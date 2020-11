Hollywood s’emborratxa de milions

Més enllà del talent que pugui tenir com a intèrpret, és evident que l’actor canadenc Ryan Reynolds -un dels més ben pagats de Hollywood- domina el món dels negocis. Aquest agost l’estrella va vendre Aviation Gin, la destil·leria de la qual era accionista des del 2018, a Diageo, el gegant britànic del mercat de begudes alcohòliques, propietari de marques com Guinness, Johnny Walker, Tanqueray i Smirnoff.

Reynolds -que mai ha detallat quin percentatge de participació hi tenia- i la resta de propietaris d’Aviation Gin van tancar l’operació per 610 milions de dòlars (uns 512 milions d’euros), dels quals ja han rebut un primer pagament de 335 milions. Els 275 milions restants dependran dels resultats futurs de l’empresa, un procés habitual en les adquisicions de companyies, anomenat earn-out en anglès.

Aviation Gin és una petita destil·leria de ginebra a la ciutat de Portland, al nord-oest dels Estats Units, però el talent de Reynolds com a venedor la va convertir en una de les empreses d’alcohol amb un creixement més ràpid al món. La gràcia eren les campanyes publicitàries online, molt barates, que el mateix actor penjava als seus canals de les xarxes socials, basades en un sentit de l’humor més sec que la ginebra que promocionaven.

A més, Reynolds busca constantment la interacció amb els clients convidant-los a enviar-li e-mails a la seva adreça de correu de l’empresa, que sempre generen una “resposta automàtica” plena de bromes (normalment amb mencions a Blake Lively, la seva dona i també estrella de Hollywood) en què avisa que es troba “fora de l’oficina”.

És gràcies a aquesta capacitat de Reynolds per al màrqueting digital que, abans de tancar la compravenda, Diageo va exigir el compromís de l’actor perquè continuï fent d’ambaixador de la marca durant una dècada. “Ara soc fora de l’oficina, però continuaré treballant durament per a Aviation Gin. Durant molt de temps, pel que sembla”, va escriure Reynolds a l’e-mail de resposta automàtica l’endemà d’anunciar-se la compravenda de la companyia.

Tot i estar separats des del 2016, Brad Pitt i Angelina Jolie són copropietaris d’un celler a la Provença

“Sobre aquest tema: acabo d’aprendre què és un earn-out i m’agradaria aprofitar l’avinentesa per demanar perdó a tothom a qui he enviat a prendre pel cul en les últimes 24 hores”, va dir Reynolds a l’e-mail. I afegia: “Els meus advocats m’han explicat el temps que cal per arribar a cobrar un earn-out, així que resulta que no soc tan George Clooney com em pensava”.

La comparació amb Clooney fa referència a la venda de Casamigos, la marca de tequila que l’actor, director i guapo oficial de Hollywood va fundar el 2013 amb dos amics empresaris. En aquest cas, el 2017 Diageo també es va quedar l’empresa, amb seu a Mèxic, per la xifra rècord de 1.000 milions de dòlars; 700 els va pagar d’entrada i la resta van quedar pendents de la futura evolució dels guanys de la companyia, igual que en el cas d’Aviation Gin.

Clooney també continua vinculat a Casamigos com a promotor de la marca, tot i que no amb el nivell de compromís que tenia quan la destil·leria era seva. Quan, poc abans del naixement dels seus dos fills bessons, la premsa del cor li va preguntar com es dirien, Clooney va respondre: “Encara no ho hem decidit, però la meva dona no em deixa posar-los Casa i Amigos”.

La passió dels famosos per les empreses d’alcohol no és nova. El protagonista de Breaking bad, Bryan Cranston, i el seu company de sèrie, Aaron Paul, tenen plegats Dos Hombres, una empresa de mescal -un licor mexicà fet amb atzavara-, mentre que Dan Aykroyd -un dels Blues Brothers originals- té una marca de vodka. Dwayne Johnson, conegut com The Rock, va invertir en l’empresa de tequila Teremana, i Kate Hudson produeix el vodka sense gluten King St.

No obstant això, la gran aposta de les celebrities és pel vi. El consagrat director Francis Ford Coppola i la seva dona van ser els primers a invertir en cellers a Califòrnia el 1975, uns passos que han seguit actors com el protagonista de la sèrie Twin Peaks Kyle McLachlan i l’actriu Cameron Diaz.

Ara bé, el cas més paradigmàtic d’inversors en vi són Brad Pitt i Angelina Jolie, que malgrat estar separats des del 2016 encara són copropietaris de la bodega Château Miraval, que pren el nom de la finca de la Provença que van comprar el 2008 per 60 milions i que va ser un dels punts calents del seu acord de divorci. El setembre passat, Pitt va ser a França per assistir al llançament del nou xampany rosat de l’empresa, que ven a més de 300 euros l’ampolla.