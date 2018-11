Elior estudia segregar Areas per créixer

L’operació està damunt la taula, però encara no s’ha decidit res. La multinacional francesa de la restauració i el càtering Elior ha reconegut que està estudiant la segregació de la seva filial de concessions, Areas, tercera del món en concessions de restauració en aeroports, estacions de trens i àrees de servei. Amb una facturació de 1.800 milions el 2017 i presència en 14 països, aporta aproximadament un terç de les vendes de tot el grup. Amb la segregació, Elior vol impulsar el seu propi creixement. Només el fet d’anunciar-ho ja s’ha traduït en una millora de la cotització de la multinacional francesa. El 13 de novembre Elior va reconèixer públicament que estudiava segregar Areas, però sense explicar com: potser separant els negocis en dues societats, donant entrada a algun soci extern a Areas o bé simplement venent-se-la.

“Elior Group considera que una separació d’aquestes activitats permetrà accelerar l’expansió en cadascuna assegurant que disposin de recursos adequats”, indicava l’empresa francesa en un comunicat, amb el matís que la revisió de l’estratègia “pot derivar en una transacció o no”. Elior indicava que se centraria a complir el seu pla de creixement “independentment del resultat d’aquest procés”.

Fonts de la companyia asseguren que això és un estudi preliminar, basat en el fet que, amb la segregació, la capacitat inversora augmentaria per a les dues branques de negoci. Però la reacció als mercats va ser immediata. El 12 de novembre Elior cotitzava a 12,33 euros. Quan va apuntar la possible segregació, el dia 13, els títols d’Elior van tancar a 13,550, després de pujar més d’un 16%.

La multinacional francesa té com a segon accionista Emesa, l’empresa a través de la qual canalitza les seves inversions l’advocat Emili Cuatrecasas. Emesa té un 9,7% de la companyia francesa, una participació que ve del 2015. L’estiu d’aquell any s’anunciava que Elior comprava el 38,4% d’Areas a Emesa per 46 milions en efectiu i un paquet de 9 milions d’accions d’Elior, que llavors cotitzaven a 18,73 euros. És a dir, el 2015 el paquet que va rebre Emesa valia uns 168 milions, va arribar a tenir un valor màxim de més de 225 milions l’estiu del 2017, i ara en val uns 117.

El comportament de l’acció d’Elior des que va integrar Areas ha estat una muntanya russa, seguint el ritme dels canvis a la seva cúpula. La companyia es va estructurar en dues línies de negoci, centralitzant a Elior el negoci de cuines i càtering, i a Areas el de concessions. Sota la presidència de Philippe Salle la companyia va viure uns anys dolços, fins al punt que l’acció anava guanyant valor i va arribar a un màxim de 25,9 euros el 2 de juny del 2017. Però els últims dies del juliol del 2017 Elior anunciava un canvi a la seva cúpula. Crearia dos càrrecs, el de president i el de conseller delegat. Phillippe Salle va renunciar a seguir al grup, tot i que encara s’hi va mantenir uns mesos mentre es preparava el relleu, i l’acció iniciava del descens del seu valor.

El dia de Tots Sants del 2017 Elior anunciava la seva nova estructura, amb Gilles Cojan, un home d’Elior, com a nou president, i Pedro Fontana, que era el màxim executiu d’Areas, com a conseller delegat interí. Aquell dia l’acció d’Elior valia al mercat 24,550 euros. Però el descens es va pronunciar els dies següents. El mercat no rebia gaire bé el relleu i la cotització va anar avall. Tanmateix, a principis d’any hi va haver certa recuperació, però la primavera passada va reprendre el descens.

Els canvis a la cúpula d’Elior també van afectar Areas. Elior anunciava el juny passat que Óscar Vela assumia el càrrec de conseller delegat de la divisió de concessions, és a dir, d’Areas. Vela substituïa Fontana, que deixava la companyia, però no es desvinculava d’Emili Cuatrecasas, ja que al juny mateix el va nomenar vicepresident d’Emesa.