part de les seves accions, no implicaran el dret de vot en les reunions del consell, encara que això no farà minvar ni el seu rendiment ni el seu valor. Bezos es queda així amb un 12% de les accions i manté el seu lloc d’home més ric del planeta amb 115.000 milions de dòlars, per davant de Bill Gates.

Per la seva banda, Lauren Sánchez -que té una semblança física evident amb Mackenzie i és un any més gran que ella- s’ha divorciat també del milionari californià Patrick Whitesell en termes amistosos, i també després d’una dura negociació. Ara Sánchez i Bezos es disposen a començar una vida junts, segons publica el portal Cnet.

Per acabar, dues dades curioses. La primera és que tant Bezos com Sánchez van néixer a Albuquerque, la capital de Nou Mèxic, però tots dos van fer carrera lluny de casa seva: ella a Los Angeles i ell a Seattle, on Amazon té la seu. La segona és que la futura parella no s’ha vist des del gener per petició expressa dels inversors d’Amazon i de l’empresa de Sánchez, Black Ops Aviation, especialitzada en rodatges televisius des d’helicòpters, perquè temien que en cas contrari es fes més gros l’escàndol abans dels divorcis.