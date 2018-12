La Magia Borrás que es fa amb el mòbil i no la vareta

Quan el mag Juan Tamariz va aprendre a fer aparèixer una moneda del no res només tenia sis anys. Va demanar als Reis un set de Magia Borrás i el joc es va acabar convertint en el seu modus vivendi. No és l’únic. El mític producte d’Educa Borrás ha estat el primer contacte amb aquesta forma d’espectacle per a moltes generacions de mags espanyols i catalans. Ara, però, la companyia ha decidit acostar la seva capsa -l’edició clàssica inclou fins a 200 trucs- al segle XXI amb una versió basada en la tecnologia. Tecnomagia és el cosí digital de Magia Borrás (llançat el 1933, ja fa 85 anys), un set de màgia que arriba amb una aplicació per a mòbils per combinar-lo amb accessoris més tradicionals, com ara les cartes.

Els trucs de màgia 2.0 inclouen, per exemple, travessar la pantalla del teu smartphone amb un mocador vermell o fer el mateix amb un bitllet i uns auriculars. “En gran part va ser per una necessitat empresarial, però també per atzar”, explica David Olestí, el director de màrqueting d’Educa Borrás. Aquest punt d’atzar va ser que els directius de la companyia van topar amb els espectacles dels Tecnomagos, els catalans David Riudor i Xavier Cabezas. Aquests dos joves mags feien un espectacle al Teatre Borràs de Barcelona en què substituïen barrets de copa i varetes per mòbils i tauletes. “Vam tenir la idea de fer un set diferent que arribés més a adolescents imil·lennials”, apunta Olestí.

Amb Tecnomagia, l’empresa vol elevar el grup d’edat a qui va dirigit el joc i confia que els joves de més de 20 anys també s’animin a practicar trucs. Com? Olestí defensa que el nou set permet sorprendre les víctimes amb accessoris més quotidians i que qualsevol persona porta sempre al damunt. “Pots sortir de casa i tenir-ho tot a la butxaca, no cal que preparis res a casa”, assegura el directiu d’Educa Borrás. Dins la caixa hi ha diversos objectes trucats, com ara uns auriculars, una cartera per guardar-hi diners, unes targetes de crèdit i unes claus de casa. “Quan algú se t’acosta a fer un truc de màgia amb un tub i una pilota, a segons quin públic li costa més de creure”, diu Olestí.

Alguns dels trucs es poden fer només amb l’aplicació mòbil que va connectada amb el joc; d’altres, combinant aquests accessoris i també de manera totalment manual. Per exemple, l’aprenent de mag pot endevinar el nivell de bateria que té al mòbil sense mirar la pantalla.

“La tecnologia envolta ara els nois i noies més joves: no és que busquin jocs més digitals, però forma part del seu entorn”, indica el director de màrqueting d’Educa Borrás. Segons Olestí, el llançament de Tecnomagia continuarà convivint amb el set tradicional de Magia Borrás, que encara ven prop de 120.000 capses a l’any arreu d’Espanya. Aquests Reis seran la primera campanya del nou joc tecnològic -va sortir al mercat a finals de setembre- i la companyia preveu que la novetat representarà enguany al voltant del 20% de les seves vendes de jocs de màgia. “La versió clàssica seguirà sent el referent per a nens a partir de sis anys: vendrem el mateix però amb aquest afegit”, valoren des d’Educa Borrás. L’objectiu és que el nou joc estigui en constant actualització a través de l’aplicació mòbil, de manera que s’hi puguin incorporar nous trucs.

A part de la màgia tecnològica, Educa Borrás està fent altres esforços per competir amb les pantalles a la llista dels Reis. L’empresa també ha posat a la venda el robot programable Agent Blip, un petit androide a qui els nens poden ordenar que segueixi un recorregut, reculli objectes i canti cançons. “Tot té el seu lloc, però els jocs educatius clàssics ara també venen amb aplicacions per a mòbils”, afirma Olestí. El directiu confirma que cada vegada hi ha joguines més sofisticades i connectades, però apunta també que encara és un “bon moment” per als jocs de taula en família o amb amics. Educa Borrás és el resultat de la fusió l’any 2000 de les empreses deganes del sector, Borrás Plana i Educa Sallent. En els últims anys, el grup ha comprat alguns dels seus competidors, com ara l’alacantina Fábrica de Juguetes i l’empresa de cotxes de radiocontrol Ninco. La llista dels Reis encara li permet tenir unes vendes de 40 milions anuals.