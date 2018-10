Neinor Homes ofereix cases connectades d’origen

Neinor Homes, la promotora immobiliària líder a Espanya, vol avançar cap a la llar intel·ligent i connectada. La companyia ha optat per oferir Google Home o Google Home Mini en tots els nous habitatges que posa en el mercat. Una aposta per oferir alguna cosa més que quatre parets als compradors. La companyia ja col·laborava amb Google en altres àrees del negoci, especialment en el tractament de dades per intentar convertir les cerques de pis a través d’internet en contactes a través del call center propi. Per al primer executiu de la promotora, Juan Velayos, el negoci immobiliari cada cop serà més digital, i serà molt important “capturar i conèixer les cerques d’habitatge als llocs on hi ha les promocions”. Es tracta, assegura, d’incloure eines tecnològiques als diferents processos del negoci immobiliari per treure’n el màxim coneixement.

Però al marge d’aquesta inclusió de la tecnologia en el procés intern de l’empresa, Neinor Homes també vol oferir tecnologia als clients i ara les promocions portaran, en funció de la inversió i la qualitat de l’immoble, el model Google Home o el Google Home Mini. Però, en qualsevol cas, les prestacions sempre inclouran Google Assistant, l’assistent de la llar del cercador que permet, amb el comandament de veu “OK, Google”, controlar diversos dispositius de la llar, reproduir cançons, llistes, artistes i àlbums dels serveis de música més populars, com Google Play i Spotify, i estendre l’audició a totes les habitacions de la llar, escoltar la ràdio o rebre informació de diferents mitjans de comunicació.

Amb aquest sistema també es poden controlar diversos dispositius de la llar i fins i tot transmetre el contingut de YouTube o Netflix a qualsevol televisor que estigui connectat, a més de diverses aplicacions de control de la llar. A més, Google espera poder donar més serveis tancant nous acords amb aplicacions de control de la llar i amb altres proveïdors de continguts per integrar-los en el sistema Google Home.

Segons el conseller delegat de Neinor Homes, Juan Velayos, l’aliança amb Google recull la creença de la companyia que el futur passa de tota manera per la innovació i la tecnologia, “sempre amb el client en el centre”. Velayos ha indicat que Neinor Homes continuarà treballant per portar a les noves llars aquest tipus de dispositius “per acostar-nos a una autèntica smart house ”.

Velayos ha explicat que fins ara, quan s’entregaven les claus del pis a un comprador, la companyia li donava un petit detall. Això s’ha substituït per Google Home, una cosa “més útil” i que ajuda a la millora de la llar per al comprador. Els habitatges de la promotora portaran el dispositiu de sèrie, però el comprador serà qui tindrà sempre l’última paraula, indica Velayos.

“Si un comprador no el vol -assegura el conseller delegat de la promotora- sempre hi pot renunciar, o quedar-se’l i posar-lo a la venda a Wallapop”. D’aquesta manera, encara que el pis doni l’opció de la connexió amb els assistents de Google, qui sigui molt curós amb les seves dades i no vulgui que hi tingui accés l’empresa del cercador hi podrà renunciar.

Neinor Homes té actualment 60 promocions en marxa a l’Estat, les quals li permetran treure al mercat uns 5.000 habitatges, però té reserves de sòl finalista per arribar als 13.500 habitatges. A Catalunya té 26 promocions en marxa, les quals li permetran vendre 1.875 habitatges.