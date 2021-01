Neixen les primeres elèctriques amb ànima

Un 30% del mercat elèctric espanyol ja està en mans de petites -i algunes ja no tant petites- empreses comercialitzadores, segons l’últim informe del sector elaborat per la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC). Però també es pot fer la lectura contrària: les grans multinacionals energètiques encara acumulen un 70% del mercat. Una posició que ha portat aquestes grans elèctriques a ser la diana de molts moviments socials que critiquen la seva posició de domini i el tracte que han donat molts cops a l’anomenada pobresa energètica.

Ara, però, aprofitant la liberalització del mercat, apareix un nou tipus de comercialitzadora elèctrica. Són empreses en què el benefici no passa per damunt de tot, sinó que el seu objectiu és social o solidari. El 2020, i malgrat la pandèmia del covid-19, han nascut dos d’aquests projectes: Luz Solidaria i Juan Energia. En tots dos casos, a més de l’objectiu social, l’energia que venen als seus clients està certificada com a renovable. Aquest nou concepte cap a la sostenibilitat -no només mediambiental sinó també econòmica i social- irromp en el mercat elèctric català i espanyol.

Luz Solidaria, basada a Castelldefels però que ven electricitat a tota la Península, neix de la iniciativa de dues germanes: Pepi i Isabel Jiménez. La primera és especialista en mercats energètics, i la segona, en iniciatives de caire social. “Aquest primer any ens ha demostrat que el model és viable i sostenible”, explica Isabel Jiménez. L’operativa és fàcil. L’elèctrica demana al possible client una factura i, després d’analitzar-la, la comercialitzadora solidària li aconsegueix una rebaixa, que va entre el 15% i el 30% del que pagava. Si convenç el client, ha de pagar una quota de 50 euros i després l’empresa li va facturant la llum mes a mes.

Els 50 euros, explica la cofundadora de l’empresa, van directament a fins solidaris. Amb la facturació mensual, el client aconsegueix un estalvi, però l’empresa en treu un petit benefici. Una part d’aquest benefici és per la sostenibilitat econòmica de la companyia, però una altra també és per a fins solidaris.

“No volem ser una gran multinacional, sinó créixer poc a poc i de manera sostenible”, explica Isabel Jiménez, que reconeix que l’objectiu no és fer grans beneficis sinó mantenir l’empresa en bon funcionament per destinar fons a objectius socials.

Sortir al mercat l’any de la pandèmia ha comportat alguns problemes, però també ha tingut una part positiva. Per exemple, la seva idea era destinar els seus serveis només al mercat domèstic. Amb l’impacte econòmic de la pandèmia per a les empreses, però, també s’ha obert al mercat de les pimes. “En aquest moment t’agraeixen que els puguis aconseguir una rebaixa del cost elèctric, perquè 300 o 400 euros l’any són molts per a una pime”, comenta Isabel Jiménez, que explica el cas d’un supermercat que amb la seva oferta aconsegueix una rebaixa de 1.200 euros anuals en el rebut de la llum.

Aquests projectes ofereixen descomptes en el rebut de la llum i venen només energia renovable

Luz Solidaria ofereix també la possibilitat de no contractar la llum amb ells però pagar la quota de 50 euros per a fins solidaris, i cedir el seu dret a contractar la llum a un tercer. “Això permet col·laborar amb les finalitats solidàries a persones que, pel que sigui, no poden canviar de companyia, i que alhora algú altre es beneficiï d’un rebut més barat”, diu Jiménez.

De moment, els fons solidaris aconseguits els han canalitzat amb aportacions a través de fundacions, com la Josep Carreras contra la leucèmia o el centre de neurorehabilitació infantil NeuroPed. “Amb el covid -explica Isabel Jiménez- moltes empreses han reduït les donacions, i els que es beneficien de les nostres, encara que siguin petites, ho agraeixen molt”.

La Fundación Juan XXIII també té un projecte de llum solidària, Juan Energy, llançat el novembre passat. Aquesta iniciativa també ofereix al client energia 100% renovable. La companyia dedica tot el benefici que genera a projectes solidaris que canalitza a través de la pròpia fundació. L’empresa, a més, contracta persones amb discapacitat per a la seva plantilla.

“No havia sigut mai tan fàcil ser solidari, ja que sense pagar més per la factura de la llum podem contribuir a la justícia social i, a més, en el cas de les empreses, complir de manera més fàcil la llei i el compromís amb l’entorn”, explica el director de la comercialitzadora, Ricardo Ruiz. El directiu destaca que, sense pagar més, el client fa una aportació a fins solidaris a través de les seves factures.