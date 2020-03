Istanbul, la Meca dels calbs de tot el món

Ja ho diu un alt funcionari del govern turc, ara apartat en una ambaixada: “Istanbul és la ciutat més asiàtica d’Europa i la més europea de l’Àsia; la que està situada més a l’est de l’oest, i també més a l’oest de l’est. És la ciutat, envoltada per dos mars, on dos continents es troben”. Istanbul és, per a molts, el centre del món. Ja ho va ser per a tres imperis i ara, amb el permís del president turc Recep Tayyip Erdogan, ho és per als calbs que volen deixar de ser-ho. És la seva Meca. És la ciutat on qualsevol persona té l’oportunitat d’anar-se’n amb una preciosa cabellera.

Les bones experiències d’amics pròxims van fer que Jorge García, de Barcelona, decidís contractar el paquet que ofereixen infinitat de clíniques turques: volar amb Turkish Airlines, allotjar-se en un hotel de cinc estrelles, desplaçar-se amb Mercedes Vito i tornar amb cabells. Tot inclòs: un servei que, segons descriu, és “suprem”.

El doctor Serkan Aygin, un dels màxims exponents d’aquest fructífer mercat, és dermatòleg i té una clínica especialitzada en implants capil·lars. El seu imperi és situat a la base d’un gratacel, en una cèntrica zona d’Istanbul. La clínica, coneguda arreu del món, és tot un parc d’atraccions que mostra amb orgull: “Ja són més de vint anys en aquest camp, ara venen prop de 3.500 pacients cada any”, afirma. Col·loca fins a 4.000 implants per a cada client que el visita, una clara diferència amb les clíniques europees: “Això és increïble, allà només en posen entre 2.000 i 3.000”, puntualitza.

El doctor Aygin fa màgia de dilluns a dissabte al laboratori que hi té a la Universitat de Koç, on dotze afortunats arribaran diàriament sense cabells i en sortiran amb l’esperança de veure’ls créixer per un preu d’entre 2.000 i 3.000 euros. Dins el paquet hi entra una logística luxosa i modernes instal·lacions, cosa que procura que els clients vegin per superar els possibles prejudicis.

Mentre l’operaven, Jorge García comprovava que en la intervenció treballaven fins a tres persones: “És un treball de xinesos”. Treuen un pèl del clatell, t’obren un forat i l’insereixen on no n’hi hagi”. En el seu cas, hi havia quatre clients operant-se, pèl a pèl, al mateix temps, i un doctor ho supervisava tot alhora. “Tot va anar molt bé, no em va fer gens de mal i aquella mateixa nit vaig sortir a sopar fora”, explica. Perquè no tot són clíniques i olor de desinfectant. El turisme sanitari a Turquia juga amb el factor Istanbul, una ciutat que va rebre durant els nou primers mesos del 2019 un total d’11,3 milions de turistes estrangers i que no només destaca per les seves joies arquitectòniques i culturals, sinó també per uns preus més que competitius. Serkan Aygin ho explica en poques paraules: “Turquia ha sigut barata durant dècades”. Es refereix a una mà d’obra que, tot i educada en bones universitats del país, cobra uns salaris baixos en relació amb els països europeus. I això es nota a l’hora de comparar els 8.000 euros que pot arribar a costar un implant capil·lar a Europa amb el preu que ofereix Turquia.

Però Aygin reconeix que no tot és fruit d’uns salaris baixos o de la (inexistent) voluntat desinteressada dels turcs per fer disminuir els calbs de tot el món: “El baix preu d’aquesta indústria es pot mantenir gràcies al mateix govern, coneixedor de l’efecte positiu que el turisme sanitari té en múltiples àrees econòmiques del país”, explica. El mètode és senzill. “Nosaltres els mostrem les factures i ells ens retornen uns diners per a cada client que aportem. Ho fan només amb les clíniques certificades i amb l’objectiu primordial de mantenir els preus competitius i de qualitat”, aclareix el doctor. Els materials i les màquines que s’utilitzen en un gran nombre de clíniques estètiques són fabricats fora del país. En un context en què la lira turca té cada vegada menys valor respecte al dòlar, moltes empreses cauen pel seu propi pes. Però Erdogan vol assegurar la supervivència d’una sanitat que té efectes molt positius sobre l’economia del país i per això el seu govern secunda una indústria d’or.

Al Jorge li feia por anar a Turquia per motius sanitaris: “És un espai desconegut i amb mala fama”, argumenta. El doctor Aygin, veterà en aquest tema, ho sap. “Hi ha un cert percentatge de gent que ve i no troba els resultats esperats. Després ja no poden contactar amb la clínica per reclamar i se’n desentén”, explica l’expert. L’explicació coincideix amb diverses denúncies publicades a la premsa, sobretot l’anglosaxona. Per això el doctor posa especial èmfasi en la certificació que el govern turc expedeix als hospitals. Reconeix que moltes vegades són ells mateixos els qui arreglen el nyap d’una clínica, també turca: “Hi ha clients que contacten amb nosaltres per arreglar el que una altra clínica ha fet. És trist. Per això de vegades tenim mala fama”.

Aygin no s’amaga a l’hora de criticar la indústria de la qual viu: “No podem pensar que els nostres bons mètodes faran que totes les clíniques turques siguin bones. Moltes no tenen experiència o operen sense tenir cap llicència”. El doctor també assegura que hi ha una campanya mediàtica per desacreditar la sanitat turca: “És normal que una clínica espanyola, per exemple, no vulgui que la gent del seu país vagi a fer-se un tractament a Turquia. Tampoc seria acceptable per a nosaltres que els turcs se n’anessin a Espanya a fer-se algun tipus de tractament. Però tots sabem que els bons són els que guanyen i ningú pot enganyar la gent gaire temps, per això venen a Turquia”, manté.

Les xifres, a Turquia, sempre ballen. Mentre TurkStat, l’institut d’estadística turc, afirma que 551.748 turistes van visitar el país per a serveis orientats a la salut el 2018, “un funcionari de la indústria” deia al diari progovernamental Daily Sabah que en realitat Turquia va atraure prop d’un milió de persones el mateix any. Tot i aquesta disparitat, les dades confirmen una tendència ascendent: la xifra que TurkStat va donar l’any 2018 representava un augment del 27,3% respecte a l’any 2017. Fatesh Somuncu, president de l’Associació de Turisme de Salut d’Ankara, diu que el país atrau ciutadans de tot el món per tractar gairebé tots els problemes de salut, no solament implants capil·lars: malalties oculars, oncologia, ortopèdia o estètica... I el ministre de Salut, Fahrettin Koca, va calcular que els ingressos de Turquia en turisme sanitari havien arribat als 1.500 milions de dòlars l’any 2018.

Un dels grans beneficiats és el doctor Aygin. Tant és així, que ell mateix es va poder permetre el luxe de posar un anunci al partit entre el Futbol Club Barcelona i el Reial Madrid, un esdeveniment esportiu on només les empreses més solvents poden aparèixer. “El meu nom el va veure tothom perquè el Madrid va marcar”, diu mentre somriu. Però confessa: “Dos minuts abans va aparèixer la clínica d’implants d’un amic meu, no vull dir-ne el nom”. ¿I quant va pagar per l’anunci? El doctor Aygin somriu i evita respondre. S’acostava als 500.000 euros? “ We are not that rich ”, replica. En tot cas resulta evident que el gran derbi mundial dels implants capil·lars es juga a Istanbul.