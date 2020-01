Del súper al ‘fisio’ passant pel pàdel: la diversificació radical de Sorli

La coneguda empresa catalana Sorli ha començat a explorar noves línies de negoci en els últims anys, des d’un hotel fins a benzineres. La tradicional cadena d’alimentació, amb gairebé un segle d’història, ha trobat en altres sectors com el fitness o l’hostaleria una manera de diversificar l’empresa. Avui dia ja té diversos centres esportius, un centre comercial, gasolineres, restaurants, cafeteries i més de cent supermercats per tot Catalunya.

La transformació de Sorli va començar el 2013, quan la companyia va fer un gir estratègic. Una de les seves primeres accions va ser la construcció d’un centre esportiu a Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. Segons Anna Sorli, administradora del grup familiar, la companyia va adonar-se de les “sinergies” que es produïen entre el seu negoci principal d’alimentació i l’esport, cosa que els va portar a invertir en aquest sector.

Després d’aquesta experiència, Sorli va ampliar la seva oferta de centres esportius, amb un gimnàs a Vilassar de Dalt i un altre a Sitges. Els seus centres disposen d’instal·lacions com ara sales de fitness i pistes de pàdel, però també de serveis de benestar com nutricionistes, fisioterapeutes i spa. En aquesta línia, Anna Sorli explica que, com a companyia, entenen que l’alimentació i l’esport formen part d’un mateix àmbit, la salut: “Ens dona una mirada diferent i més àmplia del concepte”.

La cadena, amb quasi un segle d’història, obté dels seus altres negocis el 10% de les vendes

L’empresa confessa, però, que els seus centres esportius són una línia de negoci “amb menys intensitat”, ja que sempre procuren vincular-ho amb la construcció d’un supermercat annex, i no sempre és possible.

Però els gimnasos no han sigut la primera aventura empresarial de Sorli fora dels supermercats. Ja el 1995, el grup català va optar per obrir la seva primera benzinera amb el nom de SorliGo. Des d’aleshores el grup n’ha obert tres, situades a Cabrils, Premià de Dalt i Montmeló. En aquest últim municipi, Sorli també ha volgut vincular l’establiment amb l’alimentació, incorporant-hi un servei de bar i restaurant. A més, el 2014 l’empresa catalana va inaugurar un nou complex comercial, també al Maresme. El centre Sorli Emocions, ubicat a Vilassar i amb 60 treballadors, té un hotel propi de quatre estrelles, botigues de tota mena i un espai gastronòmic, juntament amb un dels seus gimnasos. El complex té més de 15.000 metres quadrats i ofereix establiments de primeres marques de perfumeria, complements, parament de la llar i alimentació. El centre, l’únic del grup amb aquestes característiques, va facturar cinc milions d’euros el 2017.

Més enllà de les diferents línies de negoci, Sorli manté els supermercats com la seva principal activitat. En els últims anys la companyia també ha impulsat la renovació dels seus establiments tradicionals per adaptar-los a la nova imatge del grup i el nou model comercial. Un dels principals canvis és la introducció de SorliNyam, un nou tipus d’establiment on el 90% dels productes que es venen són menjar preparat. Es tracta d’un nou model que es va posar en marxa fa dos anys i, segons va explicar la companyia, la intenció era adaptar-se als nous patrons de consum. És un servei orientat a tots aquells que vulguin alimentar-se de manera “fàcil i variada”, però que “no tenen temps de cuinar ni d’anar al supermercat”.

Actualment el grup Sorli té quatre centres de distribució i 109 supermercats a Catalunya, que suposen un 90% de la facturació del grup. La resta de línies en conjunt, doncs, no representen més del 10% de la facturació. Pel que fa als resultats, Sorli va obtenir el 2018 (últim informe disponible) uns beneficis superiors a 1,5 milions d’euros, un 30% menys que l’exercici anterior. Segons la companyia, aquesta davallada correspon a una provisió per a una futura inversió financera.

El grup defineix la diversificació com una estratègia progressiva per reduir la inseguretat de les seves inversions. “La diversificació sempre redueix riscos”, afirma Sorli. L’administradora també explica que gràcies els nous negocis reforcen “la solidesa del grup” i els donen “noves oportunitats de creixement”. En aquest sentit, la companyia afirma que se sent molt satisfeta amb l’evolució que han tingut els últims quatre anys.

De cara al futur, el grup vol reforçar vincles entre les seves línies, però també seguir amb l’alimentació com a principal negoci. Segons les previsions de Sorli, la companyia vol augmentar la presència de la marca al territori, obrint establiments a noves ubicacions i, al llarg de l’any, impulsar la venda dels supermercats online.