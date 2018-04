Del Parlament de Catalunya al camp d’oliveres familiar

“He disfrutat de totes les etapes professionals de la meva vida, i de totes n’he après; i ara tocava tornar a fer de pagès”. Jordi Ciuraneta resumeix així la seva tornada als camps d’oliveres familiars després del seu pas per la Generalitat, en l’últim govern d’Artur Mas. Va ser conseller d’Agricultura durant uns mesos, des del juny del 2015 fins al gener del 2016, i des d’aleshores ha dedicat els seus esforços a rellançar l’empresa familiar, que va quedar tocada per la crisi. Confessa que s’hi sent a gust: “Jo en realitat el que soc és un pagès amb inquietuds; això és el que m’ha portat a estar en diferents càrrecs”, diu Ciuraneta.

“Amb la política vaig deixar d’estar present en la feina de casa i ara hi he tornat del tot”, assegura. L’exconseller torna a fer oli: està al capdavant de l’empresa Agro Foods, que té els seus orígens al 1789. El seu producte estrella és el Priordei, un oli verge extra amb denominació d’origen Priorat, i l’empresa ja va per la tercera generació dels Ciuraneta: “El meu fill Pau acaba d’entrar al negoci; ell ha estudiat gestió d’empresa agrària i ha fet part de la seva formació a Itàlia i als Estats Units, però el que més li agrada és estar pendent de la producció; té inoculat el fet de ser pagès”, explica l’exconseller.

En aquests dos últims anys, Ciuraneta ha donat un gir de 180 graus a la seva empresa. Fins al 2016 la companyia exportava el 90% de l’oli que fabricava a la resta del món, i només el 10% de la producció es quedava a Catalunya. “Ara això és totalment al revés; anàvem bé i entre els nostres clients encara hi ha, per exemple, la casa reial del Marroc o la d’Abu Dhabi, però havíem començat la casa per la teulada”, explica Ciuraneta. L’exconseller assegura que la família va decidir fer una aposta pel territori: “Vam passar dels grans volums a les petites quantitats, però de molta qualitat, amb el convenciment que si fèiem les coses bé també ens coneixerien a casa nostra”.

“En el món de l’oli ha de passar el que ja va passar fa 30 anys en el món del vi aquí mateix, al Priorat: hem de donar valor al que tenim”, argumenta Ciuraneta. Segons aquest polític i pagès, “el Priorat dona uns fruits brutals pel que fa a qualitat, però el territori té una gran complexitat que cal saber gestionar”, raona l’empresari.

És per això que aquest Ciuraneta reivindica el valor del seu producte. “No tenim cultura de l’oli”, es queixa. I afegeix: “Si nosaltres no som capaços de diferenciar-nos, no aconseguirem res”. I això, evidentment, té un preu. L’ampolla de mig litre d’oli Priordei val entre 13 i 14 euros en funció del punt de venda. Un preu elevat que Ciuraneta justifica per la seva qualitat. “El procés d’extracció és totalment mecànic i manté totes les propietats de l’oli; i a més al darrere hi ha el territori”. En canvi, segons apunta l’exconseller, a la majoria dels lineals dels supermercats actuals els olis que hi ha són fets amb greixos i processos químics. “Jo sempre recomano que, més enllà de les marques, els consumidors comprin oli verge extra, la resta només són greixos”, aconsella.

Aquesta recerca de qualitat ha fet que la producció d’oli sigui més baixa. Per compensar-ho i augmentar els ingressos Ciuraneta ha arribat a pactes amb la majoria de supermercats, de manera que el seu oli també estigui present per al gran consum. “Estem als Esclat, als Bon Preu, també a Condis, Caprabo, Eroski, Sorli, al grup Tramuntana, a Dia, i ja estem parlant amb Carrefour, el Corte Inglés i amb tots els que podem”, explica Ciuraneta.

Actualment Agro Foods (que neix de la fusió entre Oliers de Catalunya i Dcoop) té més de 500 hectàrees i un molí propi. El 2017 van facturar 750.000 euros, un 50% més que l’any anterior. I l’objectiu per al 2018 és superar el milió d’euros.

De moment són una quinzena de treballadors fixos, tot i que la plantilla augmenta en moments puntuals en funció de la collita. En aquests dos anys Ciuraneta també ha rellançat el vessant més turístic de l’empresa: “Els lineals dels supermercats són molt freds i creiem que és important que ens coneguin perquè ens estimin”, conclou Ciuraneta.