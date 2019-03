Hispano Suiza: luxe català per a superrics del món

Quan arribes a un aeroport suís, mentre recorres els passadissos per recollir l’equipatge i fins a la porta de sortida, vas veient diferents anuncis a les parets. Gairebé el 100% són de rellotges i joies de luxe o d’institucions de banca privada i gestió de patrimonis. Ja et pots imaginar quin tipus de turista majoritari té el país. I ho constates a l’hotel quan poses la televisió i hi ha més d’una vintena de canals de països del Pròxim Orient -l’Aràbia Saudita, Qatar, Emirats Àrabs Units, Kuwait...-. És evident que a Suïssa esperen un turista de molt alt poder adquisitiu.

Per això és lògic que al Saló de l’Automòbil de Ginebra, la primera mostra de l’any del sector on es presenten les principals novetats, la marca catalana Hispano Suiza hagi volgut portar-hi la seva aposta pel luxe i testar la seva acceptació per part d’aquests possibles clients amb tant glamur. El Carmen, el nou model exclusiu que la marca vol vendre, s’ha pogut veure per primer cop al saló. Entre els presents hi havia molta expectació en el moment que els representants de la família Suqué-Mateu, que vol tornar a posar la marca a les carreteres, van aixecar dimarts a primera hora de la tarda la manta que el tapava, enmig d’un xou en què van voler explicar la llarga història que hi ha darrere d’aquest model.

L’objectiu sembla assolit, almenys pel que explica el conseller delegat d’Hispano Suiza, Sergio Martínez Campos. “Ja tenim precontractacions”, anuncia, convençut que el llançament del Carmen serà un èxit. “És un cotxe que neix clàssic”, explica Isidre March, consultor de vehicles clàssics especialitzat en Porsche, que creu que té tots els trets per atreure els coleccionistes.

El producte és un GT, un gran turisme esportiu de luxe, de 1.029 cavalls de potència però poc més d’una tona de pes, cosa que fa que pugui passar de 0 a 100 quilòmetres per hora en menys de tres segons i arribi a una velocitat màxima de 250 quilòmetres per hora -límit fixat electrònicament- gràcies als dos motors elèctrics que el propulsen. I aquí hi ha la novetat principal: es tracta d’un automòbil de superluxe esportiu, però elèctric, no amb un motor de combustió interna, com és habitual. I un preu reservat a només alguns mortals: a partir d’1,5 milions d’euros.

El públic objectiu és reduït, i això es va veure al saló. Entre els primers a interessar-se pel model un cop destapat i exposat a la vista dels presents hi havia un indi i un àrab, tots dos amb cara de tenir la cartera plena.

Tampoc és el primer intent de tornar a posar a la carretera la mítica marca que en el primer terç del segle XX va ser sinònim de qualitat, disseny i també luxe. Hispano Suiza ja va presentar projectes a començament dels 2000 a Ginebra, però no van arribar a bon port. A més, la marca s’ha vist involucrada en litigis sobre el seu ús. Però els impulsors del nou projecte creuen que ara se’n sortiran.

El nou cotxe elèctric d’Hispano Suiza està inspirat en un model únic fabricat el 1938 per la mateixa marca, el model mític Dubonnet Xenia, una joia de l’ art déco. L’exclusivitat forma part del projecte. Cobrar un milió i mig d’euros per un cotxe vol dir que difícilment te’n trobaràs un altre igual a la carretera. Així, del nou Carmen està previst fabricar-ne -és un dir perquè es fa a mà- un total de 19 unitats. El nombre escollit no és perquè sí. El cotxe es presenta l’any 2019, i es construeix 119 anys després que Hispano Suiza, l’any 1900, presentés el primer cotxe elèctric de la història, malgrat que no es va arribar a fabricar mai.

Té sentit un cotxe d’aquest tipus elèctric? Fent un tomb pel Saló de Ginebra es podien veure els seus principals competidors. El número 1, clarament, La Voiture Noire de Bugatti, el cotxe més car del món. Una sola unitat fabricada amb motiu dels 110 anys de la marca, amb un preu d’11 milions d’euros. Però amb motor de gasolina.

Entre els grans models exclusius que s’han pogut veure hi havia, a més del Carmen, altres opcions. El Pininfarina Battista, un model del qual es faran 150 exemplars, a un preu de dos milions d’euros, amb 1.900 cavalls de potència i, com el Carmen, elèctric.

La marca preferida de James Bond, Aston Martin, ha presentat un concept car (un prototip) d’un SUV, el Lagonda, del qual encara no hi ha xifres de producció ni preu però que també opta per la motricitat elèctrica. I la marca Piech, del besnet de Ferdinand Porsche, ha presentat el Mark Zero, un model exclusiu, a un preu més assequible que el Carmen, d’uns 300.000 euros, però considerat també de luxe. I en aquest cas també es tracta d’un model elèctric que, com a gran novetat, aporta una bateria que es pot recarregar en un 80% en només cinc minuts. Dins del segment, igual que Bugatti, el fabricant Ferrari també opta pel motor de combustió interna amb l’F8 Tributo. No n’ha transcendit el preu, però el cotxe portarà un motor V8 de 720 cavalls.

Els responsables del Carmen creuen que la base del seu triomf estarà en aquests conceptes: és un projecte disruptiu i sostenible i va més enllà de quatre rodes per moure’s, és tot un lifestyle, un manera de viure, segons explica Martínez Campos.

Això és el que busca el fabricant entre els seus compradors. De vegades aquests cotxes exclusius són objecte del desig no només d’amants del luxe o de col·leccionistes -tots superrics-, sinó també d’inversors, que davant la falta de rendibilitat d’actius tradicionals cerquen nous béns en els quals posar els diners i obtenir, amb el temps, un benefici, tal com s’explicava a l’ Emprenem fa només unes setmanes.

Però els promotors del Carmen volen foragitar els especuladors. Igual que les companyies telefòniques van fidelitzar els seus clients amb clàusules de permanència, els compradors d’un Carmen no el podran vendre durant tres anys per evitar pelotazos ràpids. Qui compri el cotxe haurà de signar un contracte d’exclusivitat. A canvi, sabrà que només hi haurà 19 unitats a tot el món. I tindrà una sèrie d’avantatges lligats al producte. Però també caldrà conèixer la solvència i les bones intencions del comprador. Per això, qui demani un Carmen serà sotmès a un procediment de due diligence abans de poder fer la transacció.

“Per marca, tradició i les poques unitats que se’n fabricaran, a més de les seves prestacions, és un vehicle que, si funciona bé, hauria d’anar a col·leccionistes”, indica Isidre March, que creu que d’aquí tres anys “a les subhastes es veurà si entre els compradors hi ha especuladors”. Aquest expert destaca que, tot i que sembla que el vehicle està dirigit a col·leccionistes, si no hi ha problemes de fiabilitat el més lògic és que es revaloritzi, perquè només hi haurà 19 unitats a tot el món.

L’exclusivitat i el luxe ja van lligats a la família Suqué-Mateu. La seva empresa, el grup Peralada, fa productes com vins i caves i explota casinos, com el que dona nom al grup en un castell ubicat en un paratge espectacular de l’Empordà, i amb un festival a l’estiu també considerat d’alt estànding. Amb la reactivació d’Hispano Suiza vindran altres línies de negoci lligades a la marca.

L’empresa no vol donar massa informació. El que està clar és que el soci majoritari és la família Suqué, hereva d’uns dels fundadors de la mítica Hispano Suiza. L’empresa es diu Hispano Suiza Cars i Miquel Suqué Mateu n’és el president. El cotxe es diu Carmen en homenatge a la seva mare, Carme Mateu. Els seus responsables no donen massa informació ni de l’empresa ni del producte, però la inversió total en el Carmen pot acostar-se als 30 milions d’euros.

L’empresa té una plantilla de gairebé 40 persones, de les quals gairebé 30 treballen al taller on es munta el cotxe. El soci tecnològic en l’aventura és QEV Technologies, empresa que té les instal·lacions a Montmeló, molt a prop del Circuit de Barcelona-Catalunya. Aquesta companyia té experiència en el disseny de cotxes de la Fórmula E -la Fórmula 1 elèctrica-, i és la divisió tecnològica de Mahindra Formula E-Racing, a més de funcionar com a centre europeu de recerca i desenvolupament de la marca xinesa BAIC.

La tecnologia vol ser una de les característiques del vehicle: monocasc de fibra de carboni, dos motors elèctrics sincrònics de magnetització permanent, un per a cada roda del darrere, i bateries d’alta energia compatibles amb el protocol de càrrega ràpida. Però també el software és clau en la unitat de control electrònic que gestiona la potència i les estratègies de control. Un sistema que envia al núvol les dades del vehicle de manera que des de la central d’Hispano Suiza es recullen les dades, cosa que permet assegurar sempre el bon estat del cotxe i la seva fiabilitat i, si cal, gestionar els sistemes d’emergència.

La tecnologia també la pot comprovar l’usuari. El mòbil és la clau i, alhora, el centre de control de tot el cotxe. Dins de l’habitacle hi ha controls multimèdia als radis del volant, una pantalla tàctil de deu polzades, incorpora càmera de vídeo al darrere, il·luminació led dissimulada sota els panells, fusta noble i tapisseria de pell. Hiperluxe, diuen els responsables de la marca, que segueix la tradició dels Hispano Suiza d’abans, amb un gran rellotge al tauler. Hispano Suiza defineix el seu producte dins del segment Hyperlux, una combinació de disseny clàssic dels models històrics de la marca i de la tecnologia més avançada. A més, hi ha un equip d’àudio d’alta fidelitat amb sis altaveus i connexió USB i Bluetooth, carregador sense fil per a mòbils i altres aparells, Android Auto i Apple CarPlay i, a més, una aplicació pròpia que permet determinar a distància la temperatura de l’habitacle, encendre o apagar els llums, activar l’alarma o controlar la càrrega de les bateries. Fins i tot una fragància personalitzada per a cada comprador. Però no tothom ho troba suficient. “Per aquest preu hauria d’incorporar un rellotge Rolex al tauler com a mínim”, deia un dels primers interessats a veure el cotxe al saló.

Després de Ginebra continuaran les proves al circuit de l’Idiada i altres llocs i començarà la producció dels 19 exemplars entre el 2019 i el 2020. Però la idea, aquest cop, és que l’aventura continuï. “No descartem tenir una fàbrica pròpia i treure més models en el futur”, assegura el conseller delegat, Sergio Martínez Campos.