Facebook es prepara per a la gran batalla de l’internet musical

“Y Mariana quiere ser canción”, recitava el cantautor revolucionari cubà Silvio Rodríguez els anys 80, per fer la seva aportació a la banda sonora d’unes quantes generacions. Parafrasejant-lo, ara es podria dir que “Zuckerberg també vol ser cançó”. O almenys sembla que això vol que sigui Facebook, la popular xarxa social que va fundar i que fins ara s’ha mantingut muda musicalment respecte als vídeos pujats pels usuaris.

Si els vídeos de la xarxa no contenen fins ara música és perquè tan bon punt els robots de Facebook detecten una peça musical de la qual no tenen llicència d’explotació ni drets d’autor, bloquegen tot l’arxiu per violació d’aquests drets. I fins a la data l’empresa de Zuckerberg tot just s’havia preocupat d’obtenir llicències musicals.

Però sembla que tot això canviarà i en un futur més o menys pròxim podrem pujar els nostres vídeos a Facebook, i també a Instagram, sense por que els esborrin els censors de la propietat intel·lectual. ¿Mai ens havíem preguntat per què no hi havia a l’aplicació de Facebook ni a Instagram una eina per mesclar cançons, per exemple de Spotify, amb els vídeos que gravàvem i pujàvem al servei? Doncs el motiu era aquest: no estava permès utilitzar-les públicament.

No obstant això, des de fa alguns mesos els equips de negociadors de la popular xarxa social estan especialment actius als despatxos dels alts executius de les tres principals companyies musicals del planeta, Sony, Universal i Warner, segons han informat mitjans solvents com Bloomberg, The Verge i Gizmodo.

Segons sembla, Zuckerberg ja ha arribat a un acord amb Universal i Warner, encara que de moment només ha anunciat el que ha signat amb Sony. Gràcies a això, artistes com Lana del Rey, Drake, Taylor Swift, Bob Dylan, Beyoncé i molts altres podran sonar als vídeos de Facebook i Instagram sense problemes, i segurament apareixeran solucions a les dues aplicacions per facilitar la inclusió de les seves cançons.

Ara bé, el que queda per aclarir de moment és si aquests acords es limitaran a permetre que soni la música a les xarxes socials o si es busca anar més enllà, és a dir, si es tendeix a desenvolupar un sistema o una aplicació específics de Facebook per reproduir música en streaming, en una línia semblant a la del servei rei actualment, Spotify, amb qui, per cert, la xarxa social ha mantingut durant anys relacions excel·lents.

Tindria la seva lògica un moviment de Zuckerberg en aquest sentit, perquè Facebook s’està quedant enrere en aquest camp respecte a la resta d’aspirants al tron de Spotify, que ja té 60 milions de subscriptors. Durant les mateixes dates en què Facebook entrava als despatxos dels executius de les majors musicals, Alphabet -matriu de Google i YouTube, entre altres empreses- sortia per l’altra porta amb acords tancats i es proposava fer signar als artistes amb qui treballarà un “acord de no-agressió”.

L’acord, segons la publicació digital Gizmodo, es refereix al fet que cap artista que tingui tractes amb YouTube i els seus serveis no podrà parlar malament de l’empresa ni del seu projecte, que dins la casa s’ha batejat de moment com a Remix. Serà el tercer intent dels fundadors de Google de rendibilitzar YouTube a través de la música, després de les experiències fallides de Google Play Music i YouTube Music. Davant la falta de certesa en l’èxit, la companyia vol evitar que músics enfadats pels baixos royalties li posin el dit a la nafra públicament.

Però també Amazon té els plans molt més avançats que Facebook. L’empresa de Jeff Bezos ja va desembarcar a Espanya el setembre passat amb Amazon Music Unlimited, que per 9,99 euros al mes permet escoltar més de 50 milions de cançons en streaming i amb desenvolupaments molt semblants als de Spotify.

Ara bé, ho va fer sense pena ni glòria, amb la mala sort que el llançament va coincidir amb el xoc polític Catalunya-Espanya (el llançament va ser el 19 de setembre), de manera que va passar totalment inadvertit. De moment, Amazon no ha fet cap tipus d’acció publicitària per reactivar el coneixement del servei, que tampoc sembla haver temptat els usuaris d’altres països europeus, tot i que ofereix un mes de prova gratuït i dos mesos de descompte als clients premium de la botiga.

Finalment, qui va més avançat en la competència amb Spotify és Apple Music, que ha aconseguit una certa quota de mercat després d’uns quants anys de funcionament, encara que molt discreta si es compara amb els èxits del servei suec. No obstant això, no es resigna a presentar batalla i aquesta mateixa setmana Apple ha anunciat que la seva plataforma en streaming inclourà aviat novetats com vídeos dels artistes i les seves cançons, així com un panell d’estadístiques per als músics, de manera que puguin corroborar que les seves audiències coincideixen amb el que se’ls paga en royalties.

Ara caldrà veure si Facebook, amb la potència de les seves sinergies relacionals entre els usuaris i els seus contactes, està cridat a ser el servei que plantarà cara al rei musical de l’era digital. De moment, queda dit: Facebook vol ser cançó, però les cançons a internet, ara per ara, es canten amb accent suec, tal com feia Abba.